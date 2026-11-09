Giá nông sản hôm nay 9/11/2026: Giá cà phê dần ổn định, Giá tiêu đảo chiều; Nga thúc đẩy hệ thống thanh toán xuyên biên giới tại châu Phi.

Giá cà phê hôm nay 9/11/2026

Giá cà phê thế giới tăng tốt với robusta, arabica giảm khá mạnh.

Tuần qua, giá cà phê robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 2,1% (66 USD/tấn) lên mức 3.270 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 1,6% (50 USD/tấn), đạt 3.243 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 giảm khá mạnh 2,5% (7,2 US Cent/pound), xuống còn 280 US Cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 1,9% (5,2 US Cent/pound), đạt 271,65 US Cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2027 giảm 1,9% (5,05 US Cent/pound), xuống còn 267,7 US Cent/pound.

Đánh giá về xu hướng thị trường, giới chuyên gia nhận định đà tăng hiện tại phản ánh tín hiệu kỹ thuật tích cực khi lực mua từ các quỹ đầu tư quốc tế quay trở lại sau nhịp điều chỉnh đầu tháng. Tuy nhiên, áp lực từ vụ mùa thu hoạch mới đang dần đổ bộ vào thị trường có thể tạo ra sự giằng co về biên độ giá.

Trong đó, giá cà phê robusta tăng liên tiếp từ nửa sau tuần qua. Một trong những yếu tố hỗ trợ giá robusta là việc điều chỉnh giảm dự báo sản lượng cà phê của Ấn Độ. Hội đồng Cà phê Ấn Độ đã hạ dự báo sản lượng niên vụ 2026-2027 từ 400.000 tấn xuống còn 380.000 tấn, giảm 5%, do ảnh hưởng của lượng mưa mùa gió mùa thấp hơn mức bình thường.

Việc điều chỉnh dự báo này làm gia tăng lo ngại về nguồn cung cà phê toàn cầu. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang theo dõi tiến độ thu hoạch tại Việt Nam, yếu tố có thể giúp nguồn cung robusta tăng lên trong những tuần tới.

Trái ngược với đà tăng giá cà phê robusta, giá cà phê arabica giảm khá mạnh. Trong số những yếu tố cơ bản được thị trường quốc tế theo dõi sát sao có diễn biến tăng giá của đồng USD so với đồng Real Brazil và kỳ vọng nguồn cung cà phê Brazil dành cho xuất khẩu gia tăng.

Trong báo cáo công bố tuần này, công ty tư vấn Hedgepoint Global Markets nhấn mạnh rằng biến động mạnh của tỷ giá tại Brazil kể từ cuối tháng 10 đã thúc đẩy hoạt động giao dịch, do giúp cải thiện giá bán quy đổi sang nội tệ của người sản xuất, bất chấp giá cà phê trên thị trường quốc tế sụt giảm. Theo công ty tư vấn này, trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến 26/10, hợp đồng arabica kỳ hạn gần nhất giảm 2,1% tính theo USD đối với mỗi bao 60 kg, nhưng giá trị quy đổi sang đồng Real Brazil lại tăng 6,5%.

Diễn biến tỷ giá trở nên đáng chú ý hơn trong bối cảnh thị trường kỳ vọng xuất khẩu cà phê Brazil sẽ tăng tốc. Chuyên gia phân tích tình báo thị trường của Hedgepoint Global Markets nhận định, đồng Real mất giá đã bù đắp một phần mức giảm của giá cà phê tính bằng USD. Tuy nhiên, các yếu tố cơ bản rộng hơn của thị trường cà phê vẫn đang theo hướng bất lợi và có thể tiếp tục gây sức ép lên giá.

Nguồn cung cà phê đủ điều kiện giao nhận trên các sàn giao dịch cũng tiếp tục là một trong những yếu tố được giới giao dịch theo dõi sát sao.

Tại New York, tồn kho arabica được chứng nhận vẫn ở mức thấp so với lịch sử, gần với những mức thấp nhất được ghi nhận trong gần ba thập kỷ. Tuy nhiên, thị trường đang theo dõi lượng cà phê mới từ Brazil được đưa đến các kho hàng được ICE chấp thuận, trong đó một phần sản lượng đang chờ hoàn tất các thủ tục phân loại cần thiết để có thể được bổ sung vào lượng tồn kho đạt chuẩn.

Về dài hạn, Bộ phận nghiên cứu hàng hóa của ngân hàng Citi cho biết vẫn giữ quan điểm bi quan về giá cà phê, dự báo giá cà phê arabica kỳ hạn trên sàn ICE sẽ giảm xuống còn 2,50 USD/pound trong 3 tháng tới và 2,25 USD/pound trong 12 tháng tới. Citi nhận định, thị trường đang tiến gần đến một bước ngoặt, với khả năng xuất hiện đợt điều chỉnh giảm trước khi kết thúc năm nay.

Giá cà phê trong nước tăng 500 - 600 đồng/kg đầu tuần, lên mức 84.500 – 85.300 đồng/kg. Tuy nhiên, tuần trước, giá cà phê trong nước đã giảm mạnh 2.300 – 2.500 đồng/kg, do sức ép nguồn cung từ vụ thu hoạch đang diễn ra.

Động lực củng cố giá trong nước phần lớn đến từ sự khởi sắc của thị trường thế giới trong phiên đóng cửa gần nhất. Sự dịch chuyển này thắp lên kỳ vọng về một giai đoạn giao dịch ổn định hơn sau chuỗi ngày biến động giằng co.

Các thương nhân cho biết vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2026-2027 đã bắt đầu tại một số địa phương ở Tây Nguyên và dự kiến bước vào cao điểm vào cuối tháng 11, qua đó tạo thêm áp lực giảm giá cà phê trong nước. Giới giao dịch dự báo, sản lượng dự kiến sẽ ở mức khá tốt, tương đương năm ngoái.

Theo số liệu của Cục Thống kê, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 10 đạt 114.000 tấn, tăng 60,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng đầu năm, tổng lượng cà phê xuất khẩu đạt 1,57 triệu tấn, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, trái ngược với đà tăng về lượng, kim ngạch xuất khẩu lại giảm 5,2%, xuống còn 7,08 tỷ USD.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang hoặc biến động biên độ hẹp quanh ngưỡng 84.000 - 85.000 đồng/kg. Tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường khi các bên tham gia chờ đợi thêm các số liệu chính thức về tình hình thu hoạch vụ mùa mới tại các vùng nguyên liệu trọng điểm của Việt Nam cũng như diễn biến cung cầu trên thị trường toàn cầu.

Giá cà phê trong nước hôm nay 9/11 tiếp tục tăng 500 - 600 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch cuối tuần qua (6/11), giá cà phê robusta tiếp tục tăng trên sàn ICE Futures Europe London vào cuối tuần, kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 tăng 29 USD giao dịch tại 3.270 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 3/2027 tăng 24 USD, giao dịch tại 3.243 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York quay đầu tăng, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 tăng 2,85 Cent giao dịch tại 280,00 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 tăng 2,4 Cent giao dịch tại 271,65 Cent/lb. Khối lượng giao dịch cao.

Giá nông sản hôm nay 9/11/2026: Giá cà phê dần ổn định, Giá tiêu đảo chiều; Nga thúc đẩy hệ thống thanh toán xuyên biên giới tại châu Phi.

Giá tiêu hôm nay 9/11/2026

Giá hồ tiêu trong nước dao động trong khoảng 135.500 – 138.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu trong nước đảo chiều, so với cuối tuần trước, mặt bằng giá hiện cao hơn 1.000 – 1.500 đồng/kg. Cụ thể, giao dịch tại các địa phương trong ngày 9/11, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 138.000 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 135.500 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 136.500 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 136.000 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 135.500 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 135.500 đồng/kg.

Theo số liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá hồ tiêu tại các thị trường lớn trên thế giới ít biến động trong tuần qua.

Giá tiêu thế giới mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Theo dữ liệu của ITC, trong tháng 9/2026, Mỹ nhập khẩu 6.797 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 52,3 triệu USD, giảm 4,6% về lượng và 4,4% về giá trị so với tháng 8/2026 nhưng tăng 19,7% về lượng so với tháng 9/2025.

Việt Nam tiếp tục là nguồn cung lớn nhất đạt 5.212 tấn, chiếm 76,7% tổng nhập khẩu tháng 9 của Mỹ. So với tháng 8/2026, nhập khẩu từ Việt Nam giảm 7,1%, tương ứng giảm 396 tấn là nguyên nhân chính khiến tổng nhập khẩu giảm trong tháng. Tuy nhiên, so với cùng kỳ tháng 9/2025, lượng nhập khẩu từ Việt Nam tăng 32,9%, tương ứng tăng 1.289 tấn, cao hơn mức tăng chung của thị trường.

Tính đến hết tháng 9/2026, Mỹ nhập khẩu 68.797 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 524,0 triệu USD, tăng 7,1% về lượng và 6,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng tăng 4.538 tấn. Tuy nhiên, lượng nhập khẩu vẫn thấp hơn 5,9% so với mức 73.087 tấn của 9 tháng năm 2024. Riêng quý III/2026, nhập khẩu đạt 21.234 tấn, giảm 18,5% so với quý II phản ánh đà nhập khẩu chậm lại trong những tháng gần đây.

Việt Nam cung cấp 54.939 tấn, tăng 23,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 10.389 tấn. Thị phần của Việt Nam tăng từ 69,3% trong 9 tháng năm 2025 lên 79,9% trong 9 tháng năm 2026, tăng 10,5 điểm phần trăm. Mức tăng từ Việt Nam vượt mức tăng tổng nhập khẩu của Mỹ, bù đắp sự sụt giảm từ nhiều nguồn cung khác.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 9/11/2026

Giá gạo xuất khẩu tại Việt Nam và Thái Lan đã tăng lên mức cao nhất trong gần 2 năm qua trong tuần qua, do lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung và nhu cầu mạnh, trong khi giá gạo Ấn Độ giảm nhẹ do nguồn cung vụ mới cải thiện, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động480–490 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu lên 535 - 539 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 500 - 515 USD/tấn.

Theo số liệu thống kê của chính phủ, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 10/2026 tăng 37,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 475.000 tấn, nâng tổng lượng xuất khẩu trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10 lên 6,83 triệu tấn.

Trong khi đó, giá gạo tấm 5% của Thái Lan tăng lên 490-495 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 1/2025 và tăng từ mức 480 USD/tấn được niêm yết tuần trước, do nhu cầu cao và nguồn cung giảm ở một số khu vực.

Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được niêm yết ở mức 382-386 USD/tấn trong tuần này, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 8/10 và giảm so với mức 387-392 USD/tấn của tuần trước. Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được định giá ở mức 389-393 USD/tấn.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Nga đang giới thiệu với các chính phủ và doanh nghiệp châu Phi một hệ thống thanh toán xuyên biên giới do Công ty Công nghệ tài chính A7 phát triển, nhằm tạo thuận lợi cho giao dịch thương mại và giảm sự phụ thuộc vào mạng lưới tài chính phương Tây.

Theo truyền thông châu Phi, nền tảng này được giới thiệu tại Hội nghị thượng đỉnh Nga – châu Phi lần thứ ba tổ chức ở Moscow vừa qua. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, hệ thống cho phép chuyển đổi trực tuyến giữa tiền tệ thông thường và tiền kỹ thuật số. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết phí giao dịch chỉ ở mức 0,3%.

Dịch vụ A7 International, được công bố trong tháng 10/2026, cho phép doanh nghiệp thanh toán hóa đơn quốc tế bằng đồng USDT – một loại tiền kỹ thuật số có giá trị gắn với đồng USD. Theo giới thiệu của A7, bên nhận có thể nhận tiền qua chuyển khoản ngân hàng thông thường bằng USD, Euro, nhân dân tệ hoặc dirham Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Giao dịch sử dụng mạng lưới blockchain TRON và có thể được xử lý qua hệ thống SWIFT. A7 cho biết nền tảng đã mở văn phòng đại diện tại Lagos (Nigeria) và Harare (Zimbabwe).

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh thương mại Nga – châu Phi được Tổng thống Putin cho biết đã vượt 27 tỷ USD năm 2025, tăng khoảng 50% so với năm 2023. Moscow muốn mở rộng hợp tác với châu lục này trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, khai khoáng, cơ sở hạ tầng và công nghệ.

Tuy nhiên, hoạt động của A7 đang vấp phải những rủi ro pháp lý đáng chú ý. Ngày 1/10 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ áp đặt trừng phạt mạng lưới A7, cáo buộc tổ chức này hỗ trợ né tránh các biện pháp trừng phạt và tạo điều kiện cho những giao dịch liên quan Iran. A7 bác bỏ các cáo buộc, khẳng định vẫn cung cấp dịch vụ thanh toán hợp pháp.

Khả năng triển khai nền tảng tại từng nước châu Phi còn phụ thuộc vào quy định quản lý tiền kỹ thuật số, hoạt động ngân hàng và các hạn chế tài chính quốc tế