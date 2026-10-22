Giá rau xanh tăng giảm thất thường, người nội trợ xoay xở ra sao?

Giá rau xanh biến động khiến việc cân đối chi tiêu hằng ngày trở thành bài toán không dễ với nhiều gia đình. Thay vì giữ nguyên thực đơn, người nội trợ phải linh hoạt lựa chọn thực phẩm, tính toán khẩu phần và tìm cách tiết kiệm mà vẫn bảo đảm bữa ăn đủ chất.

Tại các chợ dân sinh, rau xanh là mặt hàng được mua gần như mỗi ngày nên những thay đổi về giá dễ tác động đến chi tiêu của các gia đình. Khi một số loại rau tăng giá, người mua thường chuyển sang các mặt hàng có mức giá phù hợp hơn hoặc điều chỉnh thực đơn theo nguồn thực phẩm sẵn có.

Một trong những cách được nhiều người nội trợ áp dụng là mua rau theo mùa, ưu tiên các loại củ, quả có thể bảo quản lâu hơn và hạn chế mua quá nhiều thực phẩm dễ hỏng. Việc lên thực đơn trước khi đi chợ cũng giúp kiểm soát ngân sách, tránh mua theo cảm tính.

Bên cạnh đó, kết hợp rau xanh với trứng, đậu phụ, cá và các nguồn đạm phù hợp giúp bữa ăn đa dạng mà không phụ thuộc hoàn toàn vào một vài loại thực phẩm đang tăng giá. Người mua cũng có thể so sánh giá giữa các sạp hàng, lựa chọn lượng vừa đủ dùng để giảm lãng phí.

Tuy nhiên, tiết kiệm không đồng nghĩa với cắt giảm rau xanh hoặc bỏ qua chất lượng thực phẩm. Điều quan trọng là cân đối khẩu phần, thay đổi nguyên liệu hợp lý và duy trì chế độ ăn đa dạng.

Khi giá cả biến động, một kế hoạch chi tiêu linh hoạt cùng thói quen mua sắm có tính toán sẽ giúp các gia đình giảm áp lực lên ngân sách mà vẫn giữ được chất lượng bữa ăn hằng ngày.