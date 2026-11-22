Trong tập 8 của The Masked Singer Vietnam 2026, với chủ đề "Phiên bản khi yêu của tôi", Thỏ Rabibuum và Mimibu là 2 cái tên phải dừng cuộc chơi sau khi đối đầu cùng Mad Long và Khỉ Xù Mì. Sau lớp mặt nạ của Mimibu, ca sĩ Lyhan khiến ban cố vấn loay hoay với giọng hát của mình và chỉ có Bích Phương dự đoán đúng tên của cô. Ngược lại, danh tính của Thỏ Rabibuum đã được toàn bộ các cố vấn dự đoán chính xác. Đó chính là danh ca Ngọc Sơn.

Danh ca Ngọc Sơn và Lyhan lộ diện.

Chia sẻ về hành trình tại chương trình, danh ca Ngọc Sơn cho biết, ngay từ mùa đầu tiên, anh đã có ý định tham gia nhưng còn e ngại bản thân chưa đủ duyên dáng và tự tin. Tuy nhiên, vì quá yêu mến chương trình, anh vẫn quyết định thử sức, thậm chí từng nghĩ chỉ cần được góp mặt ở "vòng gửi xe" cũng đã là niềm vui. Khi đi đến vòng 2, nam nghệ sĩ đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Đối với danh ca Ngọc Sơn, điều đáng quý nhất sau hành trình không chỉ là cơ hội được đứng trên sân khấu mà còn là những tình cảm chân thành từ các cố vấn và khán giả. Anh mong muốn sự xuất hiện của mình có thể trở thành nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm sự ủng hộ cho các nghệ sĩ đàn em.

Nam danh ca cũng cảm thấy đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ, khi có thể đi đến vòng đấu này. Thông qua phần chia sẻ của MC Ngô Kiến Huy, khán giả còn được biết thêm về kho tàng âm nhạc đồ sộ của danh ca Ngọc Sơn, với hơn 100 ca khúc sáng tác và đặc biệt là việc anh chưa từng lấy tác quyền từ những sáng tác của mình. CAPTAIN BOY cũng tiết lộ sự ngưỡng mộ dành cho nguồn năng lượng làm nghề bền bỉ của đàn anh, khi mỗi tháng có đến 28/30 ngày đi diễn.

Ngọc Sơn 'gây sốc' khi quyết định cho mọi người dùng miễn phí các ca khúc của mình.

Trấn Thành dành nhiều thời gian chia sẻ về những kỷ niệm và sự trân trọng dành cho danh ca Ngọc Sơn. Nam cố vấn nhận định, nếu nói về một 'ngôi sao' có tuổi nghề và sức sống bền bỉ với danh xưng “ngôi sao” tại Việt Nam, anh Ba là một trong những trường hợp đặc biệt nhất. Không chỉ được yêu mến bởi tài năng, danh ca Ngọc Sơn còn là người trượng nghĩa và luôn dành sự quan tâm chân thành đến những người xung quanh. Nhớ lại thời điểm mới bước chân vào nghề, Trấn Thành kể về lần lưu diễn tại Úc, khi bản thân may mắn được đàn anh trò chuyện, dù lúc đó danh ca Ngọc Sơn đã là một "ngôi sao" lớn.

Điều khiến anh trân trọng là sau nhiều năm, mỗi khi gặp lại, nam danh ca vẫn nhớ rõ nickname cũng như những câu chuyện nhỏ giữa hai người từ thuở ấy. Trấn Thành còn nhắc lại một câu chuyện liên quan đến cuộc thi âm nhạc năm xưa, khi danh ca Ngọc Sơn đoạt giải Nhì còn Thanh Lam giành giải Nhất. Theo lời kể của nam cố vấn, Thanh Lam từng bày tỏ sự trân trọng đối với giọng hát và nhân cách của anh Ba, đồng thời nhận xét rằng, dù đứng ở vị trí thứ hai nhưng anh vẫn nhận được tình cảm yêu mến vô cùng lớn từ khán giả. Nữ nghệ sĩ cũng từng khẳng định, danh ca Ngọc Sơn là một hiện tượng thực sự của âm nhạc Việt Nam.