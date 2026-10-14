Gia tài lớn của Châu Tấn sau 30 năm

Sinh ngày 18/10/1974, Châu Tấn là một trong “Tứ đại hoa đán” của điện ảnh Trung Quốc, bên cạnh Chương Tử Di, Triệu Vy và Từ Tịnh Lôi. Không đi theo khuôn mẫu mỹ nhân cổ điển, nữ diễn viên chinh phục khán giả bằng ánh mắt giàu biểu cảm, lối diễn xuất tự nhiên và khả năng hóa thân vào những nhân vật có nội tâm phức tạp.

Dấu ấn của Châu Tấn được thể hiện rõ qua Sông Tô Châu (2000), bộ phim giúp cô được giới điện ảnh quốc tế chú ý. Sau đó, Nếu Như Yêu (2005), Dạ Yến (2006), Họa Bì (2008) và Suy Đoán Của Lý Mễ (2008) lần lượt góp phần khẳng định năng lực diễn xuất của nữ diễn viên. Đặc biệt, cô trở thành diễn viên đầu tiên đạt danh hiệu “Tam Kim Ảnh Hậu” khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại ba giải thưởng Kim Mã, Kim Tượng và Kim Kê.

Châu Tấn khẳng định thực lực qua hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật.

Không dừng lại ở điện ảnh, Châu Tấn còn ghi dấu với Như Ý truyện. Vai Như Ý cho thấy khả năng thể hiện những chuyển biến tâm lý tinh tế của nữ diễn viên qua ánh mắt, giọng nói và thần thái. Trong những năm gần đây, cô tiếp tục thử sức với các tác phẩm như Vô Danh (2023), Vượt Qua Biển Giận Dữ (2023) và bộ phim truyền hình Imperfect Victim (2023), cho thấy sự linh hoạt khi chuyển đổi giữa nhiều thể loại.

Bên cạnh thành tựu nghệ thuật, Châu Tấn còn sở hữu gia tài điện ảnh đáng chú ý về mặt thương mại. Theo số liệu được tổng hợp từ các nền tảng theo dõi phòng vé Trung Quốc, tổng doanh thu của những bộ phim có sự tham gia của nữ diễn viên được cho là đã vượt 5 tỷ NDT. Trong đó, Họa Bì 2 (2012) đạt khoảng 702 triệu NDT, còn Long Môn Phi Giáp (2011) thu về khoảng 540 triệu NDT theo số liệu được cung cấp. Những tác phẩm như Họa Bì, Phong Thanh và Thính Phong Giả cũng góp phần tạo nên sức hút của cô tại phòng vé.

Đáng chú ý, Vô Danh và Vượt Qua Biển Giận Dữ tiếp tục cho thấy sự hiện diện của Châu Tấn trong những dự án điện ảnh quy mô lớn. Dù không thường xuyên chạy theo các bom tấn thương mại, nữ diễn viên vẫn có khả năng góp mặt trong những tác phẩm thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Tuy nhiên, thành tích phòng vé của từng bộ phim cần được nhìn nhận riêng, bởi doanh thu cao không đồng nghĩa với lợi nhuận tương ứng.

Châu Tấn được vinh danh với nhiều giải thưởng diễn xuất danh giá.

Sau hơn ba thập niên hoạt động nghệ thuật, Châu Tấn vẫn lựa chọn những vai diễn đòi hỏi chiều sâu và khả năng biến hóa. Giai đoạn 2025–2026 tiếp tục mở ra những hướng đi mới với các dự án điện ảnh như The First Taste of Loneliness và Tomorrow Will Be Better, theo thông tin về các dự án được công bố. Đây là cơ hội để nữ diễn viên tiếp tục khám phá những hình tượng phụ nữ trưởng thành, đối diện với mất mát và những biến động trong đời sống.

Trong khi sự nghiệp liên tục có những dấu mốc mới, cuộc sống riêng của Châu Tấn trải qua không ít thăng trầm. Nữ diễn viên kết hôn với Cao Thánh Viễn năm 2014 và xác nhận chia tay vào năm 2020. Sau đổ vỡ, cô tương đối kín tiếng về chuyện tình cảm, tập trung cho công việc và các hoạt động cộng đồng. Năm 2008, cô trở thành Đại sứ thiện chí quốc gia của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Trung Quốc, tham gia thúc đẩy nhận thức về môi trường và phát triển bền vững.

Gia tài lớn của Châu Tấn vì thế không chỉ nằm ở những giải thưởng danh giá hay doanh thu phòng vé, mà còn ở khả năng tạo dấu ấn qua nhiều thế hệ nhân vật. Từ những vai diễn điện ảnh giàu tính nghệ thuật đến hình tượng cung đình được đông đảo khán giả yêu thích, nữ diễn viên vẫn giữ được vị trí riêng trong làng giải trí Hoa ngữ bằng thực lực và sự bền bỉ với nghề.