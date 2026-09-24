Giá rau xanh ở TPHCM tăng cao: 'Chúng tôi gần như không có rau để bán'

Giá rau xanh tăng mạnh

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Trần Văn Thích, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Rau an toàn Phước An (TPHCM), cho biết, những ngày qua, TPHCM mưa lớn kéo dài kết hợp thủy triều lên khiến nhiều ruộng rau bị ngập nước, HTX gần như mất trắng số rau còn trên ruộng.

Theo ông Thích, hơn một tuần qua, giá nhiều loại rau VietGAP tăng, hiện phổ biến khoảng 14.000-15.000 đồng/kg. Dù vậy, sản lượng rau ra thị trường đang sụt giảm đáng kể.

"Ba ngày qua, TPHCM xuất hiện những trận mưa lớn, chúng tôi gần như không có rau để bán, chỉ thu hoạch được một số diện tích ở nơi có nền đất cao. Điều này đã ít nhiều ảnh hưởng tới giá rau bán ra thị trường. Không chỉ rau xanh, mưa lớn và lượng nước dồn về nhiều cũng ảnh hưởng đến các hộ nuôi cá, do nguy cơ cá thiếu oxy", ông Thích nói.

Mưa dầm khiến sản lượng rau tại các vườn trồng bị ảnh hưởng đáng kể. Ảnh: Thu Hà

Tương tự, tại HTX rau quả Long Thuận (Đồng Tháp) các xã viên cho biết lượng rau ra thị trường đã giảm 30-40% do ảnh hưởng bởi thời tiết.

Ông Đoàn Thanh Dũng, Giám đốc HTX, nói rằng lượng rau cung ứng giảm đáng kể khiến giá rau ăn lá tăng thêm 5.000-7.000 đồng/kg, tùy loại. Theo ông Dũng, nếu mưa tiếp tục kéo dài, rất có thể giá rau xanh, nhất là nhóm rau gia vị sẽ còn tăng trong tuần tới.

Khảo sát tại chợ truyền thống ở TPHCM cho thấy, nhiều loại rau củ đã tăng giá đáng kể so với tháng 7 và tháng 8. Cải xanh, cải thìa hiện có giá 40.000-50.000 đồng/kg, tăng khoảng 10.000 đồng/kg so với tháng trước, tương đương 25-33%; cải bó xôi từ 40.000-45.000 đồng/kg, bầu từ 20.000-22.000 đồng/kg, tăng 3.000-5.000 đồng/kg so với tháng trước.

Nhóm rau gia vị ghi nhận đà tăng mạnh hơn khi ngò rí, hành lá vượt mốc 70.000 đồng/kg, tăng ít nhất 20.000 đồng so với tháng trước đó.

Chị Quyên, tiểu thương chợ Phạm Văn Bạch (phường An Hội Tây) cho biết, khoảng hai tuần nay lượng rau về chợ giảm rõ rệt, giá rau cũng tăng cao vì ảnh hưởng mưa lớn. Một số loại như cải ngọt, cải bó xôi, bầu, bí, ngò rí có giá tăng mạnh, trong khi lượng hàng về không nhiều.

"Giá rau tăng, không chỉ người mua lo ngại mà các tiểu thương như tôi cũng lo lỗ, vì hàng về phải nhặt bỏ gốc và lá bị hư hỏng, dập nát rất nhiều. Ngay cả ngò rí, hành lá lâu nay tôi hay tặng kèm khách khi mua rau về nấu canh, nay giá nhập về tăng tới 20.000 đồng/kg, tặng thì lỗ mà không tặng thì lo mất khách. Tôi chưa biết tính sao", chị Quyên bộc bạch.

Tại chợ đầu mối Thủ Đức, ông Nguyễn Bình Phương, Giám đốc kinh doanh dịch vụ, Công ty Cổ phần quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức cho biết, giá rau củ bị biến động ở những nơi bị ảnh hưởng thời tiết.

Nhiều mặt hàng về chợ đang tăng giá như bầu, cà chua, cải ngọt, cải xanh, hành lá, mướp đắng. Nhóm sản phẩm này tăng 1.000-3.000 đồng/kg so với ngày 21/9 trong bối cảnh nguồn hàng về chợ giảm và sức tiêu thụ vẫn cao.

Giá rau tăng khiến cho cả người bán và người mua lo lắng. Ảnh: Thu Hà

Người tiêu dùng lo ngại

Giá rau củ tăng trong những ngày qua đang khiến việc cân đối chi tiêu của các gia đình thêm khó khăn.

Chị Nghiêm Thu Huyền (ngụ tại TPHCM) nhận xét, so với nền giá của năm trước, giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu nhìn chung đã tăng dần đều. Vì vậy, mỗi đợt biến động giá do mưa bão lại khiến việc cân đối chi tiêu cho mâm cơm gia đình thêm phần căng thẳng.

"Rau củ xuất hiện trong hầu hết các bữa ăn gia đình. Rau xanh tăng giá kéo theo tổng chi phí đi chợ mỗi ngày đội lên đáng kể, buộc tôi phải tính toán lại thực đơn để vừa vặn với ngân sách sinh hoạt", chị lo ngại.

Cũng theo chị Huyền, dù rau tăng do ảnh hưởng thời tiết nhưng một số mặt hàng như thịt heo, cá biển vẫn giữ giá tương đối ổn định, giúp người nội trợ nhẹ gánh phần nào.

Ở góc độ tư vấn, theo Thạc sĩ Ngô Thành Huấn, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý gia sản (FIDT), cho rằng trong bối cảnh giá rau xanh tăng cao, người tiêu dùng cần thay đổi thói quen như không mua hàng tích trữ, chỉ mua vừa đủ dùng, ghi lại danh sách các sản phẩm cần mua trước khi mua sắm và tận dụng các chương trình khuyến mãi của siêu thị, cửa hàng bán lẻ.