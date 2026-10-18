Giá phòng khách sạn siêu sang tăng, người giàu vẫn sẵn sàng chi tiền

Khuôn viên khách sạn Grand Hyatt ở Barcelona, Tây Ban Nha. Ảnh: Telegraph.

Một đêm nghỉ tại khách sạn hạng sang có thể tiêu tốn hàng nghìn USD, nhưng mức giá này dường như chưa đủ khiến những khách hàng giàu có chùn bước. Sau đợt tăng mạnh hậu đại dịch, nhiều khách sạn tiếp tục duy trì giá phòng cao, đồng thời cải thiện đáng kể lợi nhuận.

Theo Financial Times, thị trường lưu trú đang ngày càng phân hóa. Trong khi du khách thông thường phải cân nhắc ngân sách, các khách sạn xa xỉ vẫn thu hút nhóm khách hàng ít nhạy cảm với giá. Nguồn cung hạn chế cũng giúp phân khúc này duy trì lợi thế.

Giá tăng mạnh, khách giàu vẫn sẵn sàng chi trả

Dữ liệu của công ty phân tích bất động sản CoStar cho thấy kể từ năm 2019, giá phòng khách sạn hạng sang tại Mỹ tăng với tốc độ gần gấp đôi mức bình quân toàn ngành. Tại châu Âu, tốc độ tăng giá của phân khúc này cũng cao hơn khoảng 70% so với mặt bằng chung.

Đáng chú ý, khoảng cách không thu hẹp đáng kể ngay cả khi ngành du lịch đã vượt qua giai đoạn phục hồi mạnh sau đại dịch.

Jan Freitag, Giám đốc phân tích thị trường khách sạn tại CoStar, cho biết nhu cầu đối với phân khúc xa xỉ vẫn tương đối ổn định bất chấp những khó khăn chung của ngành.

“Ngành khách sạn đang gặp khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn ghi nhận nhu cầu ổn định đối với các cơ sở lưu trú hạng sang ở hầu hết thị trường trên thế giới”, ông nói với Hospitality Investor.

Một nguyên nhân là sự gia tăng tài sản của nhóm khách hàng giàu có, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ. Theo Financial Times, làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) đang góp phần tạo ra những khối tài sản mới, mở rộng nhóm khách hàng có khả năng chi trả cho các dịch vụ xa xỉ.

Với những du khách này, khách sạn không chỉ là nơi nghỉ qua đêm. Họ sẵn sàng trả thêm để có vị trí đẹp, không gian riêng tư, dịch vụ cá nhân hóa và những trải nghiệm đặc biệt.

Khách sạn Manchester Grand Hyatt ở San Diego, California, Mỹ. Tập đoàn này có khoảng 30% số phòng nằm trong các khách sạn hạng sang. Ảnh: Bloomberg

Paul Charles, Giám đốc điều hành công ty tư vấn du lịch PC Agency, nhận xét mức giá phòng hiện nay từng là điều khó tưởng tượng trước đại dịch.

“Trước đại dịch, các khách sạn khó có thể đưa ra những mức giá như vậy”, ông nói với Financial Times. Theo Charles, sau giai đoạn lạm phát kéo dài, nhiều khách hàng giàu có dường như đã quen hơn với việc trả giá cao cho các kỳ nghỉ xa xỉ.

Sức mua này cũng khiến các khách sạn thay đổi cách kinh doanh. Thay vì giảm giá để lấp đầy phòng trống, một số cơ sở ưu tiên duy trì mức giá cao, ngay cả khi công suất phòng không đạt tối đa.

Richard Clarke, Giám đốc điều hành tại công ty nghiên cứu Bernstein, cho rằng các khách sạn hạng sang đã nhận ra khách hàng của họ ít nhạy cảm với giá hơn trước. Nhiều cơ sở sẵn sàng chấp nhận tỷ lệ lấp đầy phòng thấp hơn để bảo vệ mức giá bán.

Chiến lược này đang mang lại hiệu quả đáng kể. Theo dữ liệu của HotStats, lợi nhuận hoạt động trước chi phí liên quan đến bất động sản, tính trên mỗi phòng sẵn có, tại các khách sạn siêu sang tăng 62% so với năm 2019. Trong khi đó, chỉ số tương ứng ở nhóm khách sạn tầm trung gần như không thay đổi.

Sự khác biệt cũng thu hút giới đầu tư. Theo nghiên cứu của Bernstein, khoảng 30% số phòng của Hyatt thuộc phân khúc hạng sang, so với khoảng 3% tại Hilton.

Dữ liệu của S&P Capital IQ cho thấy Hyatt được giao dịch với hệ số giá cổ phiếu trên lợi nhuận dự kiến cao hơn Hilton trên 33%. Dù mức định giá còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, sự chênh lệch phần nào phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư đối với phân khúc khách sạn cao cấp.

Vì sao giá phòng khó hạ nhiệt?

Thông thường, khi giá dịch vụ tăng mạnh, các doanh nghiệp sẽ mở rộng nguồn cung để tận dụng cơ hội. Sự xuất hiện của những đối thủ mới làm gia tăng cạnh tranh, qua đó hạn chế khả năng nâng giá.

Điều này đang diễn ra trong một số lĩnh vực du lịch cao cấp. Tại Mỹ, các hãng hàng không mở rộng số lượng ghế hạng cao cấp nhanh hơn ghế phổ thông. Ngành du lịch tàu biển sang trọng cũng dự kiến bổ sung năng lực phục vụ với tốc độ cao.

Tuy nhiên, khách sạn siêu sang là trường hợp khác biệt.

Trở ngại lớn nhất nằm ở vị trí. Một khách sạn muốn thu hút khách sẵn sàng chi hàng nghìn USD mỗi đêm thường cần sở hữu địa điểm đặc biệt, chẳng hạn trung tâm thành phố lớn, bãi biển đẹp hoặc khu vực có cảnh quan nổi bật.

Những vị trí như vậy không thể dễ dàng tạo thêm. Tại các điểm du lịch nổi tiếng, quỹ đất khan hiếm, chi phí phát triển dự án cao và các quy định quy hoạch có thể hạn chế việc xây dựng khách sạn mới.

Thời gian xây dựng cũng là rào cản đáng kể. Theo CoStar, quá trình xây dựng một khách sạn hạng sang mất nhiều thời gian hơn khoảng 60% so với khách sạn bình dân. Những yêu cầu khắt khe về kiến trúc, nội thất và chất lượng dịch vụ khiến việc phát triển dự án trở nên phức tạp.

Một nhân viên chuẩn bị bữa sáng trước tháp Eiffel tại khách sạn sang trọng Le Plaza Athenee ở Paris, Pháp. Ảnh: Reuters.

Zach Demuth, cựu Giám đốc nghiên cứu khách sạn toàn cầu tại JLL, cho biết tốc độ bổ sung phòng khách sạn mới đang ở mức thấp.

“Tốc độ tăng nguồn cung khách sạn toàn cầu năm nay chỉ khoảng 1%, bằng chừng một phần ba mức thông thường. Ở phân khúc hạng sang, con số còn thấp hơn”, ông nhận định với Hospitality Investor năm 2025.

Khi nhu cầu tiếp tục tăng mà số lượng khách sạn mới đưa vào hoạt động còn hạn chế, các cơ sở hiện hữu có thêm điều kiện duy trì giá phòng cao.

Tuy nhiên, giá phòng không thể tăng mãi mà không gặp phản ứng của thị trường.

Michael Bellisario, chuyên gia phân tích cấp cao tại Baird Equity Research, cảnh báo ngay cả những khách hàng giàu có cũng có giới hạn chi tiêu.

“Sẽ có lúc ai đó nghĩ rằng: Tôi đã chi 1.000 USD một đêm cho khách sạn này vào năm 2024, nhưng năm sau tôi sẽ chọn nơi khác với giá 750 USD, hoặc không quay lại vì họ đã nâng giá lên 1.200 USD”, ông nói với Hospitality Investor.

Nhận định này cho thấy các khách sạn vẫn phải cân bằng giữa mức giá và chất lượng dịch vụ. Khi chi phí lưu trú tăng, khách hàng cũng có quyền kỳ vọng cao hơn về trải nghiệm nhận được.

Theo Financial Times, giá các dịch vụ du lịch xa xỉ có thể dần ổn định khi nguồn cung tăng lên, nhưng khách sạn hạng sang nhiều khả năng duy trì lợi thế định giá lâu hơn.

Với du khách, điều đó đồng nghĩa việc chờ giá phòng tại những khách sạn đắt đỏ nhất quay về mức trước đại dịch có thể không còn thực tế. Trong khi đó, các khách sạn sở hữu vị trí đắc địa vẫn có lợi thế duy trì mức giá cao, ngay cả khi thị trường lưu trú nói chung có dấu hiệu hạ nhiệt.