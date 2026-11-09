Giá nông sản ngày 9-11: Hồ tiêu giữ giá 138.000 đồng/kg, cà phê đi ngang

Hồ tiêu Đắk Lắk có giá cao nhất, đạt 138.000 đồng/kg

Giá hồ tiêu nội địa hôm nay duy trì mặt bằng thu mua tại các vùng trồng trọng điểm ở mức 135.500-138.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Lắk tiếp tục dẫn đầu cả nước với 138.000 đồng/kg; Lâm Đồng đạt 136.500 đồng/kg; TP. Hồ Chí Minh thu mua với giá 136.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai cùng ở mốc 135.500 đồng/kg.

Tính chung 1 tuần, giá thu mua hồ tiêu tăng khoảng 1.000-1.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn cũng nhìn chung ít biến động. Tiêu đen Indonesia ở mức 6.799 USD/tấn; Brazil ASTA 570 đạt 5.700 USD/tấn; Malaysia duy trì 9.100 USD/tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu Việt Nam loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt ở mức 5.950 USD/tấn và 5.995 USD/tấn.

Cà phê trong nước đi ngang

Đối với mặt hàng cà phê, giá thu mua ngày 9-11 dao động 84.000-84.700 đồng/kg, đi ngang so với hôm qua.

Trong đó, giá cà phê tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) cao nhất, với 84.700 đồng/kg; Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 84.500 đồng/kg.

Xét trong cả tuần, giá cà phê nội địa đã giảm 2.300-2.500 đồng/kg. Đây cũng là tuần giảm giá thứ 5 liên tiếp của thị trường cà phê trong nước.

Trên thị trường thế giới, giá Robusta trên sàn London ghi nhận diễn biến tích cực trong tuần qua. Hợp đồng giao tháng 1-2027 tăng 66 USD/tấn, lên 3.270 USD/tấn; kỳ hạn tháng 3-2027 tăng 50 USD/tấn, đạt 3.243 USD/tấn.

Ngược lại, giá Arabica trên sàn New York giảm trong tuần. Hợp đồng giao tháng 12-2026 giảm 7,2 cent/pound, xuống 280 cent/pound; hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 5,2 US cent/pound, xuống 271,65 US cent/pound.

Áp lực nguồn cung từ vụ thu hoạch mới tại Tây Nguyên đang gia tăng, trong khi diễn biến trái chiều giữa 2 dòng cà phê trên thị trường quốc tế khiến triển vọng giá trong nước còn nhiều thận trọng.