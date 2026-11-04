Giá nông sản hôm nay 4/11/2026: Giá cà phê trong nước không ngừng giảm, áp lực từ sàn thế giới; Hàng hóa vào EU chịu thêm phí từ ngày 1/11.

Giá cà phê hôm nay 3/11/2026

Giá cà phê thế giới đồng loạt quay đầu giảm trên các sàn giao dịch.

Trong khi nguồn cung vụ mới dần gia tăng, cả hai sàn robusta và arabica quốc tế đều giảm điểm, tạo thêm sức ép lên tâm lý thị trường. Điểm nhấn là lực bán tăng mạnh từ hai nguồn cung hàng đầu thế giới là Việt Nam và Brazil áp đảo thị trường, đưa giá quay đầu giảm trên tất cả các sàn giao dịch.

Giá cà phê robusta ghi nhận mức suy giảm 31 USD tương đương 0,95%, trong khi các kỳ hạn xa hơn cũng đồng loạt chìm trong sắc đỏ với mức giảm dao động từ 1% đến gần 1,2%.

Theo số liệu do Cục Thống kê Việt Nam công bố, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2026 đạt 1,569 triệu tấn, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu cà phê giảm 5,2%, xuống còn 7,08 tỷ USD. Riêng trong tháng 10, Việt Nam xuất khẩu 114.000 tấn cà phê, tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, tồn kho robusta trên sàn ICE đã tăng mạnh kể từ đầu tháng 10, đạt mức cao nhất trong 1,25 năm là 6.809 lô vào tuần trước, trước khi giảm nhẹ xuống còn 6.741 lô trong phiên giao dịch 3/11.

Giá cà phê arabica giảm trong phiên giao dịch mới nhất còn do đồng Real của Brazil suy yếu. Trong phiên giao dịch ngày 3/11, đồng nội tệ của Brazil giảm 1% xuống mức thấp thứ hai so với đồng USD kể từ sau khi có kết quả bầu cử Tổng thống ngày 25/10. Đồng Real suy yếu khuyến khích các nhà xuất khẩu đẩy mạnh bán cà phê, bởi họ có thể thu về nhiều nội tệ hơn từ doanh thu tính bằng USD.

Trong một thị trường dư cung và các dự báo đều cho thấy một vụ mùa kỷ lục trong niên vụ 2026-2027, giới giao dịch cho rằng, không có gì đáng ngạc nhiên khi biến động tiền tệ tạo ra cơ hội bán ra và gây thêm áp lực lên thị trường hợp đồng tương lai.

Brazil là quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, chiếm 35–40% tổng sản lượng và gần 30% lượng cà phê xuất khẩu toàn cầu, theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) và Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). Do đó, mọi biến động về giá trên thị trường này đều có tác động đáng kể đến giá cà phê toàn cầu.

Ngoài ra, giá cà phê cũng đang chịu thêm áp lực giảm sau khi sàn ICE cho biết, tính đến ngày 3/11, có 55.396 bao cà phê Brazil đang chờ kiểm định chất lượng tại các kho được chứng nhận bởi ICE, mức cao nhất trong 7 tuần. Sau khi cà phê vượt qua các bước kiểm định chất lượng, ICE sẽ bổ sung lượng hàng này vào số liệu tồn kho được chứng nhận. Tuy nhiên, quá trình kiểm định thường mất từ 1–2 tuần, thậm chí lâu hơn nếu khối lượng hàng lớn.

Tính đến ngày 3/11, tồn kho cà phê arabica được chứng nhận trên sàn ICE đạt 220.379 bao, giảm so với mức 225.610 bao ghi nhận một tuần trước đó. Trong cùng kỳ năm ngoái, lượng tồn kho đạt 431.481 bao. Mặc dù cà phê Brazil liên tục được đưa vào các kho của ICE, lượng hàng này vẫn chưa được ghi nhận với khối lượng đáng kể trong số liệu tồn kho cà phê được chứng nhận của sàn.

Kể từ giữa tháng 9, cà phê Brazil liên tục được đưa về các kho của ICE với tốc độ nhanh. Tồn kho cà phê Brazil tại các kho này đã tăng lên mức cao nhất trong 9 tháng, đạt 83.052 bao vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cho rằng lượng tồn kho thấp trên các sàn giao dịch có thể tạo ra một số lực hỗ trợ nhất định cho thị trường, tránh được một cũ giảm sâu.

Giá cà phê trong nước giảm liên tiếp nhiều phiên từ đầu tuần này,

Tổng quan về thị trường, các nhà giao dịch cho rằng, đà chững lại và giảm nhẹ của giá cà phê trong nước nằm trong xu thế giằng co ngắn hạn khi bước vào vụ thu hoạch mới. Áp lực nguồn cung nội địa đang dần gia tăng khi nông dân bước vào cao điểm thu hái hạt cà phê vụ mùa năm nay, khiến tâm lý giao dịch có phần chậm lại.

Tuy nhiên, nếu so sánh với giai đoạn đỉnh cao trước đó, mặt bằng giá hiện tại vẫn đang duy trì khoảng cách đáng kể, phản ánh quy luật cung cầu mùa vụ quen thuộc mỗi khi dòng nông sản mới bắt đầu đổ mạnh ra thị trường.

Sự suy yếu của các sàn phái sinh thế giới phần nào tạo thêm áp lực tâm lý thận trọng cho giới đầu tư và các doanh nghiệp thu mua trong nước. Bước sang giai đoạn tiếp theo, thị trường cà phê nội địa dự báo sẽ tiếp tục dao động giằng co quanh vùng giá hiện tại tùy thuộc vào tiến độ thu hoạch thực tế và sức ép giải phóng hàng tồn kho của nhà nông.

Giá cà phê trong nước hôm nay 4/11 giảm 500 - 700 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 3/11, giá cà phê robusta giảm trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 giảm 31 USD giao dịch tại 3.210 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 3/2027 giảm 37 USD, giao dịch tại 3.190 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York quay đầu giảm mạnh, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 giảm 8,15 Cent giao dịch tại 283,95 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 giảm 5,95 Cent giao dịch tại 274,60 Cent/lb. Khối lượng giao dịch cao.

Giá nông sản hôm nay 4/11/2026: Giá cà phê trong nước không ngừng giảm, áp lực từ sàn thế giới; Hàng hóa vào EU chịu thêm phí từ ngày 1/11.

Giá tiêu hôm nay 4/11/2026

Giá hồ tiêu trong nước tiếp tục dao động trong khoảng 134.000 – 136.500 đồng/kg.

Giá hồ tiêu trong nước duy trì xu hướng đi ngang. Cụ thể, giao dịch tại các địa phương trong ngày 4/11, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 136.500 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 134.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 135.500 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 134.500 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 134.000 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 134.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho thấy thị trường hồ tiêu thế giới nhìn chung không ghi nhận biến động mới, giá tại các nước sản xuất chủ chốt tiếp tục ổn định.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, trong 9 tháng năm 2026, số lượng cảnh báo từ EU về hồ tiêu và gia vị giảm rõ rệt từ 51 trường hợp 9 tháng năm 2025 xuống còn 33 trường hợp 9 tháng năm 2026, trong đó Việt Nam có 4 cảnh báo, 2 về hồ tiêu và 2 về quế.

Trong khi đó, theo số liệu IPC, 7 tháng đầu năm 2026, châu Âu nhập khẩu khoảng 69.388 tấn hồ tiêu, giảm 3,2%, tương đương giảm 2.326 tấn so với cùng kỳ năm 2025. Nhập khẩu giữa các thị trường có sự phân hóa: Đức, Anh và Ba Lan giảm khá mạnh, trong khi Hà Lan và Pháp tiếp tục tăng.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 4/11/2026

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam có biến động mạnh đối với gạo thơm hạt dài 5% tấm, tăng gần 30 USD/tấn lên 499 USD/tấn FOB, mức giá cao nhất kể từ ngày 17/8, khi người mua từ Philippines đang quay trở lại thị trường, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động425–429 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu lên 535 - 539 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 500 - 515 USD/tấn.

Trên thị trường quốc tế, gạo trắng 5% tấm của Thái Lan tiếp tục có mức giá cao nhất trong nhóm các nước xuất khẩu chủ chốt, đạt 475–479 USD/tấn. Giá gạo cùng loại của Pakistan ổn định ở mức 412–416 USD/tấn.

Trong khi đó, gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được giao dịch ở mức 385–389 USD/tấn, còn gạo đồ 5% tấm dao động trong khoảng 378–382 USD/tấn.

Dẫn các nguồn tin thị trường, Platts, một đơn vị thuộc S&P Global Energy, cho biết giá gạo thơm Việt Nam tăng lên mức cao nhất trong hơn hai tháng khi nhu cầu mua vào từ Philippines gia tăng trước thời điểm nước này dự kiến cấp giấy phép nhập khẩu trở lại.

Theo Platts, ngày 30/10, giá gạo thơm hạt dài 5% tấm của Việt Nam đứng ở mức 499 USD/tấn FOB, tăng 28 USD/tấn so với tuần trước đó. Đây cũng là mức giá cao nhất kể từ ngày 17/8. Một số nhà nhập khẩu Philippines đang tìm cách mua gạo trước dựa trên kỳ vọng các giấy phép kiểm dịch động thực vật (SPS) sẽ được cấp. Họ dự định triển khai vận chuyển hàng ngay sau khi nhận được giấy phép.

Philippines dự kiến đẩy mạnh nhập khẩu gạo nhằm chủ động nguồn cung trước nguy cơ El Niño rất mạnh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất lúa gạo tại Đông Nam Á.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

EU đang đẩy mạnh kiểm soát thương mại điện tử xuyên biên giới, vừa bảo vệ doanh nghiệp bán lẻ trong khối, vừa tăng cường trách nhiệm của các nền tảng đối với hàng hóa đưa vào thị trường.

Từ ngày 1/11, Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu áp dụng mức phí xử lý 2 Euro đối với tất cả các kiện hàng nhập khẩu vào thị trường khối này, bất kể giá trị hàng hóa. Biện pháp này nhằm bù đắp chi phí kiểm soát hải quan và hạn chế làn sóng hàng giá rẻ, đặc biệt từ các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc.

Theo quy định mới, khoản phí 2 Euro được áp dụng đối với mọi kiện hàng và thu bổ sung ngoài mức thuế 3 euro đã được EU triển khai từ tháng 7/2026 đối với các kiện hàng nhỏ có giá trị dưới 150 euro. Mức thuế 3 euro này mang tính tạm thời và dự kiến duy trì đến năm 2028, khi hệ thống công nghệ thông tin hải quan mới của EU đi vào hoạt động.

Khoản phí xử lý mới do các nền tảng thương mại điện tử, người bán hoặc đơn vị vận chuyển chi trả và do 27 quốc gia thành viên EU thu. Trong số tiền thu được, 75% sẽ được chuyển vào ngân sách EU, 25% còn lại thuộc về các nước thành viên.

Theo một quan chức EU, việc áp thuế nhằm bảo đảm cạnh tranh bình đẳng giữa hàng hóa nhập khẩu, trong khi khoản phí xử lý được sử dụng để bù đắp chi phí kiểm tra hải quan. Sự gia tăng nhanh chóng của thương mại điện tử xuyên biên giới khiến các cơ quan hải quan phải xử lý số lượng lớn kiện hàng nhỏ, gây áp lực đáng kể lên hoạt động kiểm soát.

Thực tế, mức thuế 3 Euro áp dụng từ tháng 7 đã bước đầu tác động đến lượng hàng nhập khẩu . Theo Ủy ban châu Âu (EC), số kiện hàng nhỏ đi vào EU trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9/2026 giảm 60%. Tuy nhiên, mỗi ngày vẫn có khoảng 5 triệu kiện hàng được đưa vào thị trường này. Trong năm 2024, khoảng 91% số kiện hàng nói trên có xuất xứ từ Trung Quốc, tạo sức ép cạnh tranh lớn đối với các nhà bán lẻ châu Âu.

Bên cạnh vấn đề cạnh tranh, EU cũng tăng cường kiểm soát việc tuân thủ các quy định an toàn sản phẩm. Tháng 9 vừa qua, EC đề xuất luật mới nhằm siết chặt quản lý hàng hóa bất hợp pháp bán qua các sàn thương mại điện tử, trong đó yêu cầu phải có một chủ thể kinh tế tại EU chịu trách nhiệm pháp lý đối với các sản phẩm không đáp ứng quy định.

Trước đó, tháng 5/2026, EC đã phạt nền tảng Temu 200 triệu euro liên quan đến những thiếu sót trong việc kiểm soát sản phẩm nguy hiểm, bao gồm đồ chơi trẻ em không bảo đảm an toàn và bộ sạc lỗi. Cơ quan này cũng đang điều tra nền tảng Shein về việc kinh doanh các sản phẩm bất hợp pháp.