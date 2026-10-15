Giá phòng khách sạn tại Nam Kinh tăng gấp 12 lần vì concert của Tiêu Chiến, cơ quan chức năng lên tiếng

Ngày 13/10, Tiêu Chiến chính thức công bố chuyến lưu diễn cá nhân mang tên Exit·Us, với hai đêm diễn đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 23 và 25/10 tại Nhà thi đấu Thể thao Thanh niên Olympic Nam Kinh Dream Blue, Trung Quốc. Đây là chuyến lưu diễn solo đầu tiên của nam nghệ sĩ sau 10 năm kể từ khi ra mắt, nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Theo Jimu News, sức nóng của concert không chỉ thể hiện qua nhu cầu mua vé mà còn tác động rõ rệt đến thị trường lưu trú tại khu vực xung quanh địa điểm tổ chức. Ngày 14/10, khi khảo sát trên các nền tảng du lịch trực tuyến, phóng viên phát hiện giá phòng khách sạn trong những ngày diễn ra sự kiện tăng mạnh, thậm chí có nơi cao gấp hơn 12 lần so với thời điểm trước đó.

Cụ thể, vé concert của Tiêu Chiến tại Nam Kinh được niêm yết trong khoảng 390-1.960 nhân dân tệ. Theo thông tin được công bố, sự kiện đã ghi nhận hơn một triệu lượt đặt chỗ trên các nền tảng bán vé trực tuyến. Nhu cầu lớn trong thời gian ngắn khiến nhiều người hâm mộ tìm kiếm chỗ lưu trú gần địa điểm biểu diễn, qua đó tạo áp lực lên nguồn cung phòng khách sạn.

Trường hợp gây chú ý nhất là Home Inn Business Hotel, chi nhánh gần ga tàu điện ngầm Đại học Công nghệ Nam Kinh. Giá phòng thấp nhất tại đây trước ngày 22/10 là 179 nhân dân tệ, nhưng đến ngày 23/10 đã tăng lên 2.193 nhân dân tệ. Mức giá mới cao hơn khoảng 12,3 lần so với ban đầu, tương đương mức tăng hơn 1.100%.

Một khách sạn khác là Trung tâm Hội nghị Quốc tế Sông Dương Tử Nam Kinh cũng ghi nhận biến động đáng kể. Giá phòng thấp nhất tăng từ 534 nhân dân tệ trong ngày 22/10 lên 5.888 nhân dân tệ vào ngày 23/10, tức cao gấp khoảng 11 lần. Trong khi đó, tại khách sạn All Seasons, chi nhánh Khu Nghiên cứu và Đổi mới Pukou, giá phòng thấp nhất cũng tăng từ 264 nhân dân tệ lên 1.820 nhân dân tệ.

Những con số này cho thấy sức ảnh hưởng của concert Tiêu Chiến đối với nhu cầu lưu trú tại Nam Kinh. Khi hàng loạt người hâm mộ từ các địa phương khác đổ về thành phố để theo dõi thần tượng, những khách sạn nằm gần địa điểm biểu diễn trở thành lựa chọn được quan tâm, đặc biệt trong các ngày diễn ra chương trình.

Trao đổi với phóng viên Jimu News, một nhân viên của Home Inn Business Hotel cho biết khách sạn đã điều chỉnh giá phòng cho giai đoạn từ ngày 23 đến 25/10 do lượng đặt phòng tăng mạnh sau khi concert được công bố chính thức. Người này cũng khẳng định giá hiển thị trên các nền tảng đặt phòng của bên thứ ba tương ứng với mức giá được niêm yết tại quầy lễ tân. Theo hệ thống của khách sạn, toàn bộ phòng trong khoảng thời gian nói trên đã được đặt hết.

Tình trạng kín phòng cũng được ghi nhận tại khách sạn Ji. Nhân viên khách sạn xác nhận các phòng trong ngày 23/10 đã được đặt hết, cho thấy nhu cầu lưu trú tăng cao vào thời điểm diễn ra buổi biểu diễn.

Trước những tranh luận xoay quanh việc giá phòng tăng đột biến, phóng viên Jimu News đã liên hệ với Cục Quản lý và Giám sát thị trường quận Pukou, Nam Kinh để tìm hiểu. Một nhân viên cơ quan này cho biết giá phòng khách sạn được điều chỉnh theo quan hệ cung cầu của thị trường và không thuộc diện áp dụng bảng giá hướng dẫn của chính phủ. Theo giải thích của người này, việc khách sạn công khai, niêm yết giá được xem là phù hợp với quy định trong trường hợp được đề cập.

Dù vậy, mức giá tăng gấp nhiều lần trong thời gian ngắn vẫn khiến câu chuyện trở thành chủ đề đáng chú ý. Với những người hâm mộ dự định đến Nam Kinh xem concert, chi phí lưu trú có thể trở thành khoản chi đáng kể bên cạnh tiền vé, đi lại và các chi phí phát sinh khác. Việc đặt phòng sớm, so sánh giá trên nhiều nền tảng hoặc lựa chọn khách sạn xa địa điểm tổ chức hơn có thể giúp khán giả chủ động hơn về ngân sách.

Sự việc cũng cho thấy sức hút của các nghệ sĩ hàng đầu có thể tạo ra những tác động vượt ra ngoài lĩnh vực âm nhạc. Một concert không chỉ thu hút khán giả mà còn thúc đẩy nhu cầu về giao thông, ăn uống và lưu trú tại thành phố đăng cai. Tuy nhiên, khi giá dịch vụ tăng quá nhanh, tính minh bạch trong niêm yết và khả năng tiếp cận thông tin của khách hàng vẫn là những vấn đề được quan tâm.

Với Tiêu Chiến, chuyến lưu diễn Exit·Us đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Song song với sự háo hức của người hâm mộ trước những đêm diễn sắp tới, câu chuyện giá phòng khách sạn tại Nam Kinh cũng trở thành một khía cạnh khác phản ánh sức nóng của sự kiện này.