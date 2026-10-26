Giả phụ nữ trên mạng, dụ nam thanh niên đến homestay rồi trộm điện thoại

Trước đó, ngày 21/10, Công an phường Phú Diễn (TP Hà Nội) tiếp nhận tin báo của anh L.P.N. (SN 2007, trú tại xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa) về việc bị mất trộm điện thoại iPhone 12 Pro Max màu đen, trị giá khoảng 6 triệu đồng, vào rạng sáng 20/10 tại phường Phú Diễn.

Đối tượng Nguyễn Huy Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Diễn khẩn trương xác minh, xác định Nguyễn Huy Hoàng (SN 2005, trú tại xã Vĩnh Hòa, TP Hải Phòng) có liên quan đến vụ việc và triệu tập người này đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận đã sử dụng mạng xã hội, giả danh phụ nữ để kết bạn, làm quen với anh N. Sau khi tạo dựng mối quan hệ, ngày 19/10, Hoàng thuê phòng tại một homestay ở phường Phú Diễn, hẹn anh N. đi ăn uống rồi mời về phòng.

Lợi dụng lúc anh N. say rượu, rạng sáng 20/10, Hoàng lấy trộm chiếc điện thoại của anh N. rồi rời đi. Sau đó, Hoàng bán chiếc điện thoại với giá 5,5 triệu đồng và sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân.

Hiện, Công an phường Phú Diễn đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Huy Hoàng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.