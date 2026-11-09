Giá nông sản hôm nay (9/11): Giá cà phê lao dốc, thịt lợn hơi dần tiến mốc 50.000 đồng/kg

Ngày 9/11, giá các mặt hàng nông sản chủ lực có xu hướng biến động không đáng kể tại thị trường trong nước.

GIÁ GẠO ỔN ĐỊNH

Giá lúa gạo hôm nay (9/11) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch mua bán ít.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.500 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi OM 18 tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.500 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 6.000 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 6.800 - 7.000/ kg; giá lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.900 - 6.100 đồng/kg; giá lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg.

Giá gạo hôm nay ổn định

Tại các địa phương hôm nay, nông dân neo giá cao, giao dịch mua bán chậm, giá lúa biến động nhẹ. Tại Cần Thơ, nông dân neo giá cao, giá lúa có xu hướng tăng. Tại An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, nông dân chào giá nhích, giao dịch mua bán ít, giá lúa có xu hướng tăng.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.050 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.000 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.800 - 10.000 đồng/kg. Hiện tấm dao động ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.800 - 8.200 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp bình ổn so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với cuối tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 500 - 515 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 390 - 394; gạo Jasmine được chào bán ở mức 535 - 539 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm được giao dịch ở mức 475 - 479 USD/tấn, cao nhất trong số các nước xuất khẩu hàng đầu.

Giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan cũng giữ nguyên ở mốc 412 - 416 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm dao động từ 385 - 389 USD/tấn; gạo đồ 5% tấm ở mức 378 - 382 USD/tấn.

GIÁ CÀ PHÊ TIẾP TỤC GIẢM

Theo khảo sát sáng nay, giá cà phê tại các địa phương sản xuất trọng điểm tiếp tục điều chỉnh giảm.

Cụ thể, Đắk Nông (Lâm Đông) giảm 2.300 đồng/kg, xuống còn 84.700 đồng/kg, nhưng vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê lần lượt giảm 2.500 đồng/kg và 2.300 đồng/kg, cùng được giao dịch ở mức 84.500 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại Lâm Đồng giảm 2.500 đồng/kg, hiện xuống còn 84.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương khảo sát.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 84.000 - 84.700 đồng/kg, giảm mạnh 2.300 - 2.500 đồng/kg so với tuần trước

Trái ngược với thị trường nội địa Việt Nam, giá cà phê Robusta trên sàn London ghi nhận mức tăng đáng kể trong tuần qua. Cụ thể, hợp đồng robusta giao tháng 1/2027 tăng 66 USD/tấn, tương đương 2,1%, lên mức 3.270 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 50 USD/tấn, tương đương 1,6%, đạt 3.243 USD/tấn.

Trong khi Robusta tăng giá, thị trường Arabica trên sàn New York lại ghi nhận diễn biến trái chiều. Cụ thể, hợp đồng Arabica giao tháng 12/2026 giảm 7,2 US cent/pound, tương đương 2,5% trong tuần, xuống còn 280 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 5,2 US cent/pound, tương đương 1,9%, xuống 271,65 US cent/pound. Hợp đồng tháng 5/2027 cũng giảm 1,9%, còn 267,7 US cent/pound.

GIÁ HỒ TIÊU TIẾP TỤC TĂNG

Theo khảo sát sáng nay (9/11), giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm tiếp tục tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua lên khoảng 135.500 - 138.000 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Lắk tiếp tục là địa phương có giá tiêu cao nhất cả nước, đạt 138.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu lên mức 136.500 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM) ghi nhận mức giá 136.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng tăng lên mức 135.500 đồng/kg.

Giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm tiếp tục tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg

Trên thị trường quốc tế, dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế cho thấy, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn nhìn chung ít biến động trong tuần qua.

Đáng chú ý, Indonesia là thị trường ghi nhận mức điều chỉnh giảm nhẹ, trong khi giá tại Brazil, Malaysia và Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định.

Cụ thể, giá tiêu đen Indonesia giảm 1 USD/tấn so với cuối tuần trước, xuống còn 6.799 USD/tấn. Tại Brazil, tiêu đen ASTA 570 tiếp tục được chào bán ở mức 5.700 USD/tấn.

Ngược lại, Malaysia duy trì mức giá 9.100 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l giữ mức 5.950 USD/tấn, trong khi loại 550 g/l tiếp tục được chào bán ở mức 5.995 USD/tấn.

Trên thị trường tiêu trắng, giá tiêu Muntok Indonesia giảm nhẹ 1 USD/tấn trong tuần, xuống còn 9.285 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Malaysia duy trì mức 12.000 USD/tấn và tiêu trắng Việt Nam ổn định tại 8.450 USD/tấn.

GIÁ CAO SU ỔN ĐỊNH

Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tại thị trường trong nước bình ổn

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản đồng loạt giảm tại các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 12 Yên/kg (-2,77%), xuống mức 433 Yên/kg; hợp đồng tháng 12/2026 giảm 6.20 Yên/kg (-1,49%), xuống mức 414.80 Yên/kg; hợp đồng tháng 1/2027 giảm 9.50 Yên/kg (-2,29%), xuống mức 414.10 Yên/kg.

Tại Thái Lan, cao su khối STR 20 được chào bán ở mức 83,83 baht/kg, mủ latex cô đặc 60% ở mức 61,64 baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên tăng giảm trái chiều tại các kỳ hạn giao hàng. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 40 Nhân dân tệ/tấn (+0,22%), lên mức 18.060 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tháng 1/2027 giảm 15 Nhân dân tệ/tấn (-0,08%), xuống mức 18.605 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tháng 3/2027 tăng 15 Nhân dân tệ/tấn (+0,08%), lên mức 18.630 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn Giao dịch SGX - Singapore, giá cao su TSR20 cũng trải qua tuần giao dịch kém tích cực. Hợp đồng tháng 12/2026 giảm từ 246,70 US cent/kg xuống 237,30 US cent/kg. Các kỳ hạn đầu năm 2027 cũng suy yếu, với hợp đồng tháng 1/2027 kết thúc ở mức 237,30 US cent/kg.

Thị trường cao su châu Á đối mặt áp lực điều chỉnh khi làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán quốc tế khiến nhà đầu tư thận trọng hơn với các tài sản rủi ro. Bên cạnh yếu tố tài chính, diễn biến tăng giá của đồng yên và triển vọng nguồn cung từ Thái Lan cũng đang tác động đến tâm lý giao dịch.

GIÁ THỊT LỢN BẬT TĂNG

Tại miền Bắc, giá lợn hơi tuần qua, đã ghi nhận đợt bứt phá mạnh khi đồng loạt tăng từ 1.000 - 5.000 đồng/kg tại cả 15 địa phương. Trong đó, ấn tượng nhất là Ninh Bình khi vọt tăng tới 5.000 đồng/kg, thoát khỏi mức đáy 43.000 đồng/kg của cuối tuần trước, lên mốc 48.000 đồng/kg. Theo sau là Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên cùng tăng 4.000 đồng/kg, thiết lập đỉnh trần khu vực ở mốc 49.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Phú Thọ cũng đồng loạt tăng 3.000 - 4.000 đồng/kg để lập mặt bằng mới 48.000 đồng/kg; nhóm tỉnh vùng cao gồm Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La ghi nhận tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg, đẩy giá sàn của khu vực miền Bắc lên mốc 46.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi tuần qua cũng đón nhận tín hiệu khởi sắc, đưa mặt bằng giá toàn khu vực lên các mức 46.000 đồng/kg và 47.000 đồng/kg.

Tại các địa phương như: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai đồng loạt tăng thêm 3.000 đồng/kg. Tiếp đó là Khánh Hòa và Đắk Lắk cùng ghi nhận giá lợn tăng 2.000 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng chỉ tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, duy trì ổn định ở mốc 46.000 đồng/kg. Sau biến động, Đắk Lắk hiện là địa phương có giá lợn hơi cao nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tại miền Nam, giá lợn hơi tuần qua tương đối ổn định. So với cuối tuần trước, khu vực này chỉ ghi nhận điều chỉnh tại Đồng Tháp và Vĩnh Long, lần lượt đạt 47.000 đồng/kg và 45.000 đồng/kg.

Hiện tại, các thương lái phía Nam đang thu mua lợn hơi với giá trong khoảng 44.000 - 47.000 đồng/kg. Trong đó, mức 46.000 đồng/kg duy trì ổn định tại bộ ba Đông Nam Bộ gồm Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí M

Theo khảo sát từ trang winmart.vn giá thịt lợn ghi nhận giữ giá ổn định, niêm yết trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg. Cụ thể, thịt lợn xay là sản phẩm có giá bán thấp nhất, duy trì mức 102.322 đồng/kg. Tiếp đó là các sản phẩm thịt nạc đùi, nạc vai lợn và chân giò rút xương, với giá bán lần lượt là 122.320 đồng/kg, 126.320 đồng/kg và 127.922 đồng/kg.

Như vậy, giá thịt lợn tại WinMart hiện dao động trong khoảng 102.322 - 163.122 đồng/kg và được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.