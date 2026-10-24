Giá sản xuất điện của EVN thấp hơn giá bán lẻ 5,3%

Theo số liệu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố, tổng chi phí sản xuất, kinh doanh điện năm 2025 của tập đoàn đạt 601.680 tỷ đồng, tương ứng giá thành bình quân 2.092,7 đồng/kWh. Sản lượng điện thương phẩm thực tế trong năm đạt 287,51 tỷ kWh.

Đáng chú ý, mức giá thành này thấp hơn khoảng 111,37 đồng/kWh so với giá bán lẻ điện bình quân 2.204,07 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế VAT) được EVN áp dụng từ ngày 10/5/2025. Chênh lệch tương đương khoảng 5,3%.

Tuy nhiên, mức giá bán lẻ điện bình quân nói trên chỉ được áp dụng từ tháng 5/2025, trong khi giá thành sản xuất, kinh doanh điện được tính cho cả năm. Do đó, mức chênh lệch này không phản ánh trực tiếp lợi nhuận thực tế trên mỗi kWh điện bán ra của EVN.

Chi phí phát điện chiếm gần 83%

Trong cơ cấu chi phí sản xuất, kinh doanh điện năm 2025, khâu phát điện tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 498.362 tỷ đồng, tương ứng 1.733,35 đồng/kWh điện thương phẩm. Khoản này chiếm khoảng 82,8% tổng chi phí của EVN.

Đứng thứ hai là khâu phân phối và bán lẻ điện với tổng chi phí 78.993 tỷ đồng, tương ứng 274,75 đồng/kWh.

Trong khi đó, chi phí truyền tải điện đạt 22.141 tỷ đồng, tương ứng 77,01 đồng/kWh. Chi phí phụ trợ và quản lý ngành ở mức 1.421,37 tỷ đồng, tương ứng 4,94 đồng/kWh.

Riêng hoạt động điều độ vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực phát sinh chi phí 761 tỷ đồng, tương ứng 2,65 đồng/kWh.

EVN cho biết tổng chi phí sản xuất, kinh doanh điện đã được giảm trừ các khoản thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, vật tư thu hồi và hoạt động cho thuê cột điện.

Đối với các xã, huyện đảo chưa nối lưới điện quốc gia, chênh lệch giữa doanh thu và chi phí sản xuất, kinh doanh điện ghi nhận âm gần 291 tỷ đồng do giá bán điện thấp hơn giá thành.

Hơn 17.500 tỷ đồng chi phí chưa được hạch toán

Một thông tin đáng chú ý khác là đến cuối năm 2025, EVN vẫn còn 17.506 tỷ đồng chi phí chưa được hạch toán vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện.

Theo tập đoàn, khoản này bao gồm phần chênh lệch tỷ giá còn lại của năm 2021 và chênh lệch tỷ giá phát sinh trong giai đoạn 2022-2025 chưa được ghi nhận, thanh toán cho các nhà máy điện.

Như vậy, dù giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2025 thấp hơn mức giá bán lẻ bình quân áp dụng từ tháng 5 cùng năm, EVN vẫn còn một lượng lớn chi phí từ các giai đoạn trước chưa được đưa vào giá thành.

Trước đó, từ ngày 10/5/2025, EVN đã điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tăng 4,8%, lên 2.204,07 đồng/kWh, chưa bao gồm VAT.

Theo quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, chi phí sản xuất, kinh doanh điện là một trong những căn cứ phục vụ việc tính toán, xem xét điều chỉnh giá điện.

Việc công bố số liệu năm 2025 cho thấy cơ cấu chi phí tại từng khâu của hoạt động điện lực, đồng thời phản ánh các khoản chi phí còn tồn đọng chưa được hạch toán vào giá thành.