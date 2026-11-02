Giá rau màu 'hạ nhiệt'

Ông Thì thu hoạch rau muống bán với giá 6.000 đồng/kg.

Theo ghi nhận, hơn 1 tháng trước, mưa kéo dài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp làm nhiều diện tích rau màu bị hư hại, tỷ lệ thiệt hại có nơi hơn 50%. Do nguồn cung giảm mạnh nên giá rau màu tăng cao, có loại tăng khoảng 3 lần.

Có thời điểm, giá các loại cải như: Cải xanh, cải ngọt, cải thìa… tại vườn khoảng 20.000 đồng/kg. Các loại rau muống, mồng tơi, rau dền, bầu, bí, khổ qua… cũng có giá từ 10.000 đồng/kg trở lên.

Hiện nay, giá nhiều loại rau màu trên địa bàn tỉnh đã giảm. Ghi nhận vào sáng 2-11, lúc chúng tôi đến là thời điểm gia đình ông Giản Văn Thì (ấp Thạnh Lạc, xã Đồng Sơn) đang thu hoạch rau muống.

Theo ông Thì, trước đây, vào thời điểm mưa dầm kéo dài, giá rau muống có lúc tăng lên 8.000 - 10.000 đồng/kg, nhưng năng suất không cao. Hiện nay, tuy giá bán thấp hơn nhưng bù lại rau phát triển tốt, năng suất khá hơn. Với mức giá 6.000 đồng/kg và năng suất như hiện nay, gia đình ông thu lãi khá.

Ông Ngô Ngọc Quang, thương lái chuyên thu mua rau màu tại xã Vĩnh Bình cho biết, so với thời điểm giá rau đạt đỉnh, hiện nay, giá nhiều loại rau ăn lá giảm khoảng 30% - 40%.

Cụ thể, rau muống hiện được thu mua khoảng 6.000 đồng/kg; một số loại cải cũng chỉ còn khoảng 6.000 đồng/kg. Đối với bầu, bí, dưa leo, giá dao động từ 7.000 - 10.000 đồng/kg, giảm khoảng 30% so với thời điểm giá cao.

Cũng theo ông Quang, với mức giá hiện tại, người trồng rau có lãi khá. Dù giá giảm, nhưng bù lại, hiện nay ít mưa, nắng nhiều nên thuận lợi cho sản xuất, năng suất rau cũng tăng đáng kể.