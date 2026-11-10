Giá nông sản ngày 10-11: Cà phê bật tăng 600 đồng/kg, hồ tiêu tiếp tục đi ngang

Giá cà phê tiến sát mốc 85.500 đồng/kg

Giá cà phê nhân xô tại các vùng trồng trọng điểm hôm nay dao động trong khoảng 84.500-85.300 đồng/kg, tăng 500-600 đồng/kg so với ngày trước đó.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng tăng 500 đồng/kg, lên 85.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại Lâm Đồng, cà phê tại khu vực Đắk Nông được thương lái thu mua với giá 85.300 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg; ở các khu vực còn lại tăng 500 đồng/kg, đạt 84.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta ở sàn London phục hồi. Hợp đồng giao tháng 1-2027 tăng 66 USD/tấn, lên 3.270 USD/tấn; kỳ hạn tháng 3-2027 tăng 50 USD/tấn, đạt 3.243 USD/tấn.

Ngược lại, cà phê Arabica trên sàn New York tiếp tục chịu áp lực giảm. Hợp đồng giao tháng 12-2026 giảm 2,5%, xuống còn 280 US cent/pound; tháng 3-2027 giảm 1,9%, đạt 271,65 US cent/pound.

Hồ tiêu giữ giá cao, Đắk Lắk dẫn đầu

Trái với diễn biến tăng của cà phê, giá hồ tiêu trong nước ngày 10-11 cơ bản ổn định, dao động 135.500-138.000 đồng/kg.

Đắk Lắk tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất, đạt 138.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá tiêu được ghi nhận ở mức 137.000 đồng/kg. Tại TP. Hồ Chí Minh duy trì mức 136.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai cùng giao dịch ở mức 135.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l được ghi nhận ở mức 5.950 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu duy trì ở mức 8.450 USD/tấn.