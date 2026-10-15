Giá quặng sắt xuống thấp nhất trong 4 năm

Dữ liệu ngành cho thấy sản lượng gang nóng bị ảnh hưởng do bảo trì lò cao tiếp tục tăng trong tuần thứ ba liên tiếp, từ ngày 10 đến 16/10. Tổng sản lượng gang nóng bị mất do hoạt động bảo trì đã tăng hơn 270.000 tấn kể từ cuối tháng 9.

Trong khi đó, lượng quặng sắt tồn kho tại 7 cảng lớn ở Australia và Brazil tăng 1,99 triệu tấn, lên 12,58 triệu tấn trong tuần kết thúc ngày 11/10.

Ảnh minh họa: Theo The Australia.

Nguồn cung cũng chịu áp lực khi năng lực khai thác quặng sắt toàn cầu tiếp tục mở rộng. Các nhà sản xuất đồng thời đẩy mạnh vận chuyển trong quý IV nhằm hoàn thành mục tiêu sản lượng và giao hàng theo quý, năm.

Triển vọng nhu cầu thép suy yếu càng gây sức ép lên giá quặng sắt. Hiệp hội Thép Thế giới dự báo nhu cầu thép toàn cầu sẽ giảm 0,1% trong năm 2026, trái ngược với dự báo tăng 0,3% đưa ra hồi tháng 4. Nhu cầu suy yếu tại Trung Quốc cùng những gián đoạn liên quan đến xung đột Mỹ - Iran là những yếu tố khiến triển vọng thị trường kém tích cực hơn.

Áp lực từ nguồn cung tăng và nhu cầu tiêu thụ suy yếu có thể khiến thị trường quặng sắt tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức trong thời gian tới. Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ quặng sắt lớn nhất thế giới, vẫn là nhân tố quyết định xu hướng giá, trong bối cảnh lĩnh vực bất động sản và hoạt động xây dựng chưa phục hồi đủ mạnh để thúc đẩy nhu cầu thép.

Nếu các nhà máy thép tiếp tục cắt giảm sản lượng và hoạt động bảo trì lò cao kéo dài, nhu cầu nguyên liệu đầu vào có thể giảm thêm, khiến giá quặng sắt khó phục hồi dù các nhà sản xuất đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh giao hàng cuối năm.