Giá nước sạch sinh hoạt tập trung khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 4025 quy định cụ thể giá bán lẻ nước sinh hoạt đối với từng đối tượng khách hàng. Ảnh: Kim Thoa

Theo , mức giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt bình quân là 3.800 đồng/m³, áp dụng đối với các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung khu vực nông thôn được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, được giao UBND các xã, phường quản lý tài sản.

Đối với hộ dân cư, giá nước được tính theo lượng nước sử dụng hằng tháng: 3.000 đồng/m³ đối với 10 m³ đầu tiên; 3.800 đồng/m³ đối với lượng nước trên 10 m³ đến 20 m³; 4.600 đồng/m³ đối với lượng nước trên 20 m³ đến 30 m³; và 5.700 đồng/m³ đối với lượng nước sử dụng trên 30 m³.

Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm trường học, bệnh viện và các mục đích công cộng, giá nước là 4.600 đồng/m³.

Với hoạt động sản xuất vật chất, giá nước là 5.700 đồng/m³; đối với sản xuất, kinh doanh dịch vụ, giá nước là 7.600 đồng/m³.

Mức giá trên chưa bao gồm thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo quy định và không tính giá trị khấu hao tài sản cố định.

Quyết định số 4025/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của UBND tỉnh về giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.