Giá nông sản hôm nay 7/11/2026: Giá cà phê tăng liên tiếp, Giá tiêu đi lên; Mỹ cử đoàn XTTM nông nghiệp lớn nhất từ trước đến nay tới Việt Nam.

Giá cà phê hôm nay 7/11/2026

Giá cà phê thế giới tăng liên tiếp ba phiên trong phiên cuối tuần.

Giá cà phê đồng loạt tăng trên các sàn giao dịch. Trong đó, giá cà phê robusta tăng 3 ngày liên tiếp, triển vọng tiếp tục khởi sắc, sau khi giảm mạnh trong tuần trước xuống mức thấp nhất trong 2 năm rưỡi. Vị thế bán khống cà phê robusta ở mức cao của các quỹ đầu tư trên thị trường cà phê robusta kỳ hạn có thể khiến đà tăng giá trở nên mạnh hơn.

Báo cáo Cam kết của các nhà giao dịch (COT) hàng tuần công bố hôm thứ Sáu cho thấy, trong tuần kết thúc ngày 3/11, các quỹ đã tăng vị thế bán khống cà phê robusta thêm 4.767 hợp đồng, đưa vị thế bán ròng lên 16.968 hợp đồng, mức cao nhất trong gần 4 năm. Mặc dù vậy, nhìn chung, giá robusta vẫn chịu áp lực trước những dự báo về một vụ thu hoạch khá thuận lợi trong niên vụ này tại Việt Nam, quốc gia sản xuất cà phê robusta hàng đầu thế giới.

Trong khi đó, giá cà phê arabica tăng phiên cuối tuần sau khi có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá cà phê arabica vẫn giảm 1,8%. Theo số liệu do Chính phủ Brazil công bố hôm thứ Sáu, xuất khẩu cà phê của Brazil, quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới, đã đạt mức kỷ lục khoảng 287.300 tấn trong tháng 10, tương đương 4,79 triệu bao (loại 60 kg), tăng tới 23,3% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 10 đạt 1,6 tỷ USD, tăng 5,2% so với cùng kỳ, mặc dù giá cà phê giảm gần 15%. Kỷ lục xuất khẩu cà phê hàng tháng trước đó của Brazil tính theo khối lượng được thiết lập vào tháng 11/2024. Xuất khẩu cà phê của Brazil tăng tốc sau khi hoạt động thu hoạch bị trì hoãn do mưa lớn.

Thị trường cà phê thế giới trải qua tuần giao dịch từ ngày 1-6/11 với xu hướng suy yếu, trong đó arabica chịu áp lực giảm mạnh hơn robusta. Triển vọng nguồn cung gia tăng từ Brazil, hoạt động xuất khẩu tích cực và nguồn hàng vụ mới từ Việt Nam bắt đầu ra thị trường là những yếu tố gây sức ép lên giá. Tuy nhiên, những lo ngại về tồn kho và rủi ro thời tiết vẫn hạn chế đà giảm của một số mặt hàng.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica giảm liên tiếp trong phần lớn tuần giao dịch. Hợp đồng giao tháng 12/2026 từ khoảng 292 Cent/pound ngày 2/11 xuống còn khoảng 268 Cent/pound ngày 6/11, tương đương mức giảm hơn 8%. Riêng phiên 6/11, hợp đồng này giảm khoảng 3,2%, cho thấy áp lực bán vẫn khá lớn.

Trong khi đó, diễn biến trên sàn London có phần ổn định hơn: giá robusta ghi nhận những phiên tăng, giảm đan xen và kết thúc ngày 6/11 ở mức khoảng 3.256 USD/tấn đối với hợp đồng tháng 11/2026, tăng nhẹ so với phiên trước.

Diễn biến trái chiều giữa hai dòng cà phê cho thấy áp lực nguồn cung đang tác động không đồng đều. Với arabica, triển vọng mùa vụ mới tại Brazil là yếu tố gây sức ép đáng kể. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng arabica Brazil niên vụ 2026/2027 được dự báo đạt 47,5 triệu bao loại 60 kg, tăng 25% so với niên vụ trước. Sản lượng robusta/Conilon được dự báo đạt 24,4 triệu bao, thấp hơn mức 25 triệu bao của vụ trước. Dự báo này củng cố kỳ vọng nguồn cung arabica sẽ cải thiện, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của các hợp đồng kỳ hạn.

Áp lực còn đến từ hoạt động xuất khẩu của Brazil. Theo Comunicaffe, số liệu sơ bộ cho thấy xuất khẩu cà phê nước này trong tháng 10 vượt 5 triệu bao. Nguồn cung xuất khẩu dồi dào, cùng triển vọng bổ sung dần lượng cà phê đạt chuẩn vào kho được chứng nhận, đã góp phần kéo giá arabica tại New York xuống mức thấp nhất trong khoảng 5 tuần.

Tuy nhiên, lượng tồn kho arabica được chứng nhận tại New York vẫn ở mức thấp, tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá và hạn chế khả năng giảm sâu hơn.

Tại Việt Nam, áp lực giảm giá cũng thể hiện rõ khi vụ thu hoạch mới bước vào giai đoạn cao điểm.

Dù vậy, thị trường chưa xuất hiện các tín hiệu cho thấy nguồn cung sẽ hoàn toàn dư thừa. Tại Ấn Độ, Hội đồng Cà phê nước này đã điều chỉnh giảm 5% dự báo sản lượng vụ mới, xuống còn 380.000 tấn. Bên cạnh đó, diễn biến thời tiết tại các vùng trồng cà phê vẫn là yếu tố cần theo dõi. Comunicaffe cho biết, hiện tượng El Niño đã gây cháy rừng tại Indonesia, ảnh hưởng đến hoạt động nông nghiệp ở một số khu vực.

Ở Brazil, điều kiện thời tiết thuận lợi trong giai đoạn đầu phát triển vụ 2027/2028 đang củng cố triển vọng sản lượng, nhưng những thay đổi thời tiết trong các tháng tới vẫn có thể tác động đến kỳ vọng của thị trường.

Nhìn chung, diễn biến tuần qua cho thấy thị trường cà phê đang chuyển trọng tâm từ lo ngại thiếu hụt nguồn cung trước mắt sang đánh giá khả năng cải thiện sản lượng trong niên vụ mới.

Giá cà phê arabica chịu sức ép lớn hơn do triển vọng mùa vụ Brazil và xuất khẩu tăng, trong khi robusta được hỗ trợ phần nào bởi dự báo sản lượng giảm tại một số nước và những rủi ro về nguồn cung. Trong ngắn hạn, tiến độ thu hoạch tại Việt Nam, lượng hàng xuất khẩu từ Brazil và diễn biến tồn kho trên các sàn giao dịch sẽ tiếp tục chi phối giá. Vì vậy, khả năng phục hồi chưa thể loại trừ, nhưng thị trường nhiều khả năng vẫn biến động mạnh và khó hình thành xu hướng tăng bền vững nếu triển vọng nguồn cung tiếp tục được cải thiện.

Giá cà phê trong nước đã mất khoảng 1.000–1.700 đồng/kg chỉ trong vài ngày. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vụ thu hoạch chính của Việt Nam dự kiến tập trung vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Nguồn cung mới tăng dần khiến doanh nghiệp thu mua thận trọng hơn, trong khi nông dân cũng cân nhắc thời điểm bán ra.

Giá cà phê trong nước hôm nay 6/11 tiếp tục tăng nhẹ 100 - 200 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch cuối tuần (ngày 6/11), giá cà phê robusta tiếp tục tăng trên sàn ICE Futures Europe London vào cuối tuần, kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 tăng 29 USD giao dịch tại 3.270 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 3/2027 tăng 24 USD, giao dịch tại 3.243 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York quay đầu tăng, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 tăng 2,85 Cent giao dịch tại 280,00 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 tăng 2,4 Cent giao dịch tại 271,65 Cent/lb. Khối lượng giao dịch cao.

Giá nông sản hôm nay 7/11/2026: Giá cà phê tăng liên tiếp, Giá tiêu đi lên; Mỹ cử đoàn XTTM nông nghiệp lớn nhất từ trước đến nay tới Việt Nam.

Giá tiêu hôm nay 7/11/2026

Giá hồ tiêu trong nước dao động lên mức 134.500 – 137.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu trong nước đồng loạt tăng nhẹ 500 đồng/kg tại các địa phương sản xuất trọng điểm. Cụ thể, giao dịch tại các địa phương trong ngày 7/11, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 137.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 134.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 136.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 135.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 134.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 134.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Theo cập nhật của Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thị trường hồ tiêu thế giới tiếp tục duy trì trạng thái ổn định khi giá tại các nước sản xuất chủ chốt không có sự điều chỉnh so với phiên trước.

Giá tiêu thế giới mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), tính đến hết tháng 10/2026, Việt Nam nhập khẩu 50.079 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 289,0 triệu USD, tăng 32,5% về lượng và 22,0% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng tăng 12.296 tấn. So với cùng kỳ năm 2024, lượng nhập khẩu tăng 75,1%.

Campuchia tiếp tục là nguồn cung lớn nhất, đạt 28.366 tấn, tăng 192,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 18.661 tấn. Tỷ trọng của Campuchia tăng từ 25,7% lên 56,6%, cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt trong cơ cấu nguồn cung. Mức tăng từ thị trường này vượt mức tăng nhập khẩu chung của cả nước, qua đó bù đắp sự sụt giảm từ Brazil và Indonesia.

Brazil đứng thứ hai với 13.034 tấn, giảm 29,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 5.447 tấn; tỷ trọng giảm từ 48,9% xuống 26,0%. Indonesia đạt 5.379 tấn, giảm 22,6%, tương ứng giảm 1.567 tấn, chiếm 10,7%. Ba thị trường Campuchia, Brazil và Indonesia cung cấp tổng cộng 46.779 tấn, chiếm 93,4% lượng Hồ tiêu nhập khẩu của Việt Nam.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 7/11/2026

Giá gạo xuất khẩu tại Việt Nam và Thái Lan đã tăng lên mức cao nhất trong gần hai năm trong tuần này do lo ngại gián đoạn nguồn cung và nhu cầu mạnh, trong khi giá gạo Ấn Độ giảm nhẹ do nguồn cung từ vụ mùa mới cải thiện, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động480–490 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu lên 535 - 539 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 500 - 515 USD/tấn.

Các thương nhân cho biết Philippines đã nối lại hoạt động mua gạo từ Việt Nam, qua đó đẩy giá tăng lên. Tuy nhiên, Philippines chỉ mua gạo 25% tấm và 100% tấm. Theo số liệu của Cục thống kê, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 10 tăng 37,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 475.000 tấn, nâng tổng lượng gạo xuất khẩu trong 10 tháng đầu năm lên 6,83 triệu tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm tăng lên 490–495 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 1/2025 và tăng so với mức 480 USD/tấn được chào bán trong tuần trước. Giá tăng do nhu cầu từ nước ngoài và nguồn cung sụt giảm tại một số khu vực.

Trong khi đó, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 382–386 USD/tấn trong tuần này, giảm so với mức 387–392 USD/tấn của tuần trước và xuống mức thấp nhất kể từ ngày 8/10. Giá gạo trắng 5% tấm của nước này ở mức 389–393 USD/tấn.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ngày 6/11 thông báo sẽ cử đoàn xúc tiến thương mại nông nghiệp gồm đại diện 43 doanh nghiệp và 37 tổ chức thương mại, ngành hàng nông nghiệp tới Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 9-12/11. Đây là đoàn công tác có quy mô lớn nhất từng được Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Đối ngoại (FAS) thuộc USDA cử đến Việt Nam trong lịch sử hoạt động của cơ quan này.

Đoàn xúc tiến thương mại nông nghiệp do Thứ trưởng USDA Stephen Alexander Vaden dẫn đầu, cùng đại diện sở nông nghiệp các bang California, Kansas và Wisconsin. Chương trình sẽ kết nối trực tiếp các nhà xuất khẩu Mỹ với người mua, nhà nhập khẩu và nhà phân phối Việt Nam nhằm mở rộng cơ hội bán hàng tại một trong những thị trường năng động và phát triển nhanh nhất châu Á.

Theo Thứ trưởng Vaden, Việt Nam hiện đã là một trong những thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Mỹ và còn rất nhiều cơ hội để mở rộng sự hiện diện tại thị trường này. Chương trình lần này đưa một nhóm đa dạng các doanh nghiệp và lãnh đạo ngành hàng của Mỹ gặp gỡ trực tiếp những đối tác mua hàng có nhu cầu, qua đó phát triển các mối quan hệ đối tác thương mại lâu dài, mang lại lợi ích cho những người nông dân, chủ trang trại và nhà sản xuất của Mỹ cũng như người tiêu dùng ở nước ngoài, đồng thời củng cố chuỗi cung ứng toàn cầu đa dạng.

Số liệu của USDA cho thấy năm 2025, Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ 7 của các sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm liên quan của Mỹ, với kim ngạch nhập khẩu gần 5,6 tỷ USD. Xuất khẩu nông sản Mỹ sang Việt Nam đã tăng 38% trong năm 2025 so với năm 2024.

Theo USDA, nhu cầu mạnh đối với bông, đậu tương và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của Mỹ góp phần hỗ trợ các lĩnh vực sản xuất và chăn nuôi đang mở rộng tại Việt Nam. Trong khi đó, thu nhập gia tăng cùng với sự phát triển của lĩnh vực bán lẻ và chế biến thực phẩm đang tạo ra những cơ hội mới cho các sản phẩm trái cây, sữa, thịt và thực phẩm đặc sản của Mỹ.

USDA cũng đánh giá thị trường nhiên liệu sinh học đang mở rộng tại Việt Nam, cùng các yêu cầu pha trộn ethanol, đang tạo ra những cơ hội mới cho người trồng ngô và các nhà sản xuất ethanol của Mỹ.

Trong khuôn khổ chương trình, các thành viên đoàn sẽ tham gia những cuộc gặp gỡ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), các buổi giới thiệu thông tin về thị trường, các chuyến thăm thực địa và sự kiện quảng bá nhằm giới thiệu sản phẩm Mỹ tới người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời củng cố các mối quan hệ thương mại hiện có.

Chương trình xúc tiến thương mại nông nghiệp tại Việt Nam là một phần trong nỗ lực liên tục của USDA nhằm mở rộng thương mại nông nghiệp trên khắp Đông Nam Á, đồng thời tiếp nối chương trình công tác thương mại mang tên “Thúc đẩy thương mại đối ứng cho các nhà sản xuất và chế tạo Mỹ” (TRUMP) tại Việt Nam hồi tháng 3 vừa qua.