Giá RAM tăng cao, nhiều hãng điện thoại phải tái sử dụng chip cũ

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn linh kiện mới, một số nhà sản xuất smartphone đang tính đến việc tái sử dụng chip nhớ từ các thiết bị đã qua sử dụng. Theo báo cáo của TrendForce công bố ngày 6/11, xu hướng này có thể tăng nhanh trong năm 2027 khi giá DRAM tiếp tục tạo áp lực lên chi phí sản xuất điện thoại.

Kỹ thuật reball giúp làm mới các điểm tiếp xúc hàn, cho phép chip nhớ còn hoạt động tốt được tháo từ thiết bị cũ và lắp sang bo mạch khác. (Ảnh u_kawy)

Cụ thể, tỷ lệ smartphone sử dụng bộ nhớ được xử lý lại bằng kỹ thuật reball dự kiến đạt 3-4% trong năm 2026. Con số này có thể tăng lên 7-9% vào năm 2027. Đây là giải pháp đang được chú ý nhiều hơn ở phân khúc điện thoại phổ thông, nơi các nhà sản xuất phải kiểm soát chặt chi phí để duy trì mức giá cạnh tranh. Thay vì mua toàn bộ chip RAM mới, doanh nghiệp có thể tận dụng linh kiện còn hoạt động tốt từ những thiết bị cũ hoặc bị loại bỏ.

Reball là kỹ thuật làm mới các điểm tiếp xúc hàn nằm dưới chip bán dẫn. Trong quá trình này, kỹ thuật viên sử dụng nhiệt để tháo chip khỏi bo mạch cũ, loại bỏ lớp thiếc hàn còn sót lại và tạo các bi hàn mới trước khi lắp linh kiện lên bo mạch khác. Đáng chú ý, phần được nung chảy là mối hàn chứ không phải bản thân chip nhớ. Nếu linh kiện vẫn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, nhà sản xuất có thể tiếp tục sử dụng mà không cần thay thế bằng chip mới.

Theo TrendForce, nguồn cung bộ nhớ tái sử dụng hiện chủ yếu là RAM LPDDR4X dung lượng 4 GB, thường xuất hiện trên các mẫu smartphone 4G có giá dưới 1.299 nhân dân tệ, tương đương khoảng 200 USD. Đây là nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận không cao và người mua đặc biệt nhạy cảm với giá bán. Vì vậy, việc tận dụng linh kiện cũ có thể giúp doanh nghiệp giảm một phần chi phí, hạn chế phải tăng giá điện thoại khi thị trường bộ nhớ biến động. Báo cáo chưa công bố tên các thương hiệu hoặc mẫu máy cụ thể đang áp dụng phương pháp này.

Giá DRAM tăng cao đang thúc đẩy ngành công nghiệp smartphone tìm kiếm những giải pháp tiết kiệm chi phí linh kiện.

Tuy nhiên, tái sử dụng chip nhớ cũng đặt ra bài toán về độ bền và chất lượng. Những linh kiện thu hồi có lịch sử hoạt động khác nhau, khiến nhà sản xuất phải kiểm tra kỹ khả năng vận hành, độ ổn định và tuổi thọ trước khi đưa vào sản phẩm mới. TrendForce cảnh báo sự thiếu đồng đều về chất lượng có thể làm tăng nguy cơ lỗi thiết bị, ảnh hưởng đến độ tin cậy và kéo theo chi phí bảo hành. Do đó, tiết kiệm chi phí linh kiện cần đi kèm quy trình kiểm định nghiêm ngặt.

Không chỉ smartphone, thị trường máy tính cá nhân cũng bắt đầu xuất hiện những thử nghiệm tận dụng chip nhớ cũ. Một người đam mê phần cứng gần đây đã tháo các chip từ thanh RAM laptop SK hynix DDR5-5600 dung lượng 32 GB để chuyển sang bo mạch RAM desktop tự thiết kế. Thành phẩm được cho là có thể đạt tốc độ DDR5-7800. Dù những phương pháp này đòi hỏi thiết bị chuyên dụng và kỹ năng kỹ thuật cao, chúng cho thấy giá trị của linh kiện đã qua sử dụng đang tăng lên. Khi giá DRAM tiếp tục leo thang, tái chế và tái sử dụng chip nhớ có thể trở thành một hướng đi đáng chú ý của ngành công nghiệp điện tử.

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