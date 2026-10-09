Giá quặng sắt Trung Quốc giảm xuống thấp nhất 18 tháng. Ảnh minh họa

Theo Kitco, hợp đồng quặng sắt được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa phiên giao dịch ban ngày 8/10 giảm 3,12%, xuống 682,5 nhân dân tệ/tấn (101,84 USD/tấn), mức thấp nhất kể từ ngày 9/4/2025.

Trên Sàn giao dịch Singapore, hợp đồng quặng sắt giao tháng 11 đảo chiều giảm 0,16%, xuống 91,3 USD/tấn lúc 7h03 GMT. Trước đó, hợp đồng này đã giảm 1,2% trong kỳ nghỉ lễ của Trung Quốc từ ngày 1 đến 7/10, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9/2024, ở 90,95 USD/tấn vào ngày 5/10.

Theo khảo sát của Mysteel, một số nhà sản xuất thép Trung Quốc đã bắt đầu hoặc lên kế hoạch bảo trì thiết bị trong bối cảnh tình trạng thua lỗ ngày càng nghiêm trọng.

Dữ liệu của Mysteel cho thấy chỉ khoảng 7% doanh nghiệp thép Trung Quốc hoạt động có lãi vào cuối tháng 9. Trong khi đó, sản lượng gang lỏng bình quân ngày, chỉ báo về nhu cầu quặng sắt, giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng, còn 2,34 triệu tấn.

Các nhà phân tích tại First Futures nhận định lợi nhuận của các nhà sản xuất thép tiếp tục chịu sức ép, trong khi nguồn cung quặng sắt được dự báo tăng. Giá cước vận tải giảm khi giá năng lượng hạ nhiệt cũng gây áp lực lên giá quặng sắt.

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, giá thép đồng loạt giảm khi tồn kho các sản phẩm thép chủ chốt tăng trong kỳ nghỉ lễ của Trung Quốc. Giá thép thanh giảm 1,77%, thép cuộn cán nóng giảm 1,22% và thép không gỉ giảm 1,82%. Trong khi đó, giá than luyện cốc tăng 2,07%, còn than cốc giảm 0,18%.