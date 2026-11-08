Giá nông sản hôm nay 8/11: Cà phê giữ đà tăng, hồ tiêu bật lên 138.000 đồng

Thị trường nông sản bước vào ngày 8/11 với tín hiệu tích cực hơn sau giai đoạn biến động mạnh. Giá cà phê tại Tây Nguyên duy trì vùng 84.000–84.700 đồng/kg sau ba phiên phục hồi liên tiếp, trong khi các hợp đồng Robusta và Arabica chủ chốt đều tăng trong phiên chốt cuối tuần.

Hồ tiêu cũng có diễn biến đáng chú ý khi mặt bằng thu mua tại các vùng trọng điểm tăng trở lại. Đắk Lắk vươn lên 138.000 đồng/kg, cao nhất trong nhóm khảo sát.

Do ngày 8/11 rơi vào Chủ nhật, thị trường cà phê thế giới không có phiên giao dịch mới. Các mức quốc tế trong bài là giá đóng cửa gần nhất và là cơ sở tham chiếu cho thị trường đầu tuần.

Hình minh họa.

Giá cà phê duy trì vùng 84.000–84.700 đồng/kg

Giá cà phê Tây Nguyên tham chiếu đầu ngày 8/11 dao động trong khoảng 84.000–84.700 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là khu vực có mức giá cao nhất với 84.700 đồng/kg.

Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch ở 84.500 đồng/kg. Lâm Đồng thấp nhất với mức 84.000 đồng/kg.

Sau chuỗi giảm sâu cuối tháng 10 và đầu tháng 11, cà phê đã có dấu hiệu cân bằng trở lại. Tuy mức giá hiện vẫn thấp hơn khá nhiều so với vùng 93.000–94.000 đồng/kg từng xuất hiện trong tháng 10, việc tăng liên tiếp trong những phiên gần đây giúp tâm lý thị trường bớt bi quan.

Điểm đáng chú ý là vụ thu hoạch tại Tây Nguyên đang bước vào cao điểm. Nguồn hàng mới tăng lên thường tạo sức ép lên giá, nhưng việc thị trường vẫn giữ được vùng trên 84.000 đồng/kg cho thấy lực mua đang hấp thụ một phần nguồn cung.

Trong những phiên tới, tốc độ bán hàng của người trồng và nhu cầu mua giao hàng của doanh nghiệp sẽ quyết định khả năng duy trì nhịp phục hồi.

Robusta và Arabica cùng tăng trong phiên cuối tuần

Cà phê thế giới khép lại tuần giao dịch với diễn biến tích cực.

Robusta London kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 29 USD/tấn, tương đương 0,89%, lên 3.285 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 1/2027 cũng tăng 29 USD/tấn lên 3.270 USD/tấn. Các hợp đồng xa hơn đều giữ sắc xanh.

Arabica New York cũng đảo chiều tăng sau nhiều phiên chịu sức ép.

Hợp đồng tháng 12/2026 tăng 2,85 US cent/lb, tương đương 1,03%, đạt 280,00 US cent/lb.

Việc cả Robusta và Arabica cùng tăng là tín hiệu tích cực đối với thị trường sau giai đoạn điều chỉnh mạnh.

Đối với Việt Nam, Robusta vẫn là chỉ báo được theo dõi sát hơn. Mức 3.270 USD/tấn của kỳ hạn tháng 1/2027 có thể tạo thêm lực đỡ cho giá thu mua tại Tây Nguyên khi thị trường bước vào tuần mới.

Giá hồ tiêu hôm nay 8/11 tăng lên 135.500–138.000 đồng/kg

Hồ tiêu trong nước bước vào cuối tuần với một nhịp tăng khá rõ.

Đắk Lắk tăng 1.000 đồng/kg, lên 138.000 đồng/kg và tiếp tục là vùng có giá cao nhất.

Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng tăng lên 135.500 đồng/kg. Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) đạt 136.000 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tăng 500 đồng/kg lên 136.500 đồng/kg.

Sau nhiều phiên tích lũy quanh vùng thấp, nhịp tăng mới đưa hồ tiêu trở lại gần mốc 138.000 đồng/kg.

Khoảng cách giữa vùng cao nhất và thấp nhất hiện là 2.500 đồng/kg. Đắk Lắk tiếp tục duy trì lợi thế giá so với các vùng còn lại.

Nếu lực mua được duy trì trong những phiên đầu tuần, thị trường có thể tiếp tục kiểm định vùng 138.000–140.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu thế giới giữ trạng thái ổn định

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại phần lớn nguồn cung lớn không có nhiều biến động mới.

Tiêu đen Indonesia quanh 6.799–6.800 USD/tấn. Malaysia giữ mức 9.100 USD/tấn và Brazil ASTA 570 đứng ở khoảng 5.700 USD/tấn.

Giá xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ổn định, với tiêu đen loại 500 g/l ở 5.950 USD/tấn và loại 550 g/l ở 5.995 USD/tấn. Tiêu trắng Việt Nam giữ mức 8.450 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá một số loại tiêu chưa thay đổi đáng kể:

Cà phê và hồ tiêu cùng có thêm tín hiệu tích cực

Bức tranh thị trường cuối tuần sáng hơn so với những ngày đầu tháng 11.

Cà phê trong nước đã có chuỗi phiên phục hồi, trong khi Robusta và Arabica cùng tăng ở phiên chốt cuối tuần. Đây là tín hiệu hỗ trợ cho thị trường khi bước vào tuần giao dịch mới.

Tuy nhiên, nguồn cung cà phê vụ mới vẫn đang tăng nhanh, vì vậy khả năng giá tiến xa hơn sẽ phụ thuộc vào sức mua của doanh nghiệp và diễn biến trên sàn London.

Hồ tiêu có tín hiệu rõ hơn khi giá trong nước bật tăng tại hầu hết vùng trọng điểm. Việc Đắk Lắk trở lại 138.000 đồng/kg giúp thị trường tiến gần vùng giá cao đã đánh mất vào đầu tháng.

Trong tuần tới, sức mua xuất khẩu và lượng hàng nông dân đưa ra thị trường sẽ là hai yếu tố quan trọng quyết định đà phục hồi có được duy trì hay không.