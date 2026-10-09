Giá nông sản hôm nay 9/10/2026: Giá cà phê trong nước vẫn có cơ hội phục hồi mạnh; Chính sách thuế quan Mỹ đối mặt thách thức pháp lý và kinh tế

Giá cà phê hôm nay 9/10/2026

Giá cà phê thế giới giảm mạnh hai phiên liên tiếp trên cả sàn London và New York.

Sắc đỏ bao trùm trên cả hai sàn giao dịch nông sản lớn của thế giới. Nhìn nhận một cách tổng thể, áp lực hạ nhiệt trên các sàn kỳ hạn quốc tế phần lớn xuất phát từ tâm lý chốt lời ngắn hạn của giới đầu tư tài chính sau chuỗi ngày tăng nóng, kết hợp với sự gia tăng lượng tồn kho chuẩn trên sàn ICE.

Đà giảm mạnh trên các sàn giao dịch còn do áp lực nguồn cung từ Brazil. Giá cà phê arabica chịu áp lực từ lượng xuất khẩu tăng mạnh tại Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới. Số liệu cho thấy, xuất khẩu cà phê nhân xanh của Brazil trong tháng 9 đạt mức cao nhất trong 20 tháng.

Trong khi đó, theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 12,58 triệu bao trong tháng 8/2026, tăng mạnh so với 10,95 triệu bao trong tháng 8/2025. Trong 11 tháng đầu niên vụ cà phê 2025-2026 (từ tháng 10/2025 đến tháng 8/2026), xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 130,81 triệu bao, tăng 1,1% so với 129,38 triệu bao trong cùng kỳ niên vụ 2024-2025.

Trong 12 tháng tính đến hết tháng 8/2026, xuất khẩu cà phê arabica đạt tổng cộng 81,39 triệu bao, giảm so với mức 85,97 triệu bao của năm trước. Ngược lại, xuất khẩu cà phê robusta đạt 61,05 triệu bao, tăng so với 54,48 triệu bao cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, lo ngại hiện tượng El Niño sẽ làm giảm sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2027-2028 vẫn tiếp tục hỗ trợ giá, trong khi lượng cà phê được chứng nhận lưu kho trên các sàn giao dịch vẫn ở mức thấp.

Một báo cáo của Price Futures nhấn mạnh rằng hoạt động thu hoạch ở Brazil về cơ bản đã kết thúc và điều kiện thời tiết được cho là thuận lợi cho sự phát triển của vụ mùa tiếp theo, với mùa mưa bắt đầu đúng kế hoạch. Đồng thời, thị trường tiếp tục theo dõi các rủi ro khí hậu liên quan đến hiện tượng El Niño, vốn vẫn là một yếu tố tiềm tàng gây biến động.

Về dài hạn, yếu tố thời tiết bất lợi tại một số vùng trồng trọng điểm cùng áp lực từ các quy định khắt khe về nguồn gốc xuất xứ nông sản từ các thị trường nhập khẩu lớn tiếp tục là nguồn động lực thắt chặt dòng cung toàn cầu. Ngay khi các hoạt động đầu cơ ngắn hạn trên sàn London và New York đi vào ổn định, nhu cầu thu mua gom hàng thực tế nhằm phục vụ các đơn hàng giao xa của các tập đoàn xuất khẩu sẽ lập tức kích hoạt trở lại. Đây chính là điểm tựa then chốt giúp giá cà phê thế giới khó giảm sâu, trong khi giá cà phê nội địa sớm chinh phục lại các cột mốc giá cao trong thời gian tới.

Giá cà phê trong nước ghi nhận giảm hai phiên liên tiếp, về sát mốc 91.000 đồng/kg.

Đà giảm trong nước do tác động từ đà sụt giảm mạnh trên các sàn giao dịch quốc tế. Tuy nhiên, yếu tố nguồn cung cạn kiệt cùng nhu cầu xuất khẩu bền vững đang tạo nền tảng vững chắc, kỳ vọng giúp giá cà phê sớm cân bằng và mở ra cơ hội phục hồi mạnh mẽ.

Sự biến động mang tính kỹ thuật trên sàn quốc tế đã tác động tức thời đến tâm lý thị trường nội địa. Tuy nhiên, nếu phân tích sâu vào bản chất cán cân cung - cầu của cà phê Việt Nam thời điểm hiện tại, nhịp lùi này hoàn toàn mang tính chất tích lũy ngắn hạn chứ không phản ánh một đợt suy thoái chu kỳ hay xu hướng quay đầu giảm sâu.

Việc cạn nguồn cung trước khi bước vào đỉnh điểm của kỳ thu hoạch mới đã và đang tạo ra một bức tường hỗ trợ vững chắc cho mặt bằng giá nội địa. Trên thực tế, lượng cà phê nhân xô lưu thông trong dân cũng như tồn kho tại các kho doanh nghiệp xuất khẩu trong nước hiện đã tiệm cận mức cạn kiệt. Nhờ lực nâng từ dòng hàng thực tế hạn hẹp, giá cà phê Tây Nguyên vẫn thể hiện sức cố thủ vượt trội, mức giảm hiện vẫn được đánh giá là thấp hơn nhiều so với biên độ dao động và độ dốc suy giảm trên các sàn kỳ hạn thế giới.

Giới giao dịch dự báo, thị trường cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ sớm kết thúc đợt điều chỉnh này để chuyển sang trạng thái đi ngang tích lũy quanh vùng giá 92.500 – 94.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay 9/10 giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 8/10, giá cà phê robusta tiếp tục giảm mạnh trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 giảm 62 USD giao dịch tại 3.423 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 giảm 71 USD, giao dịch tại 3.398 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York tiếp tục giảm, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 giảm 3,65 Cent giao dịch tại 289,05 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 giảm 3,55 Cent giao dịch tại 281,35 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình thấp.

Giá nông sản hôm nay 9/10/2026: Giá cà phê trong nước vẫn có cơ hội phục hồi mạnh mẽ, Chính sách thuế quan Mỹ đối mặt thách thức pháp lý và kinh tế.

Giá tiêu hôm nay 9/10/2026

Giá hồ tiêu trong nước duy trì ổn định trong khoảng 135.500 – 139.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước . Cụ thể giao dịch tại các địa phương chủ lực trong ngày 9/10, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 137.500 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 135.500 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 139.000 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 136.000 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 135.500 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 135.500 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới cập nhật mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, theo số liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, nhập khẩu hạt tiêu (mã HS 090411 và HS 090412) của Mỹ trong 7 tháng đầu năm 2026 đạt 54,88 nghìn tấn, trị giá 409,60 triệu USD, tăng 4,9% về lượng và tăng 5,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Việt Nam tiếp tục là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất của Mỹ trong 7 tháng đầu năm 2026, với lượng đạt 44,12 nghìn tấn, trị giá 330,84 triệu USD, tăng 22,1% về lượng và tăng 20,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng hạt tiêu Mỹ nhập khẩu tăng mạnh từ 69,1% lên 80,4%, trong khi tỷ trọng về trị giá cũng tăng từ 70,6% lên 80,8%.

Trong khi đó, lượng hạt tiêu nhập khẩu của Mỹ từ nhiều thị trường khác giảm trong 7 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025 như: Ấn Độ giảm 17,2%, Indonesia giảm 59,3%. Nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ từ 2 thị trường Brazil và Trung Quốc duy trì được mức tăng lần lượt là 6,8% và 4,8% về lượng so với cùng kỳ năm 2025, song quy mô còn nhỏ, chỉ chiếm 4,0% và 0,9% thị phần.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 8/10/2026

Giá lúa trong nước ổn định, ít biến động, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động 420 - 424 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu giảm 6 USD/tấn xuống còn 515 - 519 USD/tấn, tăng nhẹ 1 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 440 -445 USD/tấn.

Tại các quốc gia xuất khẩu hàng đầu khác, gạo trắng 5% tấm của Thái Lan đang được chào giá 455–459 USD/tấn. Sản phẩm gạo cùng loại của Pakistan cũng đi ngang ở mức 409–413 USD/tấn. Trong khi đó, giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ đạt 382–386 USD/tấn, còn gạo đồ 5% tấm dao động 381–385 USD/tấn.

Tổng công ty hậu cần lương thực quốc gia Indonesia Bulog ngày 9/10 cho biết đã thu mua 4,1 triệu tấn gạo từ nông dân trong nước kể từ đầu năm 2026, vượt mục tiêu cả năm và lượng thu mua của cả năm ngoái. Theo Bulog, khối lượng thu mua đến nay đã vượt mục tiêu 4 triệu tấn đề ra cho năm nay, đồng thời cao hơn đáng kể so với mức 3,19 triệu tấn của cả năm 2025.

Bulog cho biết sẽ tiếp tục thu mua gạo đến hết năm nhằm bổ sung dự trữ quốc gia, hỗ trợ tiêu thụ sản lượng của nông dân và góp phần ổn định giá cả trên thị trường. Đến giữa tháng 9/2026, lượng gạo dự trữ do doanh nghiệp này quản lý đạt khoảng 4,6 triệu tấn.

Tuy nhiên, giá gạo tại Indonesia được dự báo có thể duy trì ở mức gần cao kỷ lục đến đầu năm 2027. Theo các chuyên gia phân tích và đại diện ngành, những điểm nghẽn trong khâu phân phối cùng tình trạng mưa đến muộn có thể gây sức ép lên nguồn cung.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Trong bài phân tích công bố ngày 8/10, Viện Cato nhận định chính sách áp thuế quan quy mô lớn của chính quyền Tổng thống Donald Trump không đạt mục tiêu thu hẹp thâm hụt thương mại Mỹ.

Theo các tác giả, sau hơn một năm áp dụng mức thuế nhập khẩu cao, thâm hụt thương mại Mỹ đã quay trở lại mức trước khi triển khai chính sách, thậm chí tăng cao hơn ở một số chỉ tiêu. Dẫn số liệu mới nhất của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA), nghiên cứu cho biết thâm hụt thương mại hàng hóa thực tế trong tháng 8/2026 đạt 114,7 tỷ USD, cao hơn bất kỳ tháng nào trong giai đoạn 2022–2024. Nếu loại trừ các sản phẩm dầu khí, mức thâm hụt lên tới 122,6 tỷ USD.

Các chuyên gia Cato cho rằng nguyên nhân căn bản của thâm hụt thương mại nằm ở mối quan hệ giữa tiết kiệm, đầu tư và dòng vốn quốc tế, thay vì chỉ phụ thuộc vào mức thuế nhập khẩu. Thuế quan có thể hạn chế nhập khẩu nhưng đồng thời làm giảm xuất khẩu thông qua chi phí đầu vào cao hơn, các biện pháp trả đũa và biến động tỷ giá.

Đáng chú ý, nghiên cứu chỉ ra việc thâm hụt thương mại gia tăng một phần xuất phát từ nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ. Bên cạnh đó, dòng vốn nước ngoài đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp Mỹ tiếp tục tăng mạnh.

Từ đó, Cato nhận định thâm hụt thương mại không nhất thiết phản ánh sự suy yếu của nền kinh tế, mà trong một số trường hợp còn thể hiện sức hấp dẫn của Mỹ đối với các nhà đầu tư quốc tế. Đây là quan điểm phản biện đáng chú ý đối với lập luận của chính quyền Tổng thống Trump rằng tăng thuế nhập khẩu sẽ giúp cải thiện cán cân thương mại.

Ở khía cạnh pháp lý, chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Trump cũng đang đối mặt với những thách thức tại tòa án. Theo Inside Trade, Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ (CIT) đã yêu cầu các nhà nhập khẩu và Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) bổ sung lập luận về hai vấn đề pháp lý có thể mang tính quyết định trong các vụ kiện nhằm vào thuế quan lao động cưỡng bức của chính quyền Tổng thống Trump.

Theo lệnh ngày 2/10, hội đồng ba thẩm phán yêu cầu hai bên nộp bản giải trình trước 16/10, tập trung vào: cơ sở pháp lý chính xác mà Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) sử dụng để xác định chính sách về lao động cưỡng bức của các đối tác là không hợp lý theo Mục 301 Đạo luật Thương mại 1974 và nguyên đơn có quyền khiếu nại thuế đối với toàn bộ 60 nền kinh tế bị USTR áp thuế hay chỉ những nước trực tiếp nhập khẩu hàng hóa.

Vấn đề thứ nhất xuất phát từ quy định Mục 301 cho phép USTR xử lý mô hình hành vi kéo dài cho phép sử dụng lao động cưỡng bức, nhưng yêu cầu xem xét liệu chính sách đó có phù hợp với trình độ phát triển kinh tế của nước liên quan hay không. USTR không tiến hành đánh giá này. Các nguyên đơn cho rằng thiếu sót trên đủ để làm mất hiệu lực thuế; DOJ phản bác rằng USTR dựa vào một quy định rộng hơn cho phép xử lý các thực tiễn không công bằng và không bình đẳng. CIT cũng yêu cầu hai bên phân tích hệ quả pháp lý nếu USTR sử dụng sai căn cứ. Tòa có thể hủy hoàn toàn các mức thuế 10–12,5%, hoặc chỉ yêu cầu USTR tiến hành lại phân tích trong khi vẫn duy trì thuế trong thời gian xem xét.

Vấn đề thứ hai liên quan đến tư cách khởi kiện. Mỗi nguyên đơn tư nhân chỉ nhập khẩu từ một số trong 60 nền kinh tế bị áp thuế. DOJ cho rằng tòa chỉ có thể hủy thuế đối với những nước trực tiếp ảnh hưởng. Tuy nhiên, vụ kiện còn có 25 bang tham gia với tư cách bên cung cấp thông tin hỗ trợ CIT (không phải nguyên đơn chính thức) và phạm vi nhập khẩu của các bang rộng hơn. Việc CIT yêu cầu bổ sung lập luận cho thấy hai vấn đề trên có thể quyết định phạm vi và hình thức phán quyết cuối cùng, đồng thời khiến thời điểm ra phán quyết được lùi ít nhất tới giữa tháng 10./