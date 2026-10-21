Giá rẻ nhất phân khúc xe hybrid HEV, MG ZS có hút khách của Toyota Yaris Cross?

Sau 1 năm hoạt động trầm lắng, MG Việt Nam vừa ra mắt mẫu MG ZS All New Hybrid 2026 với nhiều thay đổi về thiết kế, nội thất và hệ truyền động. Thay vì sử dụng động cơ xăng như thế hệ cũ, mẫu SUV cỡ B chuyển sang hệ thống hybrid tự sạc (HEV) với giá niêm yết 668 triệu đồng. Đây là mức giá thấp nhất thị trường xe full hybrid (HEV).

Về vận hành, MG ZS Hybrid+ sử dụng động cơ xăng 1.5L, mô-men xoắn cực đại 128 Nm, kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất đạt 197 mã lực, đi kèm hộp số tự động 3 cấp 3eAT thay vì hộp số e CVT phổ biến.

Đáng chú ý, mẫu SUV cỡ B này vẫn sở hữu nhiều trang bị tiện nghi và an toàn thường xuất hiện trên các phiên bản cao cấp của xe cùng phân khúc, như cửa sổ trời toàn cảnh, ghế chỉnh điện tích hợp sưởi, cốp điện, camera 360 độ và gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS.

Với mức giá, các thông số và trang bị trên, mẫu xe Trung Quốc có nhiều điểm cộng để thu hút được nhóm khách hàng phổ thông, thu nhập trung bình khá. Tuy nhiên, xét về tổng thể, MG ZS 2026 không dễ chinh phục khách Việt.

MG Việt Nam ra mắt MG ZS All New Hybrid 2026 với nhiều thay đổi về thiết kế, nội thất và hệ truyền động. Ảnh: Y Nhụy

Đầu tiên là sức ép rất lớn từ các đối thủ có thương hiệu mạnh trong phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam. Đây là sân chơi vốn chật chội, cạnh tranh gay gắt nhất thị trường ô tô, với khoảng 17 mẫu xe đến từ 16 thương hiệu.

Bên cạnh những cái tên quen thuộc của Nhật Bản, Hàn Quốc như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Honda HR-V, Mazda CX-3, Mazda CX-30, Hyundai Creta và Kia Seltos, phân khúc này còn có sự góp mặt của Volkswagen T-Cross, Peugeot 2008, Skoda Kushaq, VinFast VF 6 cùng loạt xe Trung Quốc như Geely Coolray, Omoda C5, Jaecoo J5, Lynk & Co 06 và GAC GS3 Emzoom.

Riêng ở nhóm xe SUV cỡ B động cơ hybrid HEV, MG ZS 2026 gặp loạt đối thủ nặng ký đến từ Toyota, Honda, Omoda và Jaecoo. Trong đó, Toyota và Honda đã xây dựng được tệp khách hàng qua nhiều năm, đã chứng minh được độ bền, chi phí bảo dưỡng và khả năng giữ giá khi bán lại. Omoda và Jaecoo chỉ chênh hơn 1 triệu, gần như tương đương giá.

Cụ thể, Omoda C5 SHS-H và Jaecoo J5 SHS-H giá từ 669-749 triệu đồng, Toyota Yaris Cross HEV có giá 728 triệu đồng; Honda HR-V e:HEV RS có giá niêm yết 835 triệu đồng.

Trong đó, đối thủ đáng gờm nhất có lẽ là Toyota Yaris Cross, chỉ đắt hơn MG ZS 60 triệu đồng. Hiện, mẫu xe Nhật này đang là xe 'hot' khi tháng 9, giữ ngôi vị số 1 toàn thị trường xe động cơ đốt trong và là mẫu thứ 4 trong top 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong 9 tháng đầu năm.

Toyota Yaris Cross HEV hiện đang là một trong những xe hybrid bán chạy nhất thị trường. Ảnh: TVN

Về động cơ, MG ZS Hybrid+ vận hành mạnh mẽ hơn khi đặt cạnh các đối thủ Nhật Bản. Với tổng công suất kết hợp 197 mã lực, mẫu xe này vượt Toyota Yaris Cross HEV (169 mã lực) và Honda HR-V e RS (131 mã lực), đồng thời tiệm cận nhóm SUV hybrid có hiệu suất cao trong phân khúc. Tuy nhiên, so với đồng hương Trung Quốc, MG ZS Hybrid+ thấp hơn mức 221 mã lực của Omoda C5 SHS-H và Jaecoo J5 SHS-H. Khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong 8,7 giây của MG ZS cũng chậm hơn mức 7,9 giây của đối thủ Omoda.

Bên trong khoang lái của MG ZS 2026. Ảnh: Y Nhụy

Về tiết kiệm nhiên liệu, MG ZS Hybrid+ lại cho thấy "tốn xăng" hơn đối thủ Nhật Bản khi tiêu thụ 4,53 lít/100 km (đường hỗn hợp). Trong khi đó, Toyota Yaris Cross HEV chỉ tiêu hao 3,8 lít/100 km và Honda HR-V e RS chỉ tiêu hao 4,44 lít/100 km. Dù vậy, mức tiêu hao nhiên liệu trên vẫn thấp hơn Omoda C5 SHS-H (4,9 lít/100 km).

Như vậy, MG ZS Hybrid+ thiên về sự cân bằng giữa sức mạnh và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, thay vì theo đuổi mức tiêu hao xăng thấp nhất phân khúc.

Giới đánh giá xe quốc tế khá thống nhất khi chung nhận định, mẫu MG ZS Hybrid+ mang đến cảm giác lái linh hoạt trong đô thị nhưng chưa thật mượt mà ở cách phối hợp động cơ xăng với hộp số 3 cấp, đặc biệt khi tăng tốc mạnh.

Khoang động cơ MG ZS 2026. Ảnh: Y Nhụy

Xét trên tương quan giá bán, khả năng vận hành và trang bị, có thể nói, MG ZS 2026 có nhiều điểm khá hấp dẫn. Đặt lên bàn cân, có thể thấy, Toyota Yaris Cross HEV tiết kiệm nhiên liệu hơn, thương hiệu mạnh hơn và hệ thống hậu mãi khá tin cậy. Honda HR-V e RS hướng đến nhóm khách hàng chú trọng trải nghiệm lái, có thu nhập khá, trong khi Omoda C5 SHS-H nổi bật hơn về công suất và khả năng tăng tốc.

Do đó, khách hàng đề cao sự ổn định trong quá trình sử dụng lâu dài, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và tính thanh khoản khi bán lại có thể nghiêng về Toyota Yaris Cross HEV. Những người ưu tiên cảm giác lái có thể tìm đến Honda HR-V e RS, còn Omoda C5 SHS-H phù hợp với khách hàng yêu thích hiệu năng và thiết kế khác biệt.

Tuy nhiên, với người mua xe lần đầu hoặc muốn sở hữu SUV full hybrid nhiều trang bị trong ngân sách dưới 700 triệu đồng, MG ZS Hybrid+ là lựa chọn đáng cân nhắc. Tất nhiên, dù giá cạnh tranh nhưng chất lượng vận hành cùng dịch vụ hậu mãi trên thực tế mới là yếu tố quyết định sức sống của mẫu này tại thị trường Việt Nam.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật cơ bản:

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