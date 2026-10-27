Giá rao bán căn hộ TP.HCM giảm hàng trăm triệu đồng

Thị trường bất động sản TP.HCM gần đây ghi nhận xu hướng điều chỉnh giá tại một số dự án. Trong bối cảnh thanh khoản chưa phục hồi đồng đều, một số chủ nhà lựa chọn giảm giá để chuyển nhượng, thu hồi dòng tiền.

Căn hộ giảm giá sâu

Trong quá trình tìm mua nhà tại TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hùng (phường Phước Long) nhận thấy giá căn hộ thứ cấp tại một số khu vực đã giảm so với trước. Từ khu vực quận 9 cũ đến dọc Quốc lộ 13, nhiều căn hộ được rao bán thấp hơn giá mua ban đầu hoặc giá ghi trong hợp đồng hàng trăm triệu đồng.

Theo ông, một dự án ở quận 9 cũ thời điểm cuối năm ngoái còn ghi nhận giao dịch sôi động tại một số phân khu, với giá chuyển nhượng tăng từng ngày, nhưng hiện nay thị trường có phần trầm lắng hơn. Một số căn hộ hai phòng ngủ được mua từ giai đoạn đầu với giá 3,3-3,5 tỷ đồng, hiện được rao bán khoảng 2,7 tỷ đồng.

Nhiều dự án dọc Quốc lộ 13 điều chỉnh giá. Ảnh: Quỳnh Danh.

Xác nhận thực tế này, bà Nguyễn Ngọc Linh, một môi giới bất động sản lâu năm tại TP.HCM, cho biết trên thị trường thứ cấp, một số căn hộ đang được chào bán thấp hơn giá ghi trong hợp đồng mua bán.

Dọc Quốc lộ 13, khu vực tập trung nhiều dự án căn hộ tại Bình Dương cũ, một căn hộ hai phòng ngủ, diện tích 73 m2, đang được rao bán với giá 2,6 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 200 triệu đồng so với giá hợp đồng.

Tại một dự án khác, căn hộ hai phòng ngủ rộng 66 m2 được chào bán với giá 3,3 tỷ đồng, chủ nhà chấp nhận giảm 200 triệu đồng. Hiện, một phần giá trị hợp đồng đã được thanh toán trước khi chuyển nhượng.

Không chỉ thị trường căn hộ thứ cấp, các giao dịch sơ cấp cũng chịu áp lực điều chỉnh giá trong bối cảnh sức mua còn thận trọng.

Theo CBRE, hiệu quả hấp thụ thị trường sơ cấp căn hộ TP.HCM tiếp tục suy giảm. Tỷ lệ hấp thụ nguồn cung mới trong quý III chỉ đạt 45%, giảm 24 điểm % so với quý trước và thấp hơn 2 điểm % so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy trong quý III, giá rao bán tại TP.HCM ở hầu hết phân khúc như chung cư, đất nền, biệt thự đều giảm khoảng 1-3%.

Trong khi đó, báo cáo của Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất Động Sản Dat Xanh Services (DXS - FERI) ghi nhận mặt bằng giá bán bất động sản trong quý III có xu hướng điều chỉnh tại nhiều vùng thị trường. Riêng ở miền Nam, phân khúc căn hộ cao tầng giảm 5-10%; nhà thấp tầng trong các dự án khu đô thị giảm khoảng 10-15%.

Cân nhắc xuống tiền mua nhà

Tại một hội thảo gần đây, bà Hoàng Thu Hằng, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), đánh giá thị trường đã xuất hiện những dấu hiệu điều chỉnh giảm giá.

Theo bà, đối với người có nhu cầu mua nhà để ở, không nên chờ đợi giá giảm xuống "đáy" quá lâu, bởi rất khó xác định chính xác thời điểm thị trường chạm đáy.

Thay vì chỉ kỳ vọng mua được nhà với giá rẻ nhất, người mua cần đánh giá mức giá hiện tại có phù hợp với giá trị thực của bất động sản, biến động giá qua các năm và khả năng tài chính của bản thân hay không.

Còn với những người mua bất động sản với mục đích đầu tư, bà cho rằng có thể tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường trước khi quyết định.

Đối với người có nhu cầu mua nhà để ở, đại diện Bộ Xây dựng cho rằng không nên chờ đợi giá giảm xuống "đáy" quá lâu. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Đồng quan điểm về việc cần cân nhắc mục tiêu mua nhà, chuyên gia Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại OneHousing, cho rằng quyết định xuống tiền ở thời điểm này phụ thuộc vào nhu cầu và khả năng tài chính của mỗi người.

Nếu phải vay vốn trong bối cảnh chưa có chính sách hỗ trợ lãi suất phù hợp, chỉ để đầu tư kiếm lời, ông cho rằng đây chưa phải thời điểm thích hợp. Ngược lại, nếu mua nhà để ở hoặc nâng cấp nơi ở, đây có thể là giai đoạn rất tốt để cân nhắc.

Ngoài ra, theo ông Trung, người mua có thể so sánh mặt bằng giá hiện tại với thời điểm 6 tháng, một năm hoặc hai năm trước, đồng thời tham khảo giá chào bán trên thị trường để đánh giá cơ hội thương lượng.

Bên cạnh giá cả, người mua cần xác định rõ các tiêu chí về tiện ích, pháp lý, khả năng hình thành cộng đồng dân cư ổn định, kết nối giao thông và sự phù hợp với định hướng quy hoạch đô thị.

Ở giai đoạn hiện nay, chuyên gia khuyến nghị người dân không nên vay ngân hàng với lãi suất cao chỉ để đầu tư bất động sản. Ngược lại, với những người có đủ năng lực tài chính, tìm được sản phẩm phù hợp và mua nhà để đáp ứng nhu cầu ở thực, việc xuống tiền vẫn đáng được cân nhắc.