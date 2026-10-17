Giá rau tại TPHCM hạ nhiệt nhưng dự báo tiếp tục neo cao trong 3 tuần tới

Khảo sát tại các chợ Thạch Đà, Phạm Văn Bạch, Phạm Văn Hai, chợ Cầu và một số điểm bán rau tại TPHCM cho thấy giá nhiều loại rau đã giảm nhẹ so với tuần trước nhưng vẫn ở mức cao.

Với nhóm rau ăn lá, giá nhiều mặt hàng giảm 2.000-5.000 đồng/kg so với tuần trước. Tại chợ truyền thống, rau cải ngọt, cải xanh có giá từ 45.000-50.000 đồng/kg, xà lách Đà Lạt giá từ 40.000-50.000 đồng/kg, tùy loại. Cải bó xôi giảm 5.000 đồng/kg còn 65.000 đồng/kg, trong khi cải cúc được bán với giá 70.000 đồng/kg.

Một số loại củ quả như bầu, bí có giá trên dưới 25.000 đồng/kg.

Nhóm rau gia vị như ngò rí, hành lá, thì là... ghi nhận mức giảm mạnh nhất tại các chợ được khảo sát, khoảng 10.000-30.000 đồng/kg. Trong đó, ngò rí có giá dao động từ 75.000-90.000 đồng/kg, giảm so với mức 100.000-120.000 đồng/kg của tuần trước.

Giá rau xanh tại chợ đã giảm nhẹ nhưng vẫn cao hơn mức thông thường. Ảnh: Thu Hà

Dù giá giảm nhẹ nhưng theo ông Khanh, tiểu thương tại phường An Hội Tây, mức giá này vẫn cao hơn so với ngày thường. Nguyên nhân, theo ông, là do mưa và triều cường tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều vùng cung ứng rau cho TPHCM, khiến lượng rau đưa về chợ giảm.

“Mưa kéo dài cũng khiến nhiều loại rau có thời gian bảo quản ngắn, như rau ăn lá và rau gia vị, dễ bị úng, dập lá, hư hỏng, từ đó tác động đến giá bán lẻ”, ông Khanh cho hay.

Tại Hợp tác xã (HTX) Rau an toàn Phước An (xã Bình Chánh), tình trạng mưa ngập và triều cường đã ảnh hưởng đáng kể đến diện tích gieo trồng. Ông Phan Văn Hoàng, Phó Giám đốc HTX, cho biết đơn vị có diện tích sản xuất 15ha với hơn 30 loại rau củ, nhưng đợt mưa vừa qua đã gây thiệt hại hơn 80% diện tích gieo trồng.

Lượng rau của HTX cung ứng mỗi ngày giảm từ hàng nghìn kg xuống còn vài trăm kg. Ông Hoàng cho rằng không chỉ tại TPHCM, nhiều vùng trồng khác ở khu vực miền Tây cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết, khiến nguồn cung ứng giảm, tác động đến giá bán lẻ.

Các đơn vị cung ứng rau tìm phương án duy trì nguồn hàng cho thị trường. Ảnh: Thu Hà

Theo ông Hoàng, vài ngày gần đây thời tiết nắng trở lại, các xã viên đã tranh thủ gieo trồng để khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, rau ăn lá cần ít nhất 20 ngày từ lúc gieo đến khi thu hoạch, tùy từng loại. Vì vậy, nguồn cung chưa thể tăng trở lại ngay để bù đắp lượng rau thiếu hụt trên thị trường.

Ông dự báo giá rau có thể ở mức cao ít nhất trong khoảng 3 tuần tới, cho tới khi lứa rau mới đạt đủ ngày thu hoạch. Tuy nhiên, diễn biến thời tiết và triều cường có thể gây bất lợi tới khả năng phục hồi sản xuất.

Trong ngắn hạn, để bảo đảm các hợp đồng cung ứng thực phẩm cho trường học và bếp ăn, HTX phải liên kết với các đơn vị khác để thu mua bổ sung rau củ, đồng thời trao đổi với các bếp ăn về việc thay thế một số loại rau ăn lá bằng củ, quả.

Trong khi đó, anh Lâm Tuấn Ngọc, Giám đốc HTX Nông nghiệp Tuấn Ngọc tại TPHCM, cho biết đơn vị canh tác rau thủy canh công nghệ cao trong nhà màng nên ít chịu tác động của thời tiết hơn. Dẫu vậy, để gia tăng lượng rau xanh ra thị trường, HTX đã chủ động tăng sản lượng bằng cách đẩy mạnh sản xuất dòng rau baby từ rau ăn lá cho tới rau gia vị.

Ông Ngọc chia sẻ, phân khúc này vừa rút ngắn thời gian thu hoạch, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho xã viên, vừa góp phần duy trì nguồn cung rau với giá ổn định.