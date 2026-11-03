Giá nông sản hôm nay 3/11/2026: Giá cà phê trong nước lùi sâu, đi ngược với thế giới; Giá dầu thế giới bất ngờ giảm hơn 7%.

Giá cà phê hôm nay 3/11/2026

Giá cà phê thế giới đồng loạt tăng trong phiên đầu tuần.

Thị trường nhìn chung đang được hỗ trợ bởi lượng tồn kho ở mức thấp cùng những lo ngại về nguồn cung trong ngắn hạn. Trong khi đó, các kỳ hạn giao xa hơn trong năm 2027 duy trì mức tăng khá tốt, cho thấy dòng tiền đầu cơ trên thị trường tài chính quốc tế đang có dấu hiệu quay trở lại các mặt hàng nông sản.

Giá cà phê robusta tiếp tục tăng, trong đó hợp đồng giao tháng 1/2027 tăng 37 USD/tấn. Giá cà phê robusta giao hàng tháng 1/2027 tăng 1,2%, lên 3.241 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 3/2024, ở mức 3.140 USD/tấn trong phiên giao dịch ngày thứ Hai tuần trước.

Bước sang niên vụ 2026-2027, USDA dự báo sản lượng cà phê Việt Nam đạt 32,5 triệu bao, tăng khoảng 2,5% so với vụ trước. Trong đó, robusta được dự báo đạt 31,4 triệu bao. Với tỷ trọng khoảng 38-39% sản lượng Robusta toàn cầu, Việt Nam tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc định hình nguồn cung mặt hàng này. Việt Nam bước vào niên vụ cà phê 2026-2027 trong bối cảnh nguồn cung thế giới phục hồi. Tuy nhiên, lượng tồn kho thấp và những bất ổn về thời tiết có thể khiến diễn biến giá robusta trở nên khó dự đoán.

Trong khi đó, theo số liệu từ văn phòng thương mại địa phương công bố, xuất khẩu cà phê robusta từ đảo Sumatra của Indonesia trong tháng 9 đạt 24.498 tấn, giảm mạnh 38,8% so với cùng kỳ năm ngoái. So với tháng trước, lượng cà phê xuất khẩu cũng giảm đáng kể, từ mức 30.872,3 tấn trong tháng 8.

Mặc dù vậy, tồn kho cà phê robusta trên sàn ICE tăng mạnh kể từ đầu tháng 10, đạt mức cao nhất trong 1,25 năm với 6.809 lô vào thứ Năm tuần trước, trước khi giảm nhẹ xuống còn 6.711 lô trong phiên 2/11.

Giá cà phê arabica kỳ hạn trên sàn ICE tăng mạnh, khi giới thương nhân lo ngại nguồn cung trong ngắn hạn có thể thắt chặt. Mặc dù lượng tồn kho cà phê được chứng nhận trên sàn đang có dấu hiệu tăng trở lại, nhưng nhìn chung vẫn ở mức thấp. Đồng real Brazil suy yếu cũng gây sức ép lên giá cà phê, khiến các nhà máy, nông dân và nhà xuất khẩu trong nước bán các hợp đồng tương lai định giá bằng USD, do giá trị thu về khi quy đổi sang nội tệ tăng lên.

Về dài hạn, điều kiện thời tiết khá thuận lợi tại Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, đã giúp cải thiện triển vọng vụ mùa năm tới, giá arabica chỉ giảm 1,2% trong tháng 10. Triển vọng nguồn cung trong tương lai được kỳ vọng khá tích cực, nhưng hiện tại lượng tồn kho được chứng nhận vẫn ở mức thấp.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, lượng cà phê đưa vào kho không nhiều như kỳ vọng của thị trường. Mặc dù cà phê Brazil đã được đưa đến các kho hàng của ICE, nhưng lượng hàng này vẫn chưa được ghi nhận với khối lượng đáng kể trong lượng tồn kho đạt chuẩn của sàn. Số liệu cho thấy lượng tồn kho cà phê trên sàn ICE đã hiện ở mức 220.917 bao, mức thấp nhất trong 1,5 tháng và chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với mức đáy 27 năm là 217.646 bao được ghi nhận ngày 15/9.

Giá cà phê trong nước giảm liên tiếp, xuống ngưỡng 84.000 đồng/kg, trái chiều đà bứt phá của sàn thế giới.

Sự sụt giảm tại thị trường nội địa diễn ra hoàn toàn ngược chiều với diễn biến trên các sàn nông sản quốc tế.

Hiện tượng lệch pha này được giới phân tích giải thích rằng, thị trường cà phê trong nước đang chịu áp lực ngắn hạn từ nguồn cung vụ thu hoạch mới bắt đầu gia tăng. Việc các đại lý thu mua điều chỉnh giảm giá phản ánh tâm lý thận trọng, ưu tiên giải phóng hàng tồn để sẵn sàng dòng vốn cho đợt thu hái cao điểm đang đến gần.

Ngoài ra, biến động của tỷ giá cũng khiến biên độ chênh lệch giữa giá thế giới quy đổi và giá thu mua tại vườn bị thu hẹp đáng kể.

Giới giao dịch dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang hoặc chịu áp lực giảm nhẹ quanh vùng 84.000 - 86.000 đồng/kg khi nguồn cung vụ mới tràn ra thị trường. Tuy nhiên, đà suy giảm khó kéo dài sâu do được nâng đỡ vững chắc bởi xu hướng tăng trên hai sàn thế giới và nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu cuối năm vẫn rất lớn. Khi lực bán xả hàng đầu mùa dịu bớt, giá cà phê trong nước sẽ sớm tìm lại điểm cân bằng và phục hồi theo quỹ đạo chung của thị trường toàn cầu.

Giá cà phê trong nước hôm nay 3/11 tiếp tục điều chỉnh giảm 200 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch đầu tuần (ngày 2/11), giá cà phê robusta tiếp tục tăng trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 tăng 79 USD giao dịch tại 3.256 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 tăng 37 USD, giao dịch tại 3.241 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York tăng, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 tăng 4,9 Cent giao dịch tại 292,10 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 tăng 3,75 Cent giao dịch tại 280,50 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá nông sản hôm nay 3/11/2026: Giá cà phê trong nước lùi sâu, đi ngược với thế giới; Giá dầu thế giới bất ngờ giảm hơn 7%.

Giá tiêu hôm nay 3/11/2026

Giá hồ tiêu trong nước tiếp tục đi ngang trong khoảng 134.000 – 136.500 đồng/kg.

Giá hồ tiêu trong nước đi ngang trong phiên đầu tuần. Cụ thể, giao dịch tại các địa phương trong ngày 3/11, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 136.500 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 134.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 135.500 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 134.500 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 134.000 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 134.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu quốc tế (IPC), giá tiêu tại các quốc gia sản xuất vẫn chủ yếu đi ngang. Theo IPC, thị trường toàn cầu tuần cuối tháng 10 ghi nhận biến động trái chiều. Giá xuất khẩu tăng tại Ấn Độ và Sri Lanka, trong khi Malaysia, Việt Nam, Campuchia và Trung Quốc ghi nhận ổn định. Indonesia và Brazil điều chỉnh giá giảm tại một số thị trường tương ứng.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 3/11/2026

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam ổn định, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động425–429 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu lên 535 - 539 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 500 - 515 USD/tấn.

Indonesia ghi nhận tốc độ tăng giá gạo trong quý III/2026 ở mức thấp nhất trong bốn năm, trong bối cảnh Chính phủ duy trì dự trữ gạo lớn, không nhập khẩu gạo thường và tăng mạnh lượng gạo đưa ra thị trường.

Người đứng đầu Cơ quan Lương thực quốc gia Indonesia (Bapanas) kiêm Bộ trưởng Nông nghiệp Andi Amran Sulaiman ngày 1/11 cho biết Indonesia không nhập khẩu gạo thường, chỉ nhập một lượng nhỏ các loại gạo đặc sản chưa sản xuất trong nước như basmati.

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Indonesia (BPS), tốc độ tăng giá gạo theo năm trong tháng 9/2026 ở mức 3,73%, thấp hơn 4,06% cùng kỳ năm 2025, 5,91% năm 2024 và 18,44% năm 2023. Ông Amran cho rằng kết quả này một phần nhờ lượng dự trữ gạo của Chính phủ hiện đạt khoảng 4,5 triệu tấn, tạo dư địa lớn hơn để triển khai các chương trình hỗ trợ lương thực và bình ổn nguồn cung, giá cả.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Giá dầu thế giới giảm mạnh hơn 7% trong phiên giao dịch ngày 2/11, khi Mỹ và Iran cùng phát đi những tín hiệu sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn tám tháng qua tại Trung Đông. Diễn biến này làm giảm bớt lo ngại về nguy cơ leo thang quân sự và gián đoạn nguồn cung năng lượng, trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Tính đến 12 giờ 11 phút trưa 2/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ, giá dầu Brent, loại dầu chuẩn quốc tế, giảm 7,7%, xuống còn 104,66 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ West Texas Intermediate (WTI) giảm 7,3%, xuống còn 96,50 USD/thùng.

Đà giảm mạnh của giá dầu diễn ra sau khi giới chức Mỹ và Iran đưa ra những tuyên bố cho thấy khả năng nối lại các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột vốn đã gây gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu kể từ cuối tháng 2/2026. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump không muốn tiếp tục sử dụng biện pháp quân sự đối với Iran, mà ưu tiên tìm kiếm giải pháp thông qua đàm phán.

Trước đó, Tổng thống Trump từng tuyên bố sẽ không phát động các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, thị trường dầu mỏ vẫn tính đến khả năng Washington nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn sau khi cuộc bầu cử kết thúc. Phát biểu với báo giới cuối tuần qua, Ngoại trưởng Rubio khẳng định Tổng thống Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng tiến hành thêm các cuộc tấn công.

Về phía Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian cũng phát đi thông điệp sẵn sàng thúc đẩy đối thoại nhằm giải quyết những bất đồng với Mỹ. Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, ông Pezeshkian cho biết Tehran đang tìm kiếm giải pháp thông qua con đường ngoại giao. Tổng thống Iran đồng thời tiết lộ Lãnh đạo tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei đã trao cho chính phủ một số thẩm quyền nhất định để theo đuổi mục tiêu này.