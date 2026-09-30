Giá NVL tiệm cận mốc giá phát hành 10.000 đồng/cp: Cổ đông Novaland đối mặt bài toán thực hiện quyền

Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) bước vào ngày giao dịch không hưởng quyền 30/9 với giá tham chiếu 10.250 đồng/cp, thấp hơn 50 đồng so với mức đóng cửa phiên trước.

Trước đó, NVL trải qua hai phiên bán tháo. Ngày 28/9, áp lực bán tăng dần và kéo cổ phiếu xuống giá sàn về cuối phiên, đóng cửa tại 11.050 đồng/cp. Sang ngày 29/9, NVL giảm hết biên độ ngay từ khi mở cửa và nằm sàn xuyên suốt phiên, chốt tại 10.300 đồng/cp. Cuối cả hai phiên, lượng dư bán sàn đều lên tới hàng chục triệu cổ phiếu.

Nhịp giảm cuối tháng 9 đưa NVL về sát mức giá 10.000 đồng/cp mà Novaland chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trong khi đó, cổ phiếu từng tiến lên vùng gần 14.000 đồng/cp vào đầu tháng 8.

Ngày 30/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền và 1/10 là ngày đăng ký cuối cùng. Novaland dự kiến phát hành gần 800,7 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 3:1, tức cổ đông sở hữu ba cổ phiếu được quyền mua thêm một cổ phiếu mới. Phương án về quy mô, tỷ lệ và giá chào bán đã được HĐQT xác định từ tháng 7.

Điều gì xảy ra nếu thị giá xuống dưới giá chào bán?

Sau điều chỉnh quyền, giá tham chiếu NVL ngày 30/9 là 10.250 đồng/cp, trong khi cổ đông phải trả 10.000 đồng cho mỗi cổ phiếu mua thêm.

Chênh lệch 250 đồng tương đối nhỏ so với thời điểm NVL còn giao dịch quanh 14.000 đồng/cp. Điều này khiến mốc 10.000 đồng trở thành vùng giá được quan tâm trong thời gian cổ đông cân nhắc thực hiện quyền.

Nếu NVL giao dịch dưới 10.000 đồng, xét riêng về giá tại cùng thời điểm, nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu trực tiếp trên sàn với mức thấp hơn giá phải trả khi thực hiện quyền.

Tuy nhiên, lựa chọn của cổ đông không chỉ nằm ở giá mua. Việc không thực hiện quyền còn liên quan đến tỷ lệ sở hữu sau khi Novaland tăng vốn.

Novaland hiện có hơn 2,402 tỷ cổ phiếu lưu hành. Nếu toàn bộ gần 800,7 triệu cổ phiếu được phân phối, lượng cổ phiếu sẽ tăng lên khoảng 3,203 tỷ đơn vị, tương ứng tăng 33,33%.

Việc số lượng cổ phiếu tăng một phần ba không đồng nghĩa giá NVL phải giảm tương ứng, bởi lượng cổ phiếu mới được phát hành với giá 10.000 đồng/cp và mang thêm vốn vào doanh nghiệp.

Cổ đông thực hiện đầy đủ quyền mua theo tỷ lệ 3:1 về lý thuyết có thể duy trì tỷ lệ sở hữu. Ngược lại, nếu không mua thêm trong khi toàn bộ lượng cổ phiếu mới vẫn được phân phối, tỷ lệ sở hữu của họ sẽ còn khoảng 75% so với trước phát hành, tương ứng mức pha loãng khoảng 25%.

Chẳng hạn, một cổ đông đang nắm 0,1% vốn Novaland sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống khoảng 0,075% nếu không mua thêm và đợt chào bán được phân phối đầy đủ.

Cổ đông cũng có thể chuyển nhượng quyền mua thay vì trực tiếp bỏ thêm tiền. Theo phương án phát hành, quyền mua được chuyển nhượng một lần, với mức giá do bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thỏa thuận.

Gần 8.007 tỷ đồng sẽ được dùng để trả nợ

Diễn biến thị giá còn liên quan đến quy mô vốn Novaland có thể thu được từ đợt chào bán.

Nếu phân phối toàn bộ gần 800,7 triệu cổ phiếu ở mức 10.000 đồng/cp, doanh nghiệp dự kiến huy động gần 8.007 tỷ đồng. Trong đó, gần 5.953 tỷ đồng dự kiến được dùng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của 13 mã trái phiếu Novaland.

Khoảng 916 tỷ đồng khác dự kiến được góp vào Nova Saigon Royal để thanh toán nợ gốc trái phiếu, còn hơn 1.137 tỷ đồng được đưa vào No Va Thảo Điền với mục đích tương tự.

Theo bản cáo bạch, tại ngày 30/6, tập đoàn có các khoản nợ quá hạn liên quan đến trái phiếu và khoản vay với tổng giá trị khoảng 16.458 tỷ đồng. Danh sách các trái phiếu dự kiến được thanh toán bằng nguồn tiền từ đợt phát hành cũng gồm nhiều khoản đã quá hạn.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong nửa đầu năm âm và tập đoàn chưa thực hiện một số nghĩa vụ nợ ngắn hạn đến hạn. Các điều kiện này có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn.

Novaland cho biết đang triển khai nhiều giải pháp cải thiện thanh khoản, gồm tái cấu trúc nợ, bán tài sản, thu tiền từ các sản phẩm tại dự án, tìm kiếm nguồn tín dụng bổ sung và huy động vốn qua phát hành cổ phiếu.

Theo phương án chào bán, lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký hoặc không nộp tiền mua có thể được HĐQT tiếp tục phân phối cho nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp.

Chi tiết này trở nên đáng chú ý khi thị giá NVL đã tiến sát giá chào bán. Bên cạnh quyết định thực hiện quyền của cổ đông, mức giá cổ phiếu trong thời gian đăng ký mua còn là một yếu tố cần theo dõi đối với khả năng phân phối lượng cổ phiếu còn lại và số tiền thực tế Novaland huy động được.