Giá nông sản hôm nay 6/10/2026: Giá cà phê trong nước có thể xuất hiện các nhịp tăng, Giá tiêu khó lên; Xuất khẩu gạo Thái Lan nguy cơ vỡ kế hoạch

Giá cà phê hôm nay 6/10/2026

Giá cà phê thế giới tiếp tục tăng tốt trong phiên đầu tuần.

Thị trường thế giới đồng loạt tăng mạnh, trong đó giá cà phê arabica lên mức cao nhất trong 3,5 tuần, còn giá cà phê robusta đạt mức cao nhất trong 6 tuần.

Đánh giá tổng quan cho thấy, thị trường cà phê đang trải qua giai đoạn chuyển giao nguồn cung tương đối nhạy cảm. Lượng tồn kho từ niên vụ cũ của Việt Nam hiện đã tiệm cận mức cạn kiệt, trong khi hoạt động thu hoạch vụ mới giai đoạn đầu chưa tung ra nguồn cung diện rộng để tạo áp lực ghì giá xuống. Bên cạnh đó, những lo ngại liên quan đến điều kiện thời tiết không thuận lợi tại các vùng trồng trọng điểm cùng sự biến động của tỷ giá tiếp tục là những nhân tố quan trọng hỗ trợ mặt bằng giá duy trì ở vùng cao.

Hiện tại, đà tăng của đồng Real Brazil đã hỗ trợ giá cà phê khi đồng nội tệ này tăng lên mức cao nhất trong 4,5 tháng so với đồng USD, tăng gần 5% trong phiênngày 5/10. Đồng nội tệ mạnh hơn thường làm chậm quá trình bán hàng của nông dân.

Trong khi đó, vị thế bán khống lớn của các quỹ hàng hóa trên thị trường cà phê robusta kỳ hạn có thể tạo động lực cho một đợt tăng giá do hoạt động mua bù vị thế bán khống. Báo cáo Cam kết của thương nhân (COT) công bố vào cuối tuần trước cho thấy các quỹ đã tăng vị thế bán khống cà phê robusta kỳ hạn thêm 2.658 hợp đồng trong tuần kết thúc ngày 29/9, đưa tổng vị thế bán ròng lên 3.959 hợp đồng – mức cao nhất trong 13 tháng.

Về yếu tố thời tiết, trong ngắn hạn, giá cà phê arabica còn được hỗ trợ bởi những lo ngại về chất lượng do mưa quá nhiều liên quan đến hiện tượng El Niño tại Brazil – nước sản xuất hàng đầu thế giới. Thị trường cũng lo ngại hình thái thời tiết này có thể dẫn đến tình trạng khô hạn trong thời gian tới.

Tồn kho cà phê arabica được chứng nhận tại sàn ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 27 năm, còn 217.646 bao vào ngày 15/9, trước khi phục hồi lên mức cao nhất trong 2 tháng là 260.654 bao vào ngày 30/9. Tồn kho robusta do ICE giám sát đã tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng, đạt 5.398 lô vào ngày 24/9.

Giá cà phê trong nước tiếp tục giữ vững mức giá tốt, trên ngưỡng 94.000 đồng/kg, trước khi bước vào vụ thu hoạch mới.

Được nâng đỡ bởi đà tăng giá trở lại của robusta trên sàn thế giới, giá cà phê giao dịch trong nước dù đà tăng chưa quá bùng nổ, nhưng sự phục hồi đồng đều tại các khu vực thu mua đang mang lại tín hiệu tích cực cho tâm lý nhà nông và thương lái. Việc cả hai sàn kỳ hạn lớn đồng loạt chuyển xanh đã củng cố niềm tin và tạo lực đẩy trực tiếp cho giá cà phê trong nước.

Trong ngắn hạn, giới giao dịch dự báo, giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục di chuyển trong thế giằng co tích lũy và có thể xuất hiện các nhịp nhích nhẹ theo đà sóng của thị trường quốc tế. Biên độ dao động dự kiến duy trì ổn định trong khoảng 93.500 - 95.000 đồng/kg. Mức biến động mạnh chỉ có thể xuất hiện khi miền Trung và Tây Nguyên bước vào đỉnh điểm đợt thu hoạch vụ mới, khi đó áp lực bán hàng thực tế sẽ kiểm chứng lại sức cầu của các doanh nghiệp xuất khẩu và đối tác quốc tế.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 9 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,4 triệu tấn cà phê, trị giá 6,54 tỷ USD, tăng 15,4% về khối lượng nhưng giảm 7,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Giá xuất khẩu bình quân đạt 4.537,3 USD/tấn, giảm 19,7%.

Về dài hạn, trong khi sản lượng xuất khẩu cà phê tiếp tục tăng, kim ngạch lại giảm do giá thế giới đi xuống. Diễn biến này cho thấy dư địa tăng trưởng của ngành cà phê Việt Nam không còn nằm chủ yếu ở sản lượng mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng nâng chất lượng, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị sản phẩm.

Các chuyên gia cho rằng, robusta Việt Nam cần từng bước thoát khỏi vai trò nguyên liệu giá rẻ để trở thành sản phẩm có chất lượng và thương hiệu. Muốn vậy, doanh nghiệp phải tạo ra sản phẩm sạch, minh bạch, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế và cạnh tranh bằng giá trị thay vì chỉ bằng giá.

Giá cà phê trong nước hôm nay 6/10 đi ngang/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch đầu tuần (ngày 5/10), giá cà phê robusta tiếp tục tăng trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 tăng 59 USD giao dịch tại 3.528 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 tăng 64 USD, giao dịch tại 3.512 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York tăng, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 tăng 3,8 Cent giao dịch tại 284,30 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 tăng 3,1 Cent giao dịch tại 280,9 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá nông sản hôm nay 6/10/2026: Giá cà phê trong nước có thể xuất hiện các nhịp tăng, Giá tiêu khó đi lên; Xuất khẩu gạo Thái Lan nguy cơ vỡ kế hoạch.

Giá tiêu hôm nay 6/10/2026

Giá hồ tiêu trong nước đi ngang ở mức 136.500–140.500 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước chưa ghi nhận những biến động mới trong đầu tuần. Cụ thể giao dịch tại các địa phương chủ lực trong ngày 6/10, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 138.500 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 136.500 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 140.500 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 136.500 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 136.500 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 136.500 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới cập nhật mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Tồn kho tiêu của các nước sản xuất đã ở mức mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây với khoảng 170.000 tấn, trong đó Việt Nam khoảng 50.000 - 60.000 tấn, phản ánh nguồn cung xuất khẩu tiếp tục ở trạng thái khá hạn chế và tạo nền tảng hỗ trợ giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, theo ước tính của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA).

Trong bối cảnh nguồn cung suy giảm và lượng tồn kho ở mức thấp, nhu cầu tiêu thụ vẫn chịu sức ép từ những bất ổn do xung đột tại Trung Đông và chính sách thuế quan của Mỹ.

Theo VPSA, trong ngắn hạn, lượng nhập khẩu có thể chững lại do doanh nghiệp Mỹ cần thời gian đánh giá tác động của chính sách thuế và điều chỉnh kế hoạch mua hàng. Tuy nhiên, tác động được dự báo sẽ không quá lớn nếu các quốc gia cung ứng cạnh tranh cũng chịu mức thuế tương đương, bởi Mỹ vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung nhập khẩu và Việt Nam tiếp tục là nhà cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho thị trường này.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 6/10/2026

Giá gạo xuất khẩu được dự báo có thể tiếp tục được hỗ trợ bởi sản lượng toàn cầu giảm, trong khi chi phí sản xuất tăng, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động 420 - 424 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu giảm 6 USD/tấn xuống còn 515 - 519 USD/tấn, tăng nhẹ 1 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 440 -445 USD/tấn.

Tại Thái Lan, một trong những nguồn cung gạo lớn trên thị trường quốc tế, gạo trắng 5% tấm được duy trì ở mức 455–459 USD/tấn. Pakistan ghi nhận mức 409–413 USD/tấn đối với cùng chủng loại. Ở Ấn Độ, gạo trắng 5% tấm được giao dịch trong khoảng 382–386 USD/tấn, trong khi gạo đồ 5% tấm có mức 381–385 USD/tấn.

Ấn Độ đang ở vị thế thuận lợi để đáp ứng nhu cầu gạo ngày càng tăng trên toàn cầu, trong bối cảnh sản lượng gạo thế giới được dự báo giảm 9%, trong khi nhu cầu được dự kiến tăng 14%, ông Dev Garg, Phó Chủ tịch toàn quốc Liên đoàn các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ (IREF), cho biết trong cuộc trao đổi độc quyền với ANI.

Ông Garg cho biết Ấn Độ hiện có đủ lượng gạo dự trữ để đáp ứng nhu cầu của thị trường thế giới, bất chấp những lo ngại về sản lượng giảm, chi phí nhiên liệu tăng cao và tình trạng thiếu phân bón liên quan đến tác động của El Niño cũng như cuộc khủng hoảng do chiến sự tại Iran.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) cảnh báo nước này khó hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 7 triệu tấn gạo trong năm nay do nhu cầu của hàng loạt thị trường chủ lực sụt giảm nghiêm trọng.

Theo Chủ tịch danh dự TREA Chookiat Ophaswongse, trong 9 tháng từ 1-9/2026, Thái Lan xuất khẩu khoảng 5,2 triệu tấn gạo, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Để đạt mục tiêu 7 triệu tấn do Cục Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan đề ra, xuất khẩu gạo Thái Lan phải đạt khoảng 1,8 triệu tấn trong quý IV - một nhiệm vụ đầy thách thức trong bối cảnh các thị trường lớn đồng loạt giảm đơn hàng.

Mặc dù xuất khẩu gạo Thái sang Philippines và Malaysia tăng mạnh trong 8 tháng đầu năm nay liên quan đến lo ngại về ảnh hưởng của hiện tượng El Niño, tình hình đang đảo chiều nhanh chóng. Báo chí Philippines đưa tin Bộ Nông nghiệp nước này đã tạm dừng cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động thực vật nhập khẩu (SPSIC) đối với gạo từ Thái Lan, Việt Nam và Myanmar. Giới nhập khẩu nhận định động thái này nhằm kiểm soát lượng gạo nhập khẩu trong bối cảnh nguồn cung nội địa bước vào vụ thu hoạch.

Tại Malaysia, các nhà nhập khẩu chuyển hướng sang nguồn cung từ Pakistan nhờ giá rẻ hơn khoảng 40 USD/tấn (410 USD/tấn đối với gạo trắng 5% tấm của Pakistan so với 450 USD/tấn của Thái Lan).

Bên cạnh đó, xung đột tại Trung Đông cũng giáng đòn mạnh vào sản lượng xuất khẩu sang khu vực này. Lượng gạo Thái Lan xuất sang Iraq trong 8 tháng đầu năm giảm mạnh xuống còn 93.000 tấn, so với con số khoảng 1 triệu tấn của cả năm 2025. Việc phải chuyển hướng giao hàng qua các quốc gia trung gian như Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã khiến tổng chi phí vận chuyển tăng vọt (bao gồm cước vận tải biển thêm chi phí đường bộ phát sinh) tiếp tục làm suy giảm sức cạnh tranh của gạo Thái Lan trên thị trường quốc tế.