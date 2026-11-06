Giá nông sản hôm nay 6/11/2026: Giá cà phê trong nước tăng, dư cung lớn sẽ bắt đầu từ vụ này? Mỹ công bố thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam.

Giá cà phê hôm nay 6/11/2026

Giá cà phê thế giới tiếp tục diễn biến trái chiều, robusta tăng, arabica giảm.

Giá cà phê robusta tiếp tục tăng, nhích lên khỏi mức thấp nhất trong 2 năm rưỡi được ghi nhận vào tuần trước, do những lo ngại về nguồn cung.

Việc giá cà phê robusta trên sàn quốc tế duy trì sắc xanh cho thấy nhu cầu tiêu thụ cà phê hòa tan và dòng cà phê nhân phục vụ công nghiệp chế biến trên toàn cầu vẫn ở mức cao. Thị trường cũng đang tập trung theo dõi tình hình thu hoạch vụ mới tại quốc gia sản xuất và xuất khẩu robusta lớn nhất thế giới -Việt Nam. Trong khi, các số liệu cập nhật từ một số nguồn cung khác không khả quan, Uganda và Ấn Độ (nhà sản xuất cà phê robusta lớn thứ năm thế giới) cho thấy sản lượng có xu hướng giảm, thu hoạch kém tại một trong những vùng trồng cà phê trọng điểm.

Các nhà giao dịch cho biết, vụ thu hoạch cà phê tại Việt Nam đang diễn ra và dự kiến đạt cao điểm vào cuối tháng 11 này. Các thương nhân đánh giá sản lượng dự kiến ở mức khá, tương đương với năm ngoái.

Giá cà phê arabica tiếp tục giảm trên sàn ICE sau khi chạm mức thấp nhất trong tháng, xuống còn 2,7640 USD/pound. Áp lực chốt lời ngắn hạn từ các quỹ đầu tư tài chính toàn cầu góp phần đẩy giá cà phê arabica giảm liên tiếp.

Trong khi đó, thông tin từ comunicaffe, sản lượng cà phê toàn cầu dự kiến tăng mạnh lên mức cao kỷ lục, với lượng dư cung đáng kể được kỳ vọng sẽ giúp cân bằng lại thị trường vốn thiếu hụt trong nhiều năm và tạo điều kiện bổ sung đáng kể lượng tồn kho. Đây là kết luận từ phân tích thống kê do Viện Cà phê Costa Rica (Icafe) thực hiện, dựa trên dữ liệu công bố từ một nhóm tổ chức tư nhân và cơ quan chính phủ.

Về tổng thể, Rabobank và Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) hiện vẫn đưa ra những số liệu lạc quan cho thấy sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2026-2027 bắt đầu từ ngày 1/10 dự kiến đạt 187,72 triệu bao, tăng gần 6% so với niên vụ 2025-2026.

Thị trường cà phê toàn cầu từng ghi nhận tình trạng thâm hụt trong 4 niên vụ liên tiếp từ năm 2021 đến 2025. Sang niên vụ 2025-2026, thị trường đã quay trở lại trạng thái dư cung nhẹ, với mức thặng dư 1,53 triệu bao. Niên vụ 2026-2027, thị trường dự kiến ghi nhận mức dư cung lớn hơn đáng kể, lên tới 9,68 triệu bao. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp bổ sung lượng tồn kho vốn đang ở mức thấp kỷ lục hiện nay. Theo Icafe, triển vọng này góp phần lý giải xu hướng giảm của giá cà phê trong suốt năm 2026

Kể từ đầu thập kỷ này, sản lượng cà phê toàn cầu liên tục tăng, mặc dù tốc độ tăng không đồng đều, từ 162,3 triệu bao trong niên vụ 2021-2022 lên 165,46 triệu bao trong niên vụ 2022-2023, 170 triệu bao trong niên vụ 2023-2024, 171,32 triệu bao trong niên vụ 2024-2025 và 177,19 triệu bao trong niên vụ 2025-2026. Trong số các dự báo cho niên vụ cà phê hiện tại, HedgePoint đưa ra triển vọng lạc quan nhất, với sản lượng dự kiến đạt 189,9 triệu bao, tăng 5,37% so với niên vụ 2025-2026.

Về tiêu thụ, tiêu thụ cà phê toàn cầu được dự báo sẽ tăng lên 175,66 triệu bao trong niên vụ 2025-2026. Tiêu thụ dự kiến tiếp tục tăng 1,35%, lên khoảng 178 triệu bao trong niên vụ 2026-2027.

Giá cà phê trong nước tiếp tục nhích tăng tại nhiều địa phương, trong đó mức giá thu mua cao nhất đạt 84.500 đồng/kg.

Đà tăng của giá cà phê robusta trên sàn London góp phần cải thiện tâm lý thị trường, dù áp lực nguồn cung từ vụ mới vẫn còn hiện hữu. Các chuyên gia đánh giá, sự tăng giá tại hầu hết các vùng trồng trọng điểm cho thấy nguồn cung nội địa đang nắm giữ thế chủ động và người bán không quá áp lực phải xả hàng giá rẻ. Xu hướng trong ngắn hạn là giá cà phê trong nước vẫn đang chịu sự chi phối mạnh mẽ bởi cán cân cung cầu thực tế tại Việt Nam cùng với nhịp biến động của sàn robusta London.

Dự báo trong thời gian tới, giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì xu hướng dao động trong biên độ hẹp hoặc đi ngang khi bước vào chính vụ thu hoạch. Lực mua từ các doanh nghiệp xuất khẩu nhằm thực hiện các đơn hàng đã ký kết sẽ là bệ đỡ vững chắc ngăn không cho giá giảm sâu. Tuy nhiên, áp lực từ lượng hàng vụ mới đổ bộ ồ ạt ra thị trường có thể kìm hãm đà tăng trưởng mạnh.

Giá cà phê trong nước hôm nay 6/11 tiếp tục tăng nhẹ 100 - 200 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 5/11, giá cà phê robusta tiếp tục tăng trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 tăng 13 USD giao dịch tại 3.241 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 3/2027 tăng 11 USD, giao dịch tại 3.219 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York tiếp tục giảm, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 giảm 2,6 Cent giao dịch tại 277,15 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 giảm 1,65 Cent giao dịch tại 269,25 Cent/lb. Khối lượng giao dịch cao.

Giá nông sản hôm nay 6/11/2026: Giá cà phê trong nước tăng, dư cung lớn sẽ bắt đầu từ vụ này? Mỹ công bố thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam.

Giá tiêu hôm nay 6/11/2026

Giá hồ tiêu trong nước dao động ổn định từ 134.000 – 136.500 đồng/kg.

Giá hồ tiêu trong nước duy trì ổn định, không có biến động lớn. Cụ thể, giao dịch tại các địa phương trong ngày 6/11, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 136.500 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 134.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 135.500 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 134.500 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 134.000 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 134.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 10/2026, Việt Nam nhập khẩu 1.425 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 8,6 triệu USD, giảm 13,7% về lượng và 13,0% về giá trị so với tháng 9/2026, tương ứng giảm 227 tấn; đồng thời giảm 14,7% về lượng so với tháng 10/2025, tương ứng giảm 246 tấn. Trong đó, tiêu đen đạt 1.230 tấn, chiếm 86,3%; tiêu trắng đạt 195 tấn, chiếm 13,7%.

Campuchia là nguồn cung lớn nhất, đạt 520 tấn, chiếm 36,5% tổng lượng nhập khẩu, toàn bộ là tiêu đen. Indonesia đứng thứ hai với 344 tấn, chiếm 24,1%, giảm 2,0% so với tháng trước nhưng tăng 6,8% so với cùng kỳ. Nhập khẩu từ Brazil đạt 319 tấn, chiếm 22,4%, tăng mạnh 206,7% so với tháng 9/2026, tương ứng tăng 215 tấn, qua đó bù đắp một phần mức giảm từ Campuchia.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 6/11/2026

Thị trường trong nước biến động trái chiều đối với từng loại gạo giao dịch. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì mặt bằng ổn định, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động425–429 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu lên 535 - 539 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 500 - 515 USD/tấn.

Trên thị trường quốc tế, Thái Lan vẫn là quốc gia có giá chào bán gạo trắng 5% tấm cao nhất trong nhóm các nước xuất khẩu chủ chốt, đạt 475–479 USD/tấn. Tại Pakistan, giá gạo 5% tấm không có biến động, ổn định ở mức 412–416 USD/tấn. Trong khi đó, gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 385–389 USD/tấn; gạo đồ 5% tấm có giá từ 378–382 USD/tấn.

Theo Bloomberg, giá gạo chuẩn tại châu Á tăng lên mức cao nhất trong gần hai năm, làm dấy lên lo ngại lạm phát lương thực có thể gia tăng khi hiện tượng thời tiết El Niño gây gián đoạn hoạt động sản xuất mặt hàng lương thực thiết yếu này.

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng gạo toàn cầu trong niên vụ này có thể giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Ngày 3/1 (giờ Mỹ), Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã ban hành Kết luận cuối cùng trong vụ rà soát hành chính lần thứ 20 (POR20) thuế chống bán phá (CBPG) đối với tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam, giai đoạn từ ngày 1/2/2024 đến 31/1/2025.

Theo kết quả này, DOC xác định biên độ phá giá cuối cùng đối với Fimex Group (Sao Ta) là 10,71% (giảm nhẹ từ mức 10,76%), Stapimex là 6,36% (tăng nhẹ từ 6,3%).

Đối với nhóm doanh nghiệp hưởng thuế suất riêng rẽ(áp dụng cho 27 công ty), mức thuế tăng từ 7,56% lên 7,59%. Đây là mức bình quân gia quyền được xác định trên cơ sở kết quả tính toán của hai doanh nghiệp bị đơn bắt buộc nói trên.

Đối với nhóm doanh nghiệp chịu thuế suất toàn quốc (áp dụng cho 131 công ty), mức thuế tiếp tục được duy trì ở mức 25,76%. Do không có bên liên quan yêu cầu rà soát đối với nhóm này nên kết quả rà soát POR20 không làm thay đổi mức thuế đang áp dụng.

Nguyên nhân cho sự thay đổi trên là trong quá trình xem xét ý kiến của các bên liên quan, DOC điều chỉnh một số nội dung tính toán so với Kết luận sơ bộ.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, sau khi Kết luận cuối cùng được đăng tải trên Công báo Liên bang Mỹ, DOC sẽ hướng dẫn Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) xác định và thu thuế CBPG đối với các lô hàng thuộc kỳ rà soát theo quy định.

DOC dự kiến ban hành hướng dẫn xác định thuế không sớm hơn 35 ngày kể từ ngày công bố Kết luận cuối cùng trên Công báo Liên bang. Các lô hàng tôm nhập khẩu từ Việt Nam vào Mỹ sẽ phải nộp tiền ký quỹ thuế CBPG theo mức thuế suất được xác định căn cứ vào tư cách của doanh nghiệp trong vụ việc và mức thuế suất áp dụng tương ứng.

Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu tôm của Việt Nam chủ động rà soát mức thuế áp dụng đối với doanh nghiệp mình. Cùng với đó là phối hợp với nhà nhập khẩu Mỹ theo dõi việc công bố kết quả cuối cùng, hướng dẫn xác định thuế và yêu cầu ký quỹ.

Tiếp tục rà soát, chuẩn hóa và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, đặc biệt là thông tin về nguyên liệu đầu vào, các yếu tố sản xuất, các loại nguyên liệu, hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất… để xử lý các vụ việc rà soát tiếp theo.

Chủ động chuẩn bị nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng vệ thương mại trong các kỳ rà soát tiếp theo; bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, nhất quán và đúng thời hạn theo yêu cầu của DOC nhằm hạn chế nguy cơ bị áp dụng dữ kiện sẵn có bất lợi (AFA).