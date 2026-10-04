Gia Phú tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở

Quang cảnh buổi tập huấn.

Tại hội nghị, báo cáo viên Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai truyền đạt 2 chuyên đề: Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, kiến thức pháp luật về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở. Các đại biểu được cập nhật kiến thức pháp luật, hướng dẫn kỹ năng lắng nghe, nắm bắt nguyên nhân vụ việc, phân tích quy định pháp luật liên quan và vận động các bên tự nguyện giải quyết mâu thuẫn trên cơ sở tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của nhau.

Đồng chí Nguyễn Lê Hằng - Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai trực tiếp truyền đạt nội dung buổi tập huấn.

Trong bối cảnh địa phương đang triển khai nhiều dự án lớn, việc nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở càng có ý nghĩa thiết thực. Quá trình giải phóng mặt bằng các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp và công trình hạ tầng có thể phát sinh vấn đề về đất đai, tài sản trên đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đòi hỏi đội ngũ làm công tác tuyên truyền, hòa giải nắm chắc quy định, có phương pháp vận động phù hợp, kịp thời hướng dẫn người dân thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ.

Hội nghị góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên; chủ động phát hiện, hòa giải mâu thuẫn ngay từ cơ sở, hạn chế tranh chấp kéo dài, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.