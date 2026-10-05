Giá nông sản hôm nay 5/10/2026: Giá cà phê vụ mới khó dự báo, Giá tiêu tăng nhẹ; Căng thẳng thương mại với Mỹ, ngành sản xuất Canada mất đà

Giá cà phê hôm nay 5/10/2026

Giá cà phê thế giới đồng loạt tăng vào tuần qua.

Tính trong cả tuần qua, giá cà phê robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London tăng 3% (102 USD/tấn) trong tuần trước, lên mức 3.469 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 tăng 3,2% (106 USD/tấn), lên mức 3.448 USD/tấn.

Trong khi giá cà phê arabica trên sàn New York giao kỳ hạn tháng 3/2027 cũng tăng 3,4% (9,3 US cent/pound), lên mức 280,5 US Cent/pound. Hợp đồng giao tháng 5/2027 tăng 3,3% (8,9 US Cent/pound), đạt 277,8 US Cent/pound.

Giới giao dịch cho biết, đà phục hồi gần đây chủ yếu xuất phát từ hoạt động mua bù vị thế bán khống. Dữ liệu của Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC) công bố cho thấy, trong tuần kết thúc ngày 29/9, các nhà đầu cơ đã giảm vị thế bán đối với cà phê arabica kỳ hạn trên sàn ICE US. Theo đó, vị thế bán ròng cà phê arabica đã giảm 2.978 hợp đồng, xuống còn 3.493 hợp đồng.

Diễn biến tăng trong tuần qua còn do lượng tồn kho từ vụ cũ phần lớn đã cạn kiệt, trong khi nguồn cung vụ mới vẫn phải chờ thêm vài tuần nữa mới xuất hiện.

Trong khi đó, thị trường hiện vẫn đang theo sát diễn biến thời tiết tại Brazil cũng như các yếu tố có thể tác động đến nguồn cung cà phê toàn cầu. Lượng mưa đều đặn tại Brazil có vai trò quan trọng đối với quá trình ra hoa của cây cà phê. Tuy nhiên, yếu tố khó đoán nhất hiện nay là hiện tượng El Niño, được dự báo có thể là một trong những đợt El Niño mạnh nhất từng được ghi nhận. El Niño có thể gây ra các hình thái thời tiết bất lợi như lũ lụt, hạn hán và biến động nhiệt độ, qua đó tác động tiêu cực đến sản xuất cà phê, đặc biệt tại các khu vực châu Á, Trung Mỹ và Nam Mỹ.

Trung tâm Dự báo Khí hậu thuộc Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ dự báo khả năng hiện tượng El Niño tiếp diễn đến đầu năm 2027 là 75%. Cường độ và thời điểm diễn ra El Niño sẽ quyết định mức độ ảnh hưởng đến sản xuất cà phê.

Ngày 30/9, tồn kho cà phê arabica được chứng nhận tại các kho thuộc sàn New York giảm 290 bao, xuống còn 260.364 bao. Cùng thời điểm năm ngoái, lượng tồn kho cao hơn gấp đôi hiện nay. Từ đầu năm, tồn kho đã giảm hơn 40%. Đối với cà phê robusta, tồn kho được chứng nhận tại Sàn London giảm 32.000 bao, xuống còn 864.000 bao.

Giá cà phê trong nước cũng tăng nhẹ trong tuần qua, dao động xung quanh mức 94.000 đồng/lượng. Mặc dù nhích lên nhưng đà tăng của giá cà phê trong nước vẫn thấp hơn đáng kể so với thị trường quốc tế.

Thị trường cà phê Việt Nam nhìn chung vẫn khá trầm lắng trong tuần này do lượng cà phê tồn kho từ vụ cũ phần lớn đã cạn kiệt, trong khi nguồn cung cà phê mới vẫn phải chờ thêm vài tuần nữa mới xuất hiện. Tuy nhiên, các thương nhân cho biết giá cà phê nhân trong nước đã nhích tăng.

Việt Nam chính thức bước vào niên vụ cà phê mới từ thứ Năm tuần này, song các thương nhân cho biết nguồn cà phê mới khó có thể được đưa ra thị trường với số lượng lớn trước đầu tháng 11. Các thương nhận cho biết, giá cà phê của vụ thu hoạch sắp tới vẫn chưa được xác định, khó dự báo. Giá sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có diễn biến tại Brazil và điều kiện thời tiết ở Tây Nguyên trong tháng tới. Tuy nhiên, điều kiện hiện tại đang thuận lợi cho cây cà phê.

Theo số liệu được công bố bởi Cục Thống kê Việt Nam, Việt Nam đã xuất khẩu 1,45 triệu tấn cà phê trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu cà phê trong giai đoạn này giảm 7%, xuống còn 6,6 tỷ USD. Riêng trong tháng 9, Việt Nam xuất khẩu 124.000 tấn cà phê, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê trong nước ngày 3/10 tăng 200 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch cuối tuần qua (ngày 2/10), giá cà phê robusta tăng trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 tăng 21 USD giao dịch tại 3.469 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 tăng 45 USD, giao dịch tại 3.448 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York tăng, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 tăng 0,9 Cent giao dịch tại 280,50 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 tăng 1,4 Cent giao dịch tại 277,80 Cent/lb. Khối lượng giao dịch thấp.

Giá nông sản hôm nay 5/10/2026: Giá cà phê vụ mới khó dự báo, Giá tiêu tăng nhẹ; Căng thẳng thương mại với Mỹ khiến ngành sản xuất Canada mất đà.

Giá tiêu hôm nay 5/10/2026

Giá hồ tiêu trong nước ổn định ở mức 136.500–140.500 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước tuần qua ghi nhận diễn biến tích cực khi giá thu mua tại các vùng sản xuất chủ lực đồng loạt tăng tăng nhẹ 500 đồng/kg, ngược chiều thị trường thế giới, giá tiêu Brazil và Malaysia đồng loạt giảm. Cụ thể giao dịch tại các địa phương chủ lực trong ngày 5/10, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 138.500 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 136.500 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 140.500 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 136.500 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 136.500 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 136.500 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới cập nhật mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), hạt tiêu đen tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các chủng loại hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam 8 tháng năm 2026, chiếm 68,5% tổng lượng và 68,6% tổng trị giá. Xuất khẩu chủng loại này trong 8 tháng năm 2026 đạt 131,2 nghìn tấn, trị giá 842,8 triệu USD, tăng 15,2% về lượng và tăng 13,0% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Tiếp đến là chủng loại hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 20,3 nghìn tấn, trị giá 150,4 triệu USD, tăng 20,4% về lượng và tăng 13,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, xuất khẩu hạt tiêu đen xay và hạt tiêu trắng xay tăng lần lượt 4,0% và 7,3% về lượng, nhưng trị giá gần như đi ngang. Về cơ cấu chủng loại, trong 8 tháng năm 2026, hạt tiêu đen và hạt tiêu đen xay là các chủng loại hạt tiêu xuất khẩu chính của Việt Nam, chiếm 81,8% tổng lượng xuất khẩu, giảm nhẹ so với mức 83,4% cùng kỳ năm trước. Trong đó, tỷ trọng hạt tiêu trắng tăng lên 10,6% từ mức 10,2% và nhóm các chủng loại khác tăng lên 4,0% từ mức 2,6%

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 5/10/2026

Giá gạo trên thị trường thị trong nước vẫn ổn định. Trong khi đó, giá gạo bán buôn trên toàn cầu đã tăng 15% trong 4 tháng qua và được dự báo sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi sản lượng toàn cầu giảm trong khi chi phí sản xuất tăng, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động 420 - 424 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu giảm 6 USD/tấn xuống còn 515 - 519 USD/tấn, tăng nhẹ 1 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 440 -445 USD/tấn.

Tại Thái Lan, một trong những nguồn cung gạo lớn trên thị trường quốc tế, gạo trắng 5% tấm được duy trì ở mức 455–459 USD/tấn. Pakistan ghi nhận mức 409–413 USD/tấn đối với cùng chủng loại. Ở Ấn Độ, gạo trắng 5% tấm được giao dịch trong khoảng 382–386 USD/tấn, trong khi gạo đồ 5% tấm có mức 381–385 USD/tấn

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Một báo cáo mới của S&P Global Market Intelligence cho biết, ngành sản xuất của Canada tiếp tục thể hiện sự kiên cường trong tháng 9, nhưng đà tăng trưởng dường như đang mất đi khi căng thẳng thương mại leo thang với Mỹ làm suy giảm niềm tin của khách hàng.

Theo S&P, Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Canada – thước đo điều kiện hoạt động của ngành – đạt mức 51,5 trong tháng 9, mức thấp nhất kể từ tháng 3. Mọi chỉ số trên mức 50 đều thể hiện sự tăng trưởng của ngành, đồng nghĩa với việc tháng 9 là tháng mở rộng thứ 6 liên tiếp, tuy nhiên, chỉ số này đã giảm so với mức 53 của tháng 8.

S&P cho rằng sự sụt giảm này là do các điều kiện thị trường đầy thách thức, bao gồm cuộc xung đột tại Iran – yếu tố khiến giá dầu và khí đốt duy trì ở mức cao – và tính chất “dường như khó giải quyết” của những căng thẳng thương mại với Mỹ.

Paul Smith, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, cho biết trong báo cáo: “Ngành sản xuất của Canada đã thể hiện sự kiên cường nhất định trước nhiều trở ngại trong tháng 9. Sản lượng tăng và các doanh nghiệp sẵn sàng tuyển dụng lao động lành nghề để lấp đầy các vị trí trống, nhằm đáp ứng các hợp đồng dài hạn mới giành được. Tuy nhiên, thuế quan và giá năng lượng toàn cầu tăng cao do cuộc xung đột tại Iran tiếp tục gây tác động tiêu cực đến ngành. Tình trạng lạm phát chi phí đầu vào đã tăng tốc lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2022, trong khi thời gian giao hàng của nhà cung cấp kéo dài đến mức chưa từng thấy trong hơn 4 năm qua”.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, tâm lý do dự của người mua – đặc biệt là khách hàng tại Mỹ – do các biện pháp thuế quan của Mỹ áp lên một số sản phẩm Canada đã dẫn đến sự sụt giảm cả về nhu cầu lẫn đơn hàng xuất khẩu mới trong tháng thứ 4 liên tiếp.

Ông Vijai Lakshmikanthan, Giám đốc Điều hành của Starlim North America Corp. (có trụ sở tại London, Ontario), cho biết, mặc dù các linh kiện silicone của công ty ông – vốn được sử dụng trong ngành ô tô và thiết bị y tế – vẫn thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Canada-Mỹ-Mexico (CUSMA), nhưng “môi trường hỗn loạn” do tình hình thương mại gây ra đang khiến khách hàng ở nhiều lĩnh vực bắt đầu thảo luận về khả năng thay đổi nguồn cung ứng sản phẩm.

Báo cáo mới nhất của S&P về tình hình sản xuất được công bố chỉ vài ngày sau khi Mỹ bắt đầu áp dụng lệnh cấm nhập khẩu đối với một số mặt hàng của Canada – bao gồm xe máy, đồ uống có cồn và các sản phẩm từ váng sữa. Động thái này nhằm đáp trả các mức thuế quan trả đũa mà chính phủ của Thủ tướng Mark Carney áp đặt lên một số hàng hóa Mỹ sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ.

Cơ quan Thống kê Canada dự kiến sẽ công bố số liệu về lực lượng lao động tháng 9 vào thứ Sáu tuần tới. Đây có thể là những dữ liệu đầu tiên phản ánh tác động của đợt thuế quan mới nhất đối với thị trường lao động Canada.

Cơ quan này cho biết ngành sản xuất đã tạo thêm 22.000 việc làm trong tháng 8 – trong đó có 14.100 việc làm tại Ontario – qua đó bù đắp hoàn toàn những tổn thất mà ngành này phải gánh chịu do cuộc chiến thương mại với Mỹ trong suốt hơn 1 năm qua. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích nhận định rằng ngành này vẫn đang phải chịu áp lực rất lớn.