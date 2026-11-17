Tại Khoa Điều trị sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai, bằng trình độ chuyên môn, sự tận tâm, đội ngũ y, bác sĩ đã đồng hành với nhiều em bé sinh non vượt qua giai đoạn nguy kịch, từng bước lớn lên khỏe mạnh. Mỗi em bé được trở về trong vòng tay gia đình là một niềm vui, tiếp thêm động lực cho những người thầy thuốc trên hành trình chăm sóc, nuôi dưỡng những mầm sống non tháng.