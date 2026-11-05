Gia tài lớn nhất của NSND Công Lý

Mới đây, trang fanpage Gia Đình Công Lý đăng tải hình ảnh NSND Công Lý chụp cùng con trai và con gái tại một nhà hàng. Đi kèm bức ảnh là dòng trạng thái: "Gia tài của bố, trong gia tài đó là có Gia Bảo. Gia Bảo dạo này lớn quá rồi, các bác thấy đúng không ạ".

Chia sẻ ngắn gọn nhanh chóng nhận được sự chú ý. Nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ niềm vui khi thấy NSND Công Lý có khoảnh khắc gần gũi, ấm áp bên hai con. Một số người viết: "Nhìn Công Lý cười rạng rỡ hạnh phúc bên hai con thật tuyệt vời"; người khác gửi lời chúc nam nghệ sĩ sớm bình phục, luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình.

NSND Công Lý cùng 2 con.

Với NSND Công Lý, hai người con là những thành viên đặc biệt trong cuộc sống. Con trai anh là Nguyễn Công Gia Bảo, thường được gia đình gọi thân mật là Tít, con chung với MC Thảo Vân. Con gái là Nguyễn Công Thục Anh, tên thân mật Kiến, con của anh với người vợ trước. Dù có những thay đổi trong cuộc sống riêng, nam nghệ sĩ vẫn duy trì sự gắn bó với các con.

NSND Công Lý và MC Thảo Vân kết hôn năm 2004, sau đó chia tay vào năm 2010. Cả hai vẫn giữ mối quan hệ văn minh, cùng quan tâm và chăm sóc con trai. Trong khi đó, con gái Thục Anh cũng thường xuất hiện bên bố trong những dịp gia đình gặp gỡ. Những hình ảnh các con đến thăm, hỏi han và dành thời gian bên nam nghệ sĩ từng nhiều lần nhận được sự quan tâm của công chúng.

Năm 2021, NSND Công Lý kết hôn với Ngọc Hà sau khoảng 5 năm tìm hiểu. Cùng năm, nam nghệ sĩ gặp biến cố sức khỏe sau một lần bị ngã tại nhà, phải trải qua thời gian điều trị và phục hồi kéo dài. Từ đó, anh hạn chế xuất hiện trước công chúng và giảm bớt hoạt động nghệ thuật so với giai đoạn trước. Trong hành trình này, Ngọc Hà luôn đồng hành, hỗ trợ chồng trong sinh hoạt và quá trình hồi phục.

NSND Công Lý kết hôn với Ngọc Hà.

Trước biến cố, NSND Công Lý là một trong những gương mặt nổi bật của sân khấu phía Bắc. Sinh năm 1973 tại Hà Nội, anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và có nhiều năm công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Năm 2019, nam nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, ghi nhận những đóng góp cho nghệ thuật biểu diễn.

Trên truyền hình, NSND Công Lý ghi dấu ấn sâu đậm với vai Bắc Đẩu trong chương trình Gặp nhau cuối năm. Lối diễn duyên dáng, khả năng tung hứng linh hoạt cùng cách xây dựng nhân vật riêng biệt giúp vai diễn trở thành một phần quen thuộc với khán giả mỗi dịp Tết. Bên cạnh đó, anh còn tham gia nhiều bộ phim như Gió làng Kình, Khi Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc, Hôn Nhân Trong Ngõ Hẹp, Những Cô Gái Trong Thành Phố và Hướng Dương Ngược Nắng.

Sau biến cố sức khỏe, NSND Công Lý từng bước trở lại với một số dự án phù hợp với tình trạng hiện tại. Dù không còn xuất hiện dày đặc như trước, sự quan tâm của đồng nghiệp và khán giả vẫn dành cho nam nghệ sĩ. Bức ảnh bên hai con vì thế mang đến một khoảnh khắc đáng chú ý, cho thấy gia đình vẫn là điểm tựa quan trọng trong cuộc sống của anh.

Ở thời điểm hiện tại, NSND Công Lý vẫn nhận được sự yêu thương từ người thân, đồng nghiệp và công chúng. Với nam nghệ sĩ, hình ảnh hai con trưởng thành, khỏe mạnh và luôn dành tình cảm cho bố chính là gia tài đặc biệt mà tiền bạc hay danh tiếng khó có thể thay thế.