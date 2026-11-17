Gia tăng bệnh nhân mắc Zona thần kinh phải nhập viện điều trị
Zona thần kinh thường được biết đến là bệnh hay gặp ở người cao tuổi. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo với những người mắc các bệnh nền và bệnh mạn tính nguy cơ mắc và biến chứng sẽ nghiêm trọng hơn. Tại Bệnh viện Bạch Mai, trong những tuần gần đây, số người dân mắc Zona thần kinh nặng phải nhập viện điều trị khá phổ biến.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/gia-tang-benh-nhan-mac-zona-than-kinh-phai-nhap-vien-dieu-tri-246261117153430354.htm