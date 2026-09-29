Giá ô tô gầm cao cỡ C giảm xuống thấp kỷ lục

Xe chủ lực đua ưu đãi, kéo sàn phân khúc C tiệm cận cỡ B

"Bão" giảm giá vẫn chưa ngừng dù đã nổi lên từ đầu năm ngoái, thậm chí cường độ ngày càng mạnh, đặc biệt là ở các phân khúc được người tiêu dùng ưa chuộng và có sự cạnh tranh khốc liệt như nhóm gầm cao cỡ B và cỡ C.

Tính riêng ở phân khúc xe gầm cao phổ thông cỡ C, có mẫu xe hiện được nhà nhập khẩu và bán lẻ giảm giá lên đến 360 triệu đồng, số tiền đủ để mua một chiếc xe gầm thấp cỡ A. Các mức giảm giá sâu kỷ lục đang tạo cơ hội mua sắm tốt chưa từng có dành cho người tiêu dùng.

Cái tên đáng chú ý đầu tiên là Mazda CX-5- mẫu xe động cơ xăng bán chạy nhất thị trường hiện nay. Ngay từ đầu tháng 9, Thaco Auto đã áp dụng đợt ưu đãi với hai hình thức là giảm giá trực tiếp 69 triệu đồng, hoặc nhận ưu đãi lãi suất trả góp 0% trong năm đầu tiên với giá trị 80% xe và thời hạn 96 tháng.

Phiên bản Mazda CX-5 Deluxe hiện có giá bán lẻ ưu đãi thấp nhất chỉ 659 triệu đồng - Ảnh: Đại lý

Sau ưu đãi, khách mua xe CX-5 chỉ còn phải chi trả mức giá từ 691 triệu đồng, hoặc chỉ cần trả trước từ 149 triệu đồng. Nhưng đó mới chỉ là chính sách giảm giá từ nhà sản xuất, trên thực tế người tiêu dùng có thể hưởng mức giảm giá cao hơn đáng kể từ hệ thống đại lý.

Đơn cử, một số đại lý tại Hà Nội đang chào bán phiên bản tiêu chuẩn CX-5 Deluxe với mức giá thực tế chỉ còn 659 triệu đồng. Các phiên bản cao hơn có mức giảm giá 70 - 80 triệu đồng đối với những xe sản xuất mới năm 2026. Riêng một số xe sản xuất năm 2025 thậm chí có tổng mức ưu đãi hơn 100 triệu đồng.

Một mẫu gầm cao cỡ C khác đang rất được ưa chuộng trên thị trường là Ford Territory cũng không nằm ngoài cuộc đua giảm giá.

Phiên bản cao cấp mới Territory Platinum 2026 được giảm giá trực tiếp 60 triệu đồng - Ảnh: FVL

Theo đó, hãng ô tô Mỹ áp dụng chính sách hỗ trợ 100% mức thu lệ phí trước bạ đối với phiên bản Territory Trend. Dựa trên giá bán lẻ niêm yết 739 triệu đồng, mức giảm giá quy đổi sẽ từ 73,9 – 88,68 triệu đồng tùy từng địa phương, tương đương 10 - 12% giá niêm yết.

Sau khi quy đổi, mức giá người tiêu dùng cần chi trả khi mua phiên bản này chỉ còn khoảng từ 650 triệu đồng, ngang với giá niêm yết của một số mẫu xe ở phân khúc "đàn em" gầm cao cỡ B.

Các phiên bản còn lại và cao cấp hơn của Ford Territory được áp dụng mức giảm giá trực tiếp 60 triệu đồng, đưa giá ưu đãi xuống còn từ 759 - 856 triệu đồng.

Hai mẫu xe đến từ Hàn Quốc là Hyundai Tucson và Kia Sportage không bị cuốn vào cuộc đua giảm giá.

Trong đó, Hyundai Tucson được nhà sản xuất dành khoản ưu đãi trị giá 5 triệu đồng, bao gồm giảm giá tiền mặt và quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim.

Phiên bản Hyundai Tucson N Line - Ảnh: HTV

"Đồng hương" Kia Sportage có mức ưu đãi thấp hơn khi người tiêu dùng chỉ được giảm giá khoảng 50 triệu đồng. Mẫu xe này hiện đang có khoảng giá bán lẻ niêm yết từ 819 triệu đồng đến 1,009 tỷ đồng, bao gồm cả các phiên bản Sportage Hybrid mới ra mắt thị trường hồi đầu tháng 6/2026.

Cuộc đua xả hàng tồn: Giảm sốc tới 360 triệu, giá chạm đáy xe cỡ A

Mẫu xe từng tạo nhiều ồn ào trên thị trường là Mitsubishi Destinator cũng đã phải lao vào cuộc đua giảm giá khi doanh số liên tục đi xuống.

Hiện tại, người tiêu dùng mua phiên bản Mitsubishi Destinator Premium sẽ được nhà nhập khẩu hỗ trợ 100% mức thu lệ phí trước bạ, tương đương 78 triệu đồng. Ngoài ra, nhằm lôi kéo người tiêu dùng, một số đại lý đã chủ động giảm giá thêm khoảng 15 - 20 triệu đồng. Qua đó, giá bán lẻ thực tế của phiên bản này hiện chỉ còn dưới ngưỡng 700 triệu đồng.

Các phiên bản cao cấp hơn là Destinator Ultimate được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 43 triệu đồng. Cộng thêm quà tặng phiếu mua nhiên liệu trị giá 25 triệu đồng, người tiêu dùng có thể quy đổi để hưởng mức giá ưu đãi dưới 800 triệu đồng.

Subaru Forester là mẫu xe có mức giảm giá cao nhất phân khúc. Theo thông báo từ nhà phân phối chính hãng Subaru Việt Nam, phiên bản Forester 2.0i-S EyeSight hiện chỉ có giá bán lẻ 839 triệu đồng, giảm đến 360 triệu đồng so với giá bán lẻ niêm yết.

Mẫu xe Subaru Forester đang có mức giảm giá tốt nhất phân khúc gầm cao cỡ C - Ảnh: Subaru

Tuy nhiên, mẫu xe có mức giá bán lẻ thực tế tại đại lý rẻ nhất thị trường là MG HS.

Cụ thể, một đại lý tại khu vực Hà Nội hiện đang chào bán phiên bản tiêu chuẩn MG HS DEL với mức giá chỉ 485 triệu đồng, thấp hơn đến 214 triệu đồng so với giá niêm yết.

Đối với phiên bản cao cấp MG HS LUX, một số đại lý cũng đang chào bán với mức giá bán lẻ ưu đãi khoảng 515 - 550 triệu đồng. Như vậy, mức giảm giá nhiều nhất là 234 triệu đồng tuỳ từng đại lý.

Phiên bản HS DEL hiện đang được MG Việt Nam niêm yết với mức giá bán lẻ khuyến nghị 699 triệu đồng, phiên bản HS LUX có giá 749 triệu đồng. Mặc dù vậy, các mức giảm giá kỷ lục nêu trên chỉ dành cho những xe sản xuất năm 2024 còn tồn kho.

Sau ưu đãi, giá bán lẻ thực tế của MG HS hiện rẻ hơn hầu hết các mẫu gầm cao cỡ B ở phân khúc dưới, thậm chí ngang với các mẫu xe cỡ A như Hyundai Venue, Kia Sonet và Toyota Raize.