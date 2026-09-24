Giá rau tăng mạnh sau mưa lớn kéo dài

Ngập úng ảnh hưởng đến việc thu hoạch, tỷ lệ hao hụt tăng, trong khi vận chuyển gặp khó khăn khiến lượng hàng về các chợ giảm. Nguồn cung sụt giảm đã đẩy giá nhiều loại rau, đặc biệt rau ăn lá và các mặt hàng có nguồn gốc từ Đà Lạt, tăng đáng kể.

Nhiều loại rau xanh tại chợ tăng giá mạnh. Ảnh: Hương Giang - TTXVN

Ghi nhận tại chợ Nguyễn Tri Phương (phường Diên Hồng), giá nhiều loại rau, củ đã tăng so với trước. Trong đó, nhóm hàng có nguồn gốc từ Đà Lạt tăng mạnh do ảnh hưởng bởi thời tiết.

Một số tiểu thương cho biết, khoai tây hiện được bán khoảng 40.000 đồng/kg, tăng từ mức 35.000 đồng/kg; cà chua tăng từ khoảng 20.000 đồng lên 40.000 đồng/kg. Các loại xà lách, rau cải cũng tăng từ 25.000 đồng lên 50.000 đồng/kg.

Bà Cao Thị Sen, tiểu thương chợ Nguyễn Tri Phương cho biết các mặt hàng rau, củ từ Đà Lạt những ngày qua tăng khá mạnh. Một số loại tăng gần gấp đôi, từ khoảng 25.000 đồng lên 50.000 đồng/kg.

“Chợ đầu mối và các nhà cung cấp tăng giá, mình buộc phải tăng theo. Cũng mong khi thời tiết thuận lợi, giá rau sẽ giảm trở lại để người dân dễ đi chợ”, bà Sen cho biết.

Không chỉ tăng giá, lượng hàng về chợ cũng giảm. Bà Nguyễn Thị Dung, tiểu thương tại chợ Nguyễn Tri Phương cho biết trước đây mỗi lần nhập khoảng 10 gói rau thì nay chỉ còn khoảng 6 - 7 gói. Việc nguồn cung giảm kéo theo biến động giá, khiến tình hình kinh doanh ở chợ có phần ảm đạm hơn. Người dân có xu hướng mua ít lại so với trước đây.

Tại chợ Phước Long, phường Tân Mỹ, giá nhiều mặt hàng rau, củ cũng tăng khoảng 20 - 30%, tương ứng khoảng 10.000 - 20.000 đồng/kg tùy loại. Các loại rau cải tăng từ khoảng 30.000 đồng lên 40.000 đồng/kg; xà lách cùng nhiều loại rau gia vị, rau thơm có giá khoảng 50.000 - 70.000 đồng/kg, tăng khoảng 20.000 đồng/kg. Cà rốt, củ cải, bắp cải hiện được bán từ 35.000 - 40.000 đồng/kg.

Theo các tiểu thương, tình trạng giá rau tăng vào mùa mưa không phải diễn biến bất thường. Chị Quách Thị Hương, tiểu thương kinh doanh rau tại phường Tân Mỹ cho biết giá thường tăng từ khâu nhà vườn khi sản lượng giảm do thời tiết. Trong điều kiện nguồn hàng khan hơn, người bán cũng phải lựa chọn những loại rau đạt chất lượng để đưa ra thị trường nên giá bán có thể tăng thêm.

Bà Phạm Thị Mai, người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh, cho biết giá nhiều loại rau, củ, quả đều tăng, nhất là những loại quen thuộc hằng ngày như cà chua, rau cải, rau muống… Điều này đã ảnh hưởng ngay tới khoản chi tiêu sinh hoạt, buộc gia đình phải cắt giảm lượng mua, cân đối số lượng, để vẫn đảm bảo nhu cầu tiêu dùng, mà không bị thâm hụt.

Tương tự, chị Nguyễn Thanh Kiển, ngụ phường Tân Mỹ cho biết hơn một tuần qua mưa lớn kéo dài khiến giá rau tăng rõ rệt, nhất là các loại rau ăn lá. Để tránh lãng phí, gia đình chị chuyển sang mua lượng vừa phải, dùng hết rồi mua tiếp.

Theo Ban quản lý chợ Nguyễn Tri Phương, mưa kéo dài tại các vùng sản xuất thời gian qua đã ảnh hưởng đến việc thu hoạch và vận chuyển nông sản. Khi nguồn cung từ vùng trồng giảm, lượng rau củ về chợ cũng giảm theo, tạo áp lực lên mặt bằng giá.

“Chúng tôi cũng yêu cầu tiểu thương vẫn phải niêm yết và bán đúng giá đã niêm yết, đồng thời không được lợi dụng tình hình này tăng giá bất thường. Trong tình hình giá cả đã tăng từ chợ đầu mối và các nhà cung cấp, tiểu thương có thể tăng nhưng ở mức phù hợp, vừa đảm bảo hàng hóa phục vụ tiêu dùng, vừa giữ chân được khách hàng, chờ thị trường ổn định trở lại”, ông Phan Thanh Hà, Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin, Truyền thông, Du lịch và Quản lý chợ Nguyễn Tri Phương cho biết.

Theo các tiểu thương, trong ngắn hạn, giá rau, củ, quả vẫn có thể tiếp tục biến động nếu mưa lớn và thời tiết bất lợi kéo dài tại các vùng sản xuất. Tuy nhiên, đây là nhóm nông sản có chu kỳ sản xuất ngắn, khi thời tiết ổn định, việc thu hoạch và vận chuyển thuận lợi trở lại, nguồn cung về các chợ được cải thiện, mặt bằng giá được kỳ vọng sẽ dần ổn định.

Diễn biến nguồn cung rau củ những ngày tới sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng quyết định mặt bằng giá tại các chợ ở TP. Hồ Chí Minh. Các tiểu thương kỳ vọng thị trường sẽ sớm ổn định trở lại để cải thiện sức mua tại chợ, trong bối cảnh người tiêu dùng vẫn đang trong xu hướng cắt giảm chi tiêu.