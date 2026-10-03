Giá nông sản hôm nay 3/10/2026: Giá cà phê đồng loạt tăng cuối tuần, Giá tiêu duy trì ở mức cao; Chính thức nối lại nhập khẩu dầu thô từ Kuwait

Giá cà phê hôm nay 3/10/2026

Giá cà phê thế giới đồng loạt tăng trong phiên cuối tuần.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê arabica tăng lên mức cao nhất trong 3 tuần và giá cà phê robusta đạt đỉnh 5 tuần. Các nhà giao dịch cho rằng, đà tăng giá cũng một phần xuất phát từ yếu tố kỹ thuật, khi thị trường rơi vào trạng thái bán quá mức sau đợt giảm mạnh từ các mức đỉnh gần đây được thiết lập vào cuối tháng 8. Đà tăng này cũng một phần được hỗ trợ bởi những lo ngại về khả năng chất lượng vụ cà phê Brazil năm 2026.

Theo Reuters, giá cà phê arabica kỳ hạn trên sàn ICE tăng trong phiên thứ Tư, một phần được hỗ trợ bởi những lo ngại về khả năng chất lượng vụ cà phê Brazil năm 2026 bị ảnh hưởng do độ ẩm cao hơn liên quan đến hiện tượng thời tiết El Niño đang diễn ra.

Cooxupe đề cao yếu tố chất lượng cho sản phẩm, hợp tác xã cà phê lớn nhất Brazil và cũng là nhà xuất khẩu cà phê lớn nhất nước này, đã thông báo cho các nông dân thành viên của mình vào đầu tuần rằng Hợp tác xã sẽ không tiếp nhận những lô cà phê có dấu hiệu nhiễm độc tố nấm, các chất hóa học được sản sinh tự nhiên bởi một số loại nấm mốc, hoặc những lô cà phê có vấn đề về chất lượng do tiếp xúc với độ ẩm trong thời gian dài.

Trong khi đó, giá cà phê robusta tăng lên mức cao nhất 5 tuần do giới đầu tư đẩy mạnh mua vào. Đồng USD suy yếu thúc đẩy hoạt động mua bù các vị thế bán khống trên thị trường cà phê kỳ hạn.

Các quỹ hàng hóa đang nắm giữ lượng vị thế bán khống lớn đối với hợp đồng cà phê robusta, điều này có thể tạo động lực cho một đợt tăng giá do hoạt động mua bù vị thế bán. Báo cáo Cam kết của các nhà giao dịch (COT) hàng tuần công bố cho thấy các quỹ đã tăng vị thế bán khống ròng đối với hợp đồng cà phê robusta thêm 2.658 hợp đồng trong tuần kết thúc ngày 29/9, lên mức 3.959 hợp đồng bán khống ròng, cao nhất trong 13 tháng.

Về triển vọng thời gian tới, Rabobank cho rằng, xu hướng giảm vẫn chưa thay đổi. Ngân hàng này kỳ vọng cà phê sẽ được đưa lên sàn giao dịch vào tháng 11 và tháng 12.

Trong khi đó, lượng tồn kho giảm là yếu tố hỗ trợ giá cà phê arabica, khi tồn kho cà phê arabica trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 27 năm, còn 217.646 bao vào ngày 15/9, trước khi phục hồi lên mức cao nhất trong 8 tuần, đạt 260.054 bao tính đến ngày 1/10. Tồn kho robusta trên sàn ICE cũng tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng, đạt 5.398 lô vào ngày 24/9.

Giá cà phê trong nước cuối tuần cũng tăng tốt trở lại theo đà của thị trường thế giới. Tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, giá cà phê thu mua trong nước lên mức 94.000–94.800 đồng/kg.

Đúng như phân tích của giới giao dịch, việc giá cà phê Tây Nguyên tăng trở lại còn xuất phát từ tình trạng cạn kiệt nguồn hàng tồn kho trong dân trước thời điểm bước vào vụ thu hoạch mới. Các doanh nghiệp xuất khẩu và đại lý thu mua buộc phải nâng giá để gom đủ lượng hàng trả hợp đồng ngắn hạn.

Theo đó, dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì đà đi ngang hoặc nhích nhẹ trong vùng 94.000 - 96.000 đồng/kg do nguồn cung thực tế chưa được bổ sung ngay lập tức. Tuy nhiên, dư địa tăng mạnh sẽ bị khống chế khi áp lực thu hoạch vụ mới của Việt Nam đang đến gần.

Quốc gia sản xuất và xuất khẩu robusta hàng đầu thế giới - Việt Nam đã chính thức bước vào niên vụ cà phê mới (ngày 1/10), tuy nhiên, theo thông lệ, nguồn cung từ vụ thu hoạch mới dự kiến chưa được đưa ra thị trường với khối lượng lớn trước đầu tháng 11.

Theo số liệu được công bố bởi Cục Thống kê Việt Nam, Việt Nam đã xuất khẩu 1,45 triệu tấn cà phê trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu cà phê trong giai đoạn này giảm 7%, xuống còn 6,6 tỷ USD. Riêng trong tháng 9, Việt Nam xuất khẩu 124.000 tấn cà phê, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cà phê trong nước ngày 2/10 giảm 800 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 2/10, giá cà phê robusta tăng trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 tăng 21 USD giao dịch tại 3.469 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 tăng 45 USD, giao dịch tại 3.448 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York tăng, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 tăng 0,9 Cent giao dịch tại 280,50 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 tăng 1,4 Cent giao dịch tại 277,80 Cent/lb. Khối lượng giao dịch thấp.

Giá nông sản hôm nay 3/10/2026: Giá cà phê đồng loạt tăng cuối tuần, Giá tiêu duy trì ở mức cao; Chính thức nối lại hoạt động nhập khẩu dầu thô từ Kuwait.

Giá tiêu hôm nay 3/10/2026

Giá hồ tiêu trong nước tiếp tục đi ngang, dao động từ 136.500 – 140.500 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước duy trì ở mức cao, cụ thể giao dịch tại các địa phương chủ lực trong ngày 3/10, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 138.500 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 136.500 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 140.500 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 136.500 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 136.500 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 136.500 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới cập nhật mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), nhìn chung, thị trường hạt tiêu thế giới chưa hình thành xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt mà đang trong giai đoạn điều chỉnh và phân hóa theo từng quốc gia sản xuất.

Đối với Việt Nam, giá xuất khẩu chỉ biến động trong biên độ từ giảm 20 đến tăng 50 USD/tấn, thấp hơn mức giảm tại Indonesia; Đặc biệt, giá hạt tiêu đen loại 550 g/l và hạt tiêu trắng còn nhích tăng trong bối cảnh giá tại nhiều thị trường giảm, góp phần tạo sự chủ động cho doanh nghiệp trong thực hiện các hợp đồng xuất khẩu và hạn chế rủi ro từ biến động giá ngắn hạn.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 3/10/2026

Giá gạo trên thị trường xuất khẩu không có nhiều biến động, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động 420 - 430 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu giảm 6 USD/tấn xuống còn 515 - 519 USD/tấn, tăng nhẹ 1 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 526 - 530 USD/tấn.

Theo Reuters, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm trong tuần này, nhờ nhu cầu cải thiện và những lo ngại về sản lượng do lũ lụt tại các vùng trồng lúa sau một thời gian khô hạn. Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 378–384 USD/tấn trong tuần này, cao nhất kể từ tháng 7/2025 và tăng so với mức 375–381 USD/tấn của tuần trước. Trong khi đó, gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ có giá 377–382 USD/tấn.

Tại Thái Lan, theo các thương nhân, gạo trắng 5% tấm được chào bán ở mức 460 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khối lượng xuất khẩu gạo tháng 9 năm 2026 ước đạt 377,4 nghìn tấn với giá trị đạt 205,6 triệu USD. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 đạt 6,4 triệu tấn và 3,11 tỷ USD, giảm 6,1% về khối lượng và giảm 10,9% về giá trị so với cùng kỳ.

Giá gạo xuất khẩu bình quân 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 484,8 USD/tấn, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2025. Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với thị phần chiếm 40,9%. Trung Quốc và Gana là hai thị trường lớn tiếp theo với thị phần tương ứng là 17,4% và 12,7%.

So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu gạo 8 tháng đầu năm sang Philippines giảm 16,8%, thị trường Gana giảm 1,1%, trong khi thị trường Trung Quốc tăng 76%. Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh nhất ở thị trường Iraq với mức tăng 98,9 lần và giảm mạnh nhất ở thị trường Bờ Biển Ngà với mức giảm 52,8%.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) - đơn vị đang đáp ứng khoảng 35-40% nhu cầu xăng dầu nội địa, vừa cho biết đã chính thức nối lại hoạt động nhập khẩu dầu thô từ Kuwait kể từ tháng 9. Tại họp báo ở Nghi Sơn (Thanh Hoá) (2/10), NSRP khẳng định Kuwait tiếp tục được xác định là đối tác chiến lược và là nhà cung cấp dầu thô quan trọng nhất của doanh nghiệp. Bên cạnh lô hàng nhập lại vào tháng 9, các lô hàng tiếp theo từ thị trường này cũng đã được lên kế hoạch trong thời gian tới.

Việc nối lại nguồn cung truyền thống diễn ra sau khi NSRP thực hiện chiến lược đa dạng hóa danh mục dầu thô bắt đầu từ cuối năm 2025 nhằm quản lý rủi ro gián đoạn nguồn nguyên liệu.

Tháng 12/2025, nhà máy đã tiếp nhận lô dầu thô ngoài Kuwait đầu tiên là Das Blend với quy mô khoảng 1 triệu thùng và đưa vào chế biến trong tháng 1/2026.

Tính đến nay, đơn vị này đã tiếp nhận và chế biến thành công 10 loại dầu thô khác ngoài Kuwait Export Crude (KEC). Trong thời gian tới, NSRP sẽ duy trì mô hình kết hợp giữa các hợp đồng cung ứng dài hạn và các cơ hội mua giao ngay trên thị trường.

Sự ổn định về nguồn đầu vào là cơ sở để nhà máy duy trì khối lượng sản xuất phục vụ thị trường trong nước.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy, NSRP đã chế biến 8,38 triệu tấn dầu thô, cung ứng ra thị trường khoảng 6,54 triệu tấn sản phẩm xăng dầu. Các sản phẩm này được phân phối thông qua cơ chế bao tiêu bởi Chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn (PVNDB).

Trong quý IV, NSRP đặt mục tiêu cung ứng thêm 2,69 triệu tấn sản phẩm (trong đó sản lượng xăng dầu gần 3 triệu tấn). Tổng sản lượng cung ứng cho cả năm 2026 dự kiến vượt 9,2 triệu tấn, đảm bảo mức 35-40% thị phần nội địa.

Cập nhật tình hình thị trường thế giới, giá dầu thô giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (2/10) sau khi các nhà lãnh đạo châu Âu nhất trí thực hiện đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc giải phóng lượng dầu diesel dự trữ nhằm hạ giá nhiên liệu và giảm nhập khẩu từ Mỹ.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu Brent gần như đi ngang ở 102,25 USD/thùng trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ giảm tới 1,9% xuống 91,11 USD/thùng. Tính chung cả tuần, giá Brent tăng 0,11%, trong khi WTI giảm 1,6%.