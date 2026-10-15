Giá quặng sắt giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2024

Nguyên nhân là do những lo ngại dai dẳng về nhu cầu yếu tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ hàng đầu thế giới, cùng với triển vọng nguồn cung gia tăng đối với loại nguyên liệu thiết yếu trong sản xuất thép này.

Giá quặng sắt ở Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên của Trung Quốc đã thu hẹp đà giảm trước đó, chốt phiên giao dịch ở mức 671,5 nhân dân tệ (100,36 USD)/tấn, giảm 0,44%. Trước đó trong phiên này, giá quặng sắt đã chạm mức thấp nhất kể từ ngày 24/9/2024 là 667 nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn giao dịch Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 0,66% xuống còn 89,85 USD/tấn, cũng là mức thấp nhất kể từ ngày 24/9/2024.

Các nhà phân tích tại công ty môi giới Zhengxin Futures trong một báo cáo cho biết nhu cầu thép thành phẩm đã yếu đi ngay trong giai đoạn cao điểm, trong khi nguồn cung quặng sắt từ dự án Simandou ở Guinea được dự báo sẽ tăng lên. Điều này, cùng với chi phí vận tải biển giảm, cho thấy giá quặng sắt kỳ hạn có khả năng có thể còn thấp hơn nữa.

Theo các nhà phân tích, hoạt động mua vào đã giúp thu hẹp đà sụt giảm của giá quặng sắt trong phiên chiều.