Giá rau xanh tăng vọt do ảnh hưởng mưa lũ

Người tiêu dùng đắn đo khi mua các loại rau khi giá tăng tại chợ Phú Thủy

Chênh lệch giá so với ngày thường

“Chị mua thứ khác ăn đỡ đi, khỏi mua ngò, cải vì giá cao lắm, lại hiếm hàng...”. Đó là câu nói quen thuộc mà anh Dũng, chủ một sạp rau tại chợ Phú Thủy (phường Phú Thủy) thốt lên với khách hàng trong những ngày này. Không phải ngẫu nhiên khi người bán lại khuyên người mua chọn mặt hàng khác, thay vì những bó rau đắt đỏ.

Nhiều loại rau có giá tăng gấp rưỡi so ngày thường

Bởi ghi nhận tại các chợ truyền thống trọng điểm của khu vực Đông Lâm Đồng như: chợ Phú Thủy, Phan Thiết, Phan Rí Cửa hay Hàm Liêm cho thấy, bức tranh chung là giá cả các mặt hàng nông sản thiết yếu đều leo thang chóng mặt. Đơn cử, ngò rí từ mức 30.000 - 40.000 đồng/kg ngày thường nay đã vọt lên 90.000 - 100.000 đồng/kg, nhưng hiếm hàng. Các loại rau cải dao động từ 35.000 - 50.000 đồng/kg, rau muống khoảng 15.000 đồng/bó, ớt đỏ từ 45.000 - 70.000 đồng/kg tùy loại. Trong khi đó, hành lá ở mức 45.000 đồng/kg (tăng khoảng 10.000 đồng/kg), mồng tơi giữ giá 40.000 đồng/kg và trái bầu cũng lên tới 30.000 đồng/kg.

Trong bối cảnh đó, người tiêu dùng phải cân đối thực đơn cho bữa ăn. Chị Nguyễn Minh Thanh (tổ dân phố 1, phường Phú Thủy) chia sẻ, giá rau đắt đỏ nên tôi chuyển sang các loại củ quả có giá “mềm” hơn như: bí, bầu, đậu…

Đối với các tiểu thương, nguồn hàng lấy từ Đà Lạt và các vựa rau phía Đông tỉnh vừa sụt giảm nghiêm trọng về số lượng, vừa hao hụt lớn về chất lượng do mưa dầm làm dập nát, úng gốc. Hàng vừa ít, vừa kém về hình thức, khiến việc kinh doanh của tiểu thương gặp khó khăn.

Hộ ông Trương Minh Hiệp với vườn rau gia vị trước khi bị hư hại do ngập

Nỗi lo từ những vựa rau ngập nước

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, các đợt mưa từ ngày 20/9 đến nay đã làm ngập úng và ảnh hưởng trên 9.000 ha cây trồng các loại trên toàn tỉnh, trong đó nhiều diện tích hoa màu. Riêng khu vực phía Đông tỉnh, các vùng chuyên canh rau, cung cấp thị trường nội địa tại phường Hàm Thắng, Hàm Liêm… cũng bị ảnh hưởng mưa lũ. Vợ chồng ông Trương Minh Hiệp (thôn Hội Nhơn An Phú, xã Hàm Liêm) với 3 sào đất trồng rau tại khu vực này là một ví dụ. Vườn rau ăn lá của gia đình ông chuẩn bị thu hoạch cung cấp ra thị trường, nhưng mưa lớn vừa qua đã nhấn chìm toàn bộ diện tích chuẩn bị thu hoạch, gây thiệt hại hàng chục triệu đồng. "Giá rau đang ở đỉnh cao nhưng gia đình tôi và nhiều nhà vườn khác lại trắng tay, không còn sản phẩm để bán", ông Trương Minh Hiệp nuối tiếc.

Nhiều diện tích hoa màu của người dân tại xã Hàm Thuận Bắc bị hư hại do ngập những ngày qua

Câu cửa miệng của người dân “rau xanh đắt hơn thịt cá” nay không còn là một lời nói đùa mà đã trở thành áp lực thực tế trong đời sống. Chính vì vậy, bên cạnh sự nỗ lực khắc phục của nông dân, các giải pháp như chuyển dịch mô hình sản xuất sang trồng rau trong nhà màng, nhà lưới kết hợp đầu tư hệ thống tiêu thoát nước đồng bộ cũng được đề cập. Từ đó, giúp bảo vệ hoa màu khỏi tác động trực tiếp của mưa lớn.

Theo Thống kê tỉnh Lâm Đồng, trong vụ hè thu 2026, toàn tỉnh canh tác trên 34.100 ha rau các loại (tăng 4,09%), với sản lượng đạt hơn 1 triệu tấn (tăng 4,52%) và năng suất đạt 303,44 tạ/ha. Trong 9 tháng đầu năm, nhờ nguồn cung dồi dào, giá rau tươi nhìn chung đã giảm 1,79%, trong đó một số mặt hàng như: bắp cải giảm 5,37%, cà chua giảm 5,47% và rau muống giảm 1,49%.