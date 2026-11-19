Giá PlayStation 5 Pro đang ở mức cao kỷ lục trên nhiều nền tảng bán lẻ. Nguyên nhân là sự mong đợi dành cho Grand Theft Auto VI (GTA 6) cùng tình trạng thiếu hụt linh kiện bộ nhớ trên toàn cầu. Mẫu máy niêm yết 899 USD (tương đương 23,1 triệu đồng) nhưng gần như không thể mua đúng giá này.

Sức hút của tựa game thế giới mở do Rockstar phát triển đang tác động trực tiếp đến thị trường phần cứng. Nhu cầu nâng cấp thiết bị tăng mạnh khiến giá PS5 Pro biến động lớn.

Vì sao PS5 Pro đắt đỏ bất thường?

Giá PS5 Pro leo thang do hai yếu tố chính: sự chờ đợi dành cho GTA 6 và cuộc khủng hoảng thiếu hụt bộ nhớ toàn cầu. Các trung tâm dữ liệu AI đang thu gom lượng lớn RAM và SSD, đẩy chi phí sản xuất phần cứng lên cao.

Giá máy chơi game PlayStation 5 Pro tăng chóng mặt

Cụ thể, tại Best Buy, phiên bản rẻ nhất hiện được chào bán ở mức 1.994,99 USD (tương đương 51 triệu đồng). Trong khi đó, Amazon ghi nhận mức 1.794,99 USD (tương đương 46 triệu đồng) cho thiết bị mới nguyên seal.

Người dùng có thể tìm đến thị trường đồ cũ trên eBay, nơi giá dao động từ 1.200 USD (tương đương 33 triệu đồng) đến 1.500 USD (tương đương 38 triệu đồng). Tuy nhiên, phương án này tiềm ẩn nhiều rủi ro lừa đảo. Người mua cần kiểm tra kỹ hình ảnh và độ uy tín của người bán trước khi giao dịch.

Cơn sốt GTA 6 kéo cả thị trường console đi lên

Không chỉ riêng Sony, toàn bộ thị trường console đang tăng trưởng mạnh. Chuỗi cửa hàng John Lewis tại Anh báo cáo doanh số thiết bị chơi game tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái chỉ trong ba tuần gần đây.

Tựa game Grand Theft Auto VI đang thu hút sự quan tâm lớn từ game thủ

Nền tảng Gumtree cũng ghi nhận lượt tìm kiếm PS5 tăng 50% trong tháng 10. Đáng chú ý, lượng quan tâm dành cho Xbox Series X và Series S lần lượt tăng 60% và 90%.

Người chơi đang chuẩn bị đón đầu thời điểm phát hành dự kiến vào nửa đêm ngày 19/11. Ước tính khoảng 2,8 triệu người trưởng thành tại Anh sẽ trải nghiệm game ngay trong ngày đầu.

Cơn sốt này còn tạo ra hiện tượng “cúm GTA” khi nhiều nhân viên xin nghỉ phép. Công ty game Pocketpair tại Nhật Bản đã cấp cho 98 nhân sự tối đa 5 ngày nghỉ đặc biệt. Tại Mỹ, 20 binh sĩ thuộc Tiểu đoàn Công binh Lữ đoàn 9 quyết định tái nhập ngũ sau khi được đề nghị cấp thời gian nghỉ để chơi tựa game này.

PC hay Xbox Series X: đâu là đường lùi hợp lý?

Người dùng không muốn trả giá cao cho PS5 Pro có thể cân nhắc nền tảng khác. Tuy nhiên, lắp một dàn PC có sức mạnh tương đương cũng tốn khoảng 1.500 USD (tương đương 38 triệu đồng) do ảnh hưởng từ đợt thiếu hụt bộ nhớ.

Hơn nữa, tựa game mới của Rockstar sẽ phát hành độc quyền trên console trong giai đoạn đầu. Một số nhà phân tích dự đoán phiên bản PC có thể phải chờ đến quý 1 năm 2027. Vì vậy, Xbox Series X trở thành giải pháp thay thế khả dĩ nhất ở thời điểm hiện tại.

Người chơi trải nghiệm sớm tựa game Grand Theft Auto VI

Phần cứng của Microsoft không mạnh bằng PS5 Pro và bị giới hạn ở mức 30FPS. Dù vậy, thiết bị này vẫn đảm bảo khả năng chơi ngay trong ngày ra mắt. Hiện một mẫu Series X dung lượng 1TB đang được bán qua bên thứ ba trên Best Buy với giá 1.089 USD (tương đương 28 triệu đồng).

Nên mua ngay hay chờ thị trường hạ nhiệt?

Có thể thấy, sự kết hợp giữa cơn sốt GTA 6 và nguồn cung linh kiện hạn chế đã đẩy giá PS5 Pro vượt xa giá trị thực tế. Người dùng nên cân nhắc kỹ giữa việc chi một khoản lớn ngay lúc này và việc chờ thị trường bình ổn trở lại.

Nguồn: BGR, The Independent