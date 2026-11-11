Giá ôtô mới tại Mỹ lên mức cao kỷ lục

Theo Motor1, giá giao dịch trung bình (ATP) của ôtô mới tại Mỹ vừa chính thức vượt mốc 51.000 USD, lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.

Dữ liệu mới nhất từ Kelley Blue Book cho thấy giá giao dịch trung bình cho một chiếc xe mới tại Mỹ đạt 51.109 USD trong tháng 10/2026. Mức này cao hơn 649 USD so với tháng 9, tương ứng mức tăng 1,3% so với tháng trước và cao hơn 2,1% so với ATP của cùng kỳ năm ngoái.

Khoảng tăng trưởng này nhìn chung tương đối khiêm tốn so với những diễn biến trong lịch sử. Tuy nhiên, sự ưa chuộng ngày càng tăng đối với các dòng xe SUV và bán tải kích thước lớn, đắt tiền đã góp phần đẩy mức trung bình toàn thị trường xe Mỹ lên đỉnh cao mới.

Về phía hãng xe, giá bán lẻ đề xuất chính hãng trung bình của ôtô tại xứ cờ hoa cũng tăng trong tháng 10, đạt 52.933 USD. Mức này cao hơn 1,4% so với tháng 9 và tăng 2,4% so với tháng 10/2025.

Phần lớn nguyên nhân dẫn đến mức ATP cao kỷ lục xuất phát từ thị hiếu mua sắm của người tiêu dùng Mỹ. Khách hàng tiếp tục hướng tới các dòng xe lớn hơn, đắt tiền hơn, đặc biệt là SUV cỡ trung và xe bán tải cỡ lớn.

SUV cỡ D đã vươn lên trở thành phân khúc có doanh số cao nhất toàn thị trường Mỹ trong tháng 10, vượt qua SUV cỡ C - phân khúc từng nắm giữ danh hiệu này trong tháng 9. Doanh số bán hàng của SUV cỡ D cũng tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Kelley Blue Book, giá giao dịch trung bình của một chiếc SUV cỡ D đạt 50.570 USD trong tháng 10, tăng 1,9% so với một năm trước đó. Xe bán tải cỡ lớn cũng đắt hơn đáng kể, đạt mức trung bình 67.912 USD, tương đương tăng thêm 1,4% so với tháng 10/2025.

SUV cỡ C đạt mức trung bình 37.895 USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi SUV cỡ B có giá giao dịch trung bình 31.333 USD, tăng 1,9%. Các dòng xe gầm thấp nhỏ gọn vẫn nằm trong số các lựa chọn dễ tiếp cận nhất, với giá giao dịch trung bình 28.030 USD - tương đương mức tăng 3,4% so với tháng 10/2025.

Theo Motor1, năm phân khúc nói trên chiếm 64,4% tổng doanh số xe mới trong tháng 10.

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, giá giao dịch trung bình ôtô điện mới tại Mỹ đạt 56.220 USD trong tháng 10, tăng 1% so với tháng 9. Tuy nhiên nếu so với ATP ghi nhận hồi tháng 10/2025, con số này lại giảm 2,7%.

Khách hàng mua xe điện tại Mỹ cũng nhận được các chương trình ưu đãi tốt hơn đáng kể so với nhóm khách hàng mua ôtô động cơ truyền thống. Mức giảm giá và các ưu đãi khác trung bình chiếm 11,3% giá giao dịch xe điện trong tháng 10, cao hơn so với trung bình 6,8% của toàn thị trường.

Khi giá giao dịch trung bình ôtô mới lúc này đã vượt mức 51.000 USD, khả năng tài chính của khách hàng vẫn là thách thức lớn đối với ngành công nghiệp ôtô Mỹ. Trong bối cảnh các chương trình ưu đãi vẫn đang khá hạn chế, khách hàng được cho là không nên kỳ vọng việc giảm giá sẽ giúp hạ nhiệt thị trường trong thời gian ngắn sắp tới.