Giá sầu riêng tăng mạnh; Sunlight gây phản ứng với quảng cáo trẻ em liếm đĩa

Giá sầu riêng tăng mạnh lên hơn 90.000 đồng/kg

Sau nhiều ngày neo ở mức tiệm cận giá sản xuất, thương lái thu mua sầu riêng khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ cho biết giá sầu riêng được cải thiện đáng kể, tăng khoảng 15-20% so với tháng trước tại một số phân khúc. Sầu riêng Thái mẫu đẹp, hàng tuyển loại A hiện được thu gom với giá 90.000-95.000 đồng/kg, hàng loại B dao động từ 70.000-84.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, thị trường xuất hiện thêm nhiều phân khúc giá chi tiết theo chất lượng cơm trái. Đơn cử, sầu riêng cơm lỗi nhẹ (cơm trắng, vị ngọt kém) đạt 80.000-82.000 đồng/kg với hàng loại A và 60.000-65.000 đồng/kg với hàng loại B. Ngoài ra, hàng lỗi nặng cũng được thương lái tìm mua với giá 50.000-55.000 đồng/kg, còn hàng dạt duy trì ở mức 25.000 đồng/kg.

Lý giải về đà tăng giá, các đơn vị thu mua cho rằng phần lớn đến từ cán cân cung - cầu. Thời điểm này, nhiều vùng trồng trong nước đã kết thúc niên vụ, trong khi khu vực Đắk Lắk vẫn đang trong thời gian thu hoạch. Cùng với đó, nhu cầu tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc tăng vọt, buộc các kho xuất khẩu phải ráo riết gom hàng.

Dù thị trường đang khởi sắc, lãnh đạo Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk vẫn bày tỏ lo ngại tình trạng mưa liên tục tại Tây Nguyên có thể tiếp tục tác động tiêu cực đến chất lượng cơm và giá trị thương mại của trái trong phần còn lại của mùa vụ.

Sunlight gây phản ứng với quảng cáo trẻ em liếm đĩa

Một quảng cáo mới đây của Sunlight với hình ảnh trẻ em lè lưỡi liếm đĩa đang nhận nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Người tiêu dùng và chuyên gia cho rằng chiến dịch quảng cáo đã vượt quá giới hạn an toàn.

Trên Fanpage của Sunlight, doanh nghiệp cho biết trước những phản hồi và trao đổi xoay quanh quảng cáo gần đây, Sunlight đã nghiêm túc lắng nghe những góp ý liên quan đến cách sử dụng ngôn ngữ và hình ảnh trong nội dung quảng cáo.

Vừa vào mùa, bánh trung thu đã có nơi mua 1 được 4

Thị trường bánh trung thu tại TPHCM bắt đầu nhộn nhịp khi bước vào tháng 8 âm lịch. Nhiều điểm bán tung chương trình khuyến mãi như mua 1 tặng 3, mua 1 giảm 25.000 đồng hoặc mua 1 tặng 1 để thu hút khách hàng.

Vừa vào mùa, bánh Trung thu đã mua 1 tặng 3. Ảnh: Thu Hà

Theo người bán, bánh trung thu bắt đầu vào mùa, do đó nhu cầu mua tặng đang tăng dần đều. Khách hàng cũng ít khảo giá hơn trước mà ra quyết định mua nhanh hơn.

Loại quả cay xè bán đắt gấp 4 lần vẫn hút khách ngoại nhờ ‘khẩu vị vàng'

Từng bị xem là "gàn dở" khi bán tương ớt với giá đắt gấp 4 lần thị trường, một doanh nghiệp Việt đã biến trái ớt chỉ thiên của miền Tây thành "mỏ vàng" xuất khẩu tới 14 quốc gia nhờ giữ hương vị đặc trưng của ớt Việt.

Xuất hiện tại một hội thảo về xúc tiến thương mại quốc tế, do Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam tổ chức mới đây, ông Nguyễn Thanh Hiền, nhà sáng lập thương hiệu tương ớt Chilica, mở đầu câu chuyện khởi nghiệp đưa quả ớt chỉ thiên Việt Nam sang trời Tây bằng một cụm từ tự trào: “Case study lì”.

Sở hữu kinh nghiệm hàng chục năm trong ngành công nghệ sinh học, ông Hiền dành gần 2 năm ròng rã đi khắp các làng nghề trong nước và quốc tế để nghiên cứu về ớt. Ông nhận ra một khoảng trống lớn là 99% tương ớt trên thị trường đều qua xử lý nhiệt để diệt khuẩn. Quá trình này vô tình làm mất đi hương vị, dinh dưỡng và màu tự nhiên của quả ớt.

Tận dụng chuyên môn công nghệ sinh học, ông chọn lối đi chưa từng ai dám thử là làm tương ớt lên men tự nhiên hoàn toàn không qua nhiệt trong suốt 12 tháng. Sản phẩm giữ nguyên màu đỏ tươi, vị cay nồng và hương thơm đặc trưng của ớt chỉ thiên tươi.

Một loài cá của Việt Nam được 'ông lớn' Nhật chú ý, vào chuỗi 550 nhà hàng sushi

Cá tra Việt Nam đang được các doanh nghiệp thủy sản và dịch vụ ăn uống Nhật Bản chú ý nhờ giá cạnh tranh, nguồn cung ổn định. Sản phẩm này được đưa vào hệ thống phân phối chuyên nghiệp và thực đơn của chuỗi sushi hơn 550 nhà hàng tại Nhật Bản.

Thống kê của Cục Hải quan cho thấy, 8 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Nhật Bản đạt 36,31 triệu USD, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 8, con số này là 5,47 triệu USD, tăng 23,7%.

8 tháng chi 14,54 tỷ USD nhập khẩu xăng dầu, gần bằng cả năm 2025

Trong bối cảnh nguồn cung dầu toàn cầu bị gián đoạn, giá dầu và các sản phẩm xăng dầu tăng mạnh, kim ngạch nhập khẩu dầu thô và xăng dầu các loại của Việt Nam trong 8 tháng năm 2026 đã lên tới 14,54 tỷ USD, gần bằng cả năm 2025.

Việc kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của nước ta tăng mạnh diễn ra trong bối cảnh nguồn cung xăng dầu trên thế giới biến động mạnh do xung đột địa chính trị ở một số khu vực đã đẩy giá tăng lên rất cao.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Giá xăng dầu tại kỳ điều hành 17/9 đồng loạt tăng. Giá xăng E10 đắt thêm hơn 1.000 đồng/lít, trong khi giá dầu diesel tăng gần 1.500 đồng/lít.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện vẫn ở mức thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.