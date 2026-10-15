Gia Phú và Tằng Loỏng công bố Quy hoạch chung về phát triển đô thị gắn với công nghiệp, logistics

Tại xã Gia Phú

Quang cảnh hội nghị.

Quy hoạch chung xã Gia Phú được UBND xã phê duyệt tại Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 30/9/2026. Quy hoạch được lập trên phạm vi toàn bộ địa giới hành chính xã, với tổng diện tích nghiên cứu hơn 10.233 ha; trong đó khu vực phát triển đô thị khoảng 1.500 ha. Thời hạn quy hoạch gồm giai đoạn ngắn hạn đến năm 2035, tầm nhìn dài hạn đến năm 2050.

Theo quy hoạch, Gia Phú được định hướng phát triển theo mô hình “Đô thị - Công nghiệp, Logistics - Nông nghiệp hàng hóa, Lâm nghiệp sinh thái”.

Khu vực phát triển đô thị Gia Phú giữ vai trò hạt nhân, là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đầu mối kết nối giữa các khu công nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa và không gian lâm nghiệp sinh thái.

Công nghiệp sinh thái, logistics được xác định là những động lực tăng trưởng chủ đạo, tạo nền tảng hình thành đô thị dịch vụ tổng hợp.

Một trong những định hướng quan trọng là tổ chức không gian phát triển theo cấu trúc “Một đô thị - Hai vành đai phát triển - Ba động lực kinh tế - Bốn vùng chức năng”, trong đó, đô thị Gia Phú được hình thành trên cơ sở liên kết khu trung tâm Gia Phú, Xuân Giao, Thống Nhất và mở rộng không gian đô thị về phía Tây Nam dọc hai bên suối Ngòi Bo. Vành đai công nghiệp - logistics gắn với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nút giao IC17, Quốc lộ 4E và hệ thống đường tỉnh, đường sắt; hướng tới phát triển khu, cụm công nghiệp, trung tâm logistics, kho bãi, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến.

Bản đồ quy hoạch của xã Gia Phú.

Đáng chú ý, hệ thống hạ tầng giao thông được định hướng phát triển đồng bộ, tăng khả năng kết nối vùng. Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng khổ 1.435m dự kiến đi qua địa bàn xã khoảng 14 km, với nhà ga tổng hợp được quy hoạch trên địa bàn; cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi qua xã khoảng 12 km, nút giao IC17 được định hướng nâng cấp, cải tạo; cùng với Quốc lộ 4E và các tuyến đường tỉnh 151, 152, 162 tạo mạng lưới giao thông đối ngoại quan trọng.

Quy hoạch chung xã Gia Phú được kỳ vọng tạo khung định hướng dài hạn, đồng bộ cho quá trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp - logistics, dịch vụ và nông nghiệp hàng hóa; từng bước hình thành không gian phát triển mới, nâng cao chất lượng hạ tầng, đời sống Nhân dân và tạo động lực đưa địa phương phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.

Tại xã Tằng Loỏng

Quy hoạch chung xã Tằng Loỏng đến năm 2050 đặt mục tiêu quy hoạch toàn bộ 12.577 ha địa giới hành chính. Đồ án tạo bước ngoặt chiến lược khi chuyển đổi hạ tầng công nghiệp luyện kim - hóa chất truyền thống sang công nghiệp xanh, phát triển logistics, điện mặt trời; đồng thời mở rộng không gian đô thị 1.500 ha gắn với du lịch sinh thái hồ Phú Nhuận và suối Nhuần. Đồ án cũng xác định giai đoạn phát triển ngắn hạn đến năm 2035, dài hạn đến năm 2050 theo mô hình “Đô thị nông nghiệp, du lịch sinh thái - công nghiệp xanh”.

Đại diện Viện Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng tỉnh Lào Cai công bố và trình bày chi tiết các nội dung cốt lõi của đồ án quy hoạch.

Theo định hướng quy hoạch, đến năm 2035, dân số toàn xã dự kiến khoảng 29.000 người (trong đó khu vực phát triển đô thị khoảng 21.000 người); đến năm 2050 tăng lên khoảng 36.300 người (khu vực phát triển đô thị khoảng 27.200 người).

Quy mô lao động đến năm 2035 khoảng 10.000 lao động và đến năm 2050 khoảng 12.000 lao động.

Về phát triển công nghiệp & logistics, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tằng Loỏng, chuyển đổi sang mô hình công nghiệp xanh, công nghiệp tuần hoàn, công nghiệp phát thải thấp; phát triển hệ thống logistics, kho bãi và các dự án điện mặt trời.

Về hạ tầng giao thông, sẽ nâng cấp, cải tạo các tuyến đường tỉnh 151, 152, 162; xây dựng mới hệ thống cầu qua suối Nhuần kết nối trung tâm hành chính với khu đô thị mới; hoàn thiện mạng lưới giao thông liên khu vực và liên thôn.

Đại biểu dự lễ công bố.

Bên cạnh phát triển đô thị và công nghiệp, Tằng Loỏng định hướng khai thác tiềm năng du lịch sinh thái gắn với hồ Phú Nhuận, cảnh quan rừng và khu vực đầu nguồn suối Nhuần; bảo vệ hành lang xanh, tăng cường giám sát chất lượng môi trường không khí, nước, đất, kiểm soát nước thải và chất thải rắn, hướng tới phát triển bền vững.

Việc công bố quy hoạch chung là cơ sở quan trọng để xã Tằng Loỏng quản lý không gian phát triển, sử dụng đất và triển khai các chương trình, dự án phù hợp trong thời gian tới. Đồng thời, Quy hoạch chung xã Tằng Loỏng đến năm 2050 được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho việc khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng hạ tầng và đời sống Nhân dân, qua đó, từng bước đưa Tằng Loỏng phát triển thành đô thị vệ tinh hiện đại, xanh và bền vững.