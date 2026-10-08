Giá nông sản hôm nay 8/10/2026: Giá cà phê trong nước khó giảm sâu như thế giới, Giá tiêu giảm mạnh; Nhập khẩu vào Mỹ cao chưa từng có.

Giá cà phê hôm nay 8/10/2026

Giá cà phê thế giới quay đầu giảm rất mạnh trên cả sàn London và New York.

Giá cà phê trên các sàn giao dịch phái sinh đồng loạt giảm sâu ở tất cả các kỳ hạn, xóa bỏ toàn bộ mức tăng trong các phiên trước đó.

Đà suy giảm trên hai sàn quốc tế chủ yếu do áp lực chốt lời của các nhà đầu tư tài chính sau chuỗi ngày tăng nóng, kết hợp với những tín hiệu kỹ thuật tiêu cực đẩy hoạt động bán tháo lên cao. Áp lực bán thanh lý các vị thế mua xuất hiện khi có dấu hiệu cho thấy nguồn cung cà phê từ Brazil gia tăng.

Tốc độ xuất khẩu mạnh từ Brazil, nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới, đang giúp nguồn cung trên thị trường hiện khá dồi dào. Sản lượng kỷ lục 75,50 triệu bao cà phê từ Brazil trong niên vụ 2026-2027 và sự tăng tốc xuất khẩu đang ngày càng cho thấy sự cải thiện đáng kể về nguồn cung thực tế, theo báo cáo của Price Futures.

Theo công bố của chính phủ Brazil, xuất khẩu cà phê nhân xanh của nước này trong tháng 9 đạt 235.800 tấn, tương đương 3,93 triệu bao loại 60 kg, mức cao nhất trong 20 tháng và tăng 20% so với cùng kỳ. Tổng lượng cà phê nhân xanh xuất khẩu của Brazil trong 2 tháng đầu niên vụ 2026-2027 đã tăng 21,20% so với cùng kỳ năm trước, đạt tổng cộng 6,50 triệu bao. Con số này bao gồm 4,69 triệu bao cà phê arabica, tăng 9,79% so với năm trước và 1,80 triệu bao cà phê robusta Conilon, tăng 66,46% so với năm trước.

Hiện tại, hoạt động thu hoạch ở Brazil về cơ bản đã kết thúc và điều kiện thời tiết được cho là thuận lợi cho sự phát triển của vụ mùa tiếp theo tại các vùng trồng chính, với mùa mưa bắt đầu đúng kế hoạch, cũng góp phần làm hạ nhiệt lo ngại về rủi ro nguồn cung arabica trong dài hạn. Đồng thời, thị trường tiếp tục theo dõi các rủi ro khí hậu liên quan đến hiện tượng El Niño, vốn vẫn là một yếu tố tiềm tàng gây biến động.

Tuy nhiên, trước mắt, dù triển vọng về nguồn cung và dòng chảy xuất khẩu từ Brazil sẽ tăng đáng kể, nhưng hiện tại vẫn chưa có nhiều bằng chứng cho thấy sự gia tăng đáng kể lượng hàng tồn kho ở các khâu tiếp theo trong chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, thị trường hiện đang chịu áp lực sau khi các nhà phân tích tại Hedgepoint Global Markets ước tính lượng cà phê toàn cầu dư thừa 8,9 triệu bao trong niên vụ hiện tại. Tuy nhiên, lo ngại hiện tượng El Niño sẽ làm giảm sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2027-2028 vẫn tiếp tục hỗ trợ giá, trong khi lượng cà phê được chứng nhận lưu kho trên các sàn giao dịch vẫn ở mức thấp.

Giá cà phê trong nước duy trì mức giá tốt, bất chấp áp lực lao dốc từ các sàn quốc tế.

Mức giá từ 93.000 - 95.000 đồng/kg được giới giao dịch dự báo là khoảng giá mà cà phê trong nước sẽ duy trì, nhờ nguồn cung tồn kho thực tế trong dân và các doanh nghiệp xuất khẩu đã tiệm cận mức cạn kiệt trước khi bước vào vụ thu hoạch mới. Tình trạng khan hàng cục bộ khiến các đơn vị thu mua buộc phải giữ giá cao để gom đủ lượng hàng đáp ứng các hợp đồng xuất khẩu đã ký kết.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước sẽ khó xuất hiện các đợt giảm sâu do lực đỡ vững chắc từ nguồn cung khan hiếm. Mặc dù vậy, dư địa tăng bứt phá cũng sẽ bị kìm hãm đáng kể bởi đà lao dốc trên các sàn giao dịch kỳ hạn thế giới.

Giá cà phê trong nước ngày 7/10 tăng 200 - 400 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 7/10, giá cà phê robusta quay đầu giảm mạnh trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 giảm 105 USD giao dịch tại 3.485 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 giảm 108 USD, giao dịch tại 3.469 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York giảm mạnh, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 giảm 11,75 Cent giao dịch tại 285,85 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 giảm 10,95 Cent giao dịch tại 292,50 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá nông sản hôm nay 8/10/2026: Giá cà phê trong nước khó giảm sâu như thế giới, Giá tiêu giảm mạnh; Nhập khẩu vào Mỹ cao chưa từng có.

Giá tiêu hôm nay 8/10/2026

Giá hồ tiêu trong nước xuống chỉ còn 135.500 – 139.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước giảm 1.000 – 1.500 đồng/kg tại các địa phương sản xuất trong điểm. Cụ thể giao dịch tại các địa phương chủ lực trong ngày 8/10, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 136.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 135.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 139.000 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 136.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 135.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 135.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới cập nhật mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 9/2026, Việt Nam nhập khẩu 1.652 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 9,9 triệu USD, gồm 1.395 tấn tiêu đen và 257 tấn tiêu trắng. So với tháng 8/2026, lượng nhập khẩu giảm 42,7%, tương đương giảm 1.231 tấn và kim ngạch giảm 44,8%; tuy nhiên, so với tháng 9/2025 vẫn tăng 4,0% về lượng tương đương tăng 64 tấn.

Campuchia tiếp tục là nguồn cung lớn nhất, đạt 866 tấn, chiếm 52,4% tổng lượng nhập khẩu, giảm 48,6% so với tháng trước nhưng tăng 18,5% so với cùng kỳ. Indonesia đứng thứ hai với 351 tấn, chiếm 21,2%, giảm 30,8% so với tháng 8 nhưng tăng 17,8% so với tháng 9/2025.

Tiếp đến, nhập khẩu từ Indonesia đạt 143 tấn tiêu đen và 208 tấn tiêu trắng, cung cấp khoảng 80,9% tổng lượng tiêu trắng nhập khẩu trong tháng. Hai thị trường này chiếm tổng cộng 73,7% lượng nhập khẩu của Việt Nam.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 8/10/2026

Giá lúa trong nước đồng loạt tăng, trong khi gạo nguyên liệu và phụ phẩm giảm. Trên thị trường thế giới, giá gạo tiếp tục tăng trong tháng 9, đưa chỉ số giá gạo toàn cầu của FAO lên mức cao nhất kể từ đầu năm, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động 420 - 424 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu giảm 6 USD/tấn xuống còn 515 - 519 USD/tấn, tăng nhẹ 1 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 440 -445 USD/tấn.

Trên thị trường quốc tế, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan hiện ở mức 455–459 USD/tấn, cao hơn khoảng 46 USD/tấn so với gạo cùng loại của Pakistan, đang được chào bán ở mức 409–413 USD/tấn. Tại Ấn Độ, gạo trắng 5% tấm có giá 382–386 USD/tấn, trong khi gạo đồ 5% tấm dao động 381–385 USD/tấn.

Số liệu của Cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 9 đạt 433.778 tấn, trị giá 223,3 triệu USD, giảm 19,5% về lượng và 20,2% về trị giá so với tháng trước. Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 6,36 triệu tấn gạo, trị giá gần 3,06 tỷ USD, giảm 6,7% về lượng và 12,3% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Thâm hụt thương mại của Mỹ lên cao nhất kể từ đầu năm 2025, khi nhập khẩu tháng 8 lên tới hơn 420 tỷ USD. Ngày 6/10, Bộ Thương mại Mỹ công bố số liệu cho thấy trong tháng 8, thâm hụt thương mại của nước này tăng gần 14% lên 105,6 tỷ USD, cao nhất kể từ tháng 3/2025. Con số này cũng cao hơn dự báo của các nhà kinh tế học trong khảo sát của Reuters là 102 tỷ USD.

Nhập khẩu tăng hơn 4% lên kỷ lục 420,8 tỷ USD. Trong đó, riêng nhập khẩu hàng hóa là 342 tỷ USD, một phần do các doanh nghiệp bổ sung lại hàng tồn kho sau 5 tháng rút ra liên tục. Xuất khẩu tăng 1,4% lên hơn 315 tỷ USD.

Nhu cầu quý II tại nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng nhanh nhất 3 năm, phản ánh tiêu dùng và đầu tư mạnh, chủ yếu liên quan đến AI. Xu hướng này dường như kéo dài sang quý III. Số liệu tháng 8 cho thấy tiêu dùng tại đây vẫn rất mạnh.

Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng bất chấp việc Tổng thống Donald Trump áp hàng loạt thuế nhập khẩu mới từ năm ngoái. Nước này hiện có thâm hụt thương mại hàng hóa cao kỷ lục với ít nhất 3 quốc gia, trong đó có Mexico.

Các nhà kinh tế học từ lâu vẫn cho rằng Mỹ không có khả năng sản xuất đủ hàng hóa để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. “Thuế nhập khẩu không giúp giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào hàng hóa sản xuất ở nước ngoài. Chi phí lao động tại đây quá cao để tạo ra các sản phẩm có giá đủ rẻ. Kể cả khi doanh nghiệp sẵn sàng, tốc độ xây nhà máy cũng khó theo kịp”, Christopher Rupkey - kinh tế trưởng tại FWDBONDS nhận xét trên Reuters.

Thương mại là nhân tố kéo tụt tăng trưởng của Mỹ trong 3 quý liên tiếp. Goldman Sachs vừa hạ dự báo tăng trưởng GDP quý III của Mỹ từ 3,4% xuống 3,1%. Quý trước đó, nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng 2,2%.

Ngoài việc kéo giảm tăng trưởng, thâm hụt thương mại còn có thể là chỉ báo cho lạm phát khi cầu vượt cung. Các nhà kinh tế học cho biết điều này củng cố dự báo rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay.