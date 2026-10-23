Gia Sàng: 10 lô đất trúng đấu giá hơn 24 tỷ đồng

Phiên đấu giá có 38 hồ sơ, 16 cá nhân tham gia với 38 phiếu trả giá. Hình thức đấu giá là bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Quang cảnh buổi đấu giá.

10 lô đất có tổng diện tích trên 1.400m², mỗi lô từ 100m² đến 228,2m². Giá khởi điểm từ 4,5 triệu đồng đến 6,05 triệu đồng/m². Đây là các lô đất đủ điều kiện về hạ tầng để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

Tổng giá khởi điểm của 10 lô là hơn 7,34 tỷ đồng. Kết quả, cả 10 lô đều trúng đấu giá, với tổng giá trị hơn 24,26 tỷ đồng, gấp khoảng 3,3 lần giá khởi điểm, tăng hơn 16,92 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Trong đó, lô đất thuộc Khu dân cư số 1 phường Gia Sàng, diện tích 203,7m², có giá trúng đấu giá hơn 4,49 tỷ đồng, cao hơn 3,3 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Lô đất diện tích 228,2m² có giá trúng đấu giá hơn 4,15 tỷ đồng, tăng trên 2,9 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Tại Khu dân cư liền kề phường Hương Sơn (cũ), lô đất diện tích 147,5m² có giá trúng đấu giá hơn 3,91 tỷ đồng, tăng trên 3 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Ban Tổ chức mở hòm phiếu, kiểm tra và bóc phiếu trả giá của người tham gia đấu giá.

Việc đấu giá thành công 10 lô đất góp phần quan trọng vào kết quả thu ngân sách năm 2026 của phường Gia Sàng. Thu ngân sách trên địa bàn phường hiện đạt 227 tỷ đồng, bằng khoảng 90% kế hoạch. Phường phấn đấu thu thêm khoảng 40 tỷ đồng, dự ước đạt vượt 12% kế hoạch giao.