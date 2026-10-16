Giá sản xuất tại Mỹ tăng mạnh nhất trong hơn 3 năm

Ảnh minh họa: AI

Theo số liệu Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố ngày 15-10, PPI tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 3-2022 và mức tăng theo năm cao nhất kể từ tháng 12-2022. Các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát trước đó dự báo mức tăng tương ứng là 0,6% và 5,5%.

PPI lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,7% trong tháng 9 và tăng 5% trong vòng 12 tháng. Cơ quan thống kê cho biết gần một nửa mức tăng giá hàng hóa chế biến phục vụ nhu cầu hiện tại có liên quan đến nhiên liệu diesel.

Áp lực giá cũng thể hiện trong chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tăng 0,6% trong tháng 9 và 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh số bán lẻ tăng 0,8%, vượt dự báo, nhưng mức tăng chi tiêu ngoài ô tô và trạm xăng chậm lại đáng kể.

Các số liệu làm gia tăng lo ngại lạm phát sẽ kéo dài, đồng thời thúc đẩy thị trường nâng dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME, khả năng FED nâng lãi suất tại cuộc họp ngày 28-10 được thị trường đánh giá gần 34%, so với dưới 18% một tuần trước đó.