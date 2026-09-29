Giá nông sản hôm nay 29/9/2026: Giá cà phê tăng mạnh mẽ, một đợt điều chỉnh đã bắt đầu? Thương mại Mỹ-Canada trước khả năng leo thang căng thẳng mới.

Giá cà phê hôm nay 29/9/2026

Giá cà phê thế giới đồng loạt tăng mạnh trên cả sàn London và New York.

Giá cà phê thế giới tăng mạnh, trong đó giá cà phê arabica bật lên mức cao nhất trong 2 tuần, còn giá cà phê robusta đạt mức cao nhất trong 1 tuần. Mức tăng mạnh trong phiên được hỗ trợ bởi thanh khoản thấp, với hoạt động bán ra khá dè dặt, bao gồm cả từ các nhà giao dịch và nông dân.

Thị trường thế giới vừa trải qua một phiên giao dịch bùng nổ, tạo động lực cực kỳ tích cực cho tâm lý nhà đầu tư và người trồng cà phê. Các chuyên gia cho biết, thị trường đã sẵn sàng cho một đợt điều chỉnh kỹ thuật sau đợt giảm mạnh kể từ khi đạt đỉnh vào cuối tháng 8, thời điểm giá cao nhất kể từ tháng 1.

Sự bùng nổ trên các sàn kỳ hạn quốc tế xuất phát từ nỗi lo ngại về thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến năng suất cây trồng tại Brazil, kết hợp với nhu cầu thu mua tích trữ tăng cao từ thị trường châu Âu.

Diễn biến thị trường cho thấy, hợp đồng tương lai cà phê arabica trên sàn ICE tăng hơn 3% trong phiên đầu tuần (29/9), trong một nhịp phục hồi kỹ thuật được hỗ trợ bởi nông dân hạn chế bán ra. Nhưng trên thực tế, dữ liệu của Bộ Thương mại Brazil công bố ngày 28/9 cho thấy, xuất khẩu cà phê của Brazil đang trên đà lập kỷ lục trong tháng 9, với khối lượng cà phê được xuất khẩu trong tháng này dự kiến cao nhất từ trước đến nay.

Dữ liệu được tổng hợp đến ngày 25/9 cho thấy xuất khẩu cà phê của Brazil đã đạt 215.210 tấn, tương đương 3,59 triệu bao loại 60 kg, tăng 34% về lượng xuất khẩu bình quân mỗi ngày so với cùng kỳ năm 2025. Kỷ lục xuất khẩu trong tháng 9 trước đó được thiết lập vào năm 2024, với 4,05 triệu bao. Tổng lượng xuất khẩu trong tháng 9/2026 sẽ vượt kỷ lục năm 2024 nếu tốc độ xuất khẩu bình quân hiện tại, ở mức 11,9 tấn/ngày, được duy trì. Brazil đang hoàn tất vụ thu hoạch cà phê năm 2026 với sản lượng kỷ lục.

Về dài hạn, lo ngại thời tiết khô hạn tại Brazil có thể ảnh hưởng đến triển vọng vụ cà phê 2026-2027 của nước này, hiện đang trong giai đoạn ra hoa quan trọng, đã thúc đẩy các quỹ mua bù các vị thế bán trên thị trường cà phê trong phiên đầu tuần. Cà phê arabica vẫn chịu áp lực từ kỳ vọng rằng Brazil sẽ thu hoạch vụ mùa 2026-2027 đạt mức kỷ lục. Dù vậy, các nhà giao dịch cho rằng những lo ngại ngày càng gia tăng về chất lượng cà phê có thể khiến nguồn cung cà phê thực tế dành cho mục đích thương mại thấp hơn kỳ vọng.

Vấn đề tồn kho dự báo cũng sớm có tác động tức thời, khi cà phê arabica trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 27 năm, còn 217.646 bao vào ngày 15/9 và đã tăng trở lại lên 253.203 bao tính đến ngày 28/9. Với robusta, tồn kho trên sàn ICE tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng, đạt 5.398 lô tính đến ngày 24/8.

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ trở lại ngưỡng 94.000 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới tăng mạnh đang tạo kỳ vọng hỗ trợ giá nội địa trong những phiên tới. Việc khoảng cách chênh lệch giữa các địa phương duy trì ở mức hẹp, cho thấy lực đỡ thị trường nội địa đang rất vững chắc trước sức ép từ nguồn cung vụ mới sắp bước vào thu hoạch. Trái ngược với giao dịch bùng nổ của thị trường thế giới, trạng thái trong nước khá trầm lắng bởi nguồn cung không nhiều, trong khi nhu cầu của các đại lý thu mua trong nước vẫn buộc phải nâng giá để gom đủ hàng cho các đơn hàng xuất khẩu đã ký kết.

Dự báo trong ngắn hạn, đà phục hồi mạnh mẽ từ sàn London sẽ nhanh chóng lan tỏa và tạo cú hích trực tiếp cho thị trường Việt Nam. Mặc dù nguồn cung vụ cũ đã cạn kiệt và nông dân đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch mới, nhưng việc giá thế giới lấy lại sắc xanh đậm là bệ phóng vững chắc để giá cà phê trong nước sớm vượt qua nhịp đi ngang hiện tại. Theo dự báo, khả năng cao giá cà phê trong nước sẽ sớm chinh phục thành công mốc dự báo 94.900 đồng/kg (tăng khoảng 1.200 đồng/kg) và hoàn toàn có cơ sở tiến sát, thậm chí vượt mốc 95.000 đồng/kg ngay trong các phiên giao dịch tới.

Giá cà phê trong nước hôm nay 29/9 tăng nhẹ 200 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch đầu tuần (28/9), giá cà phê robusta tăng trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 tăng 45 USD giao dịch tại 3.412 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 tăng 45 USD, giao dịch tại 3.387 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York tăng mạnh, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 tăng 10,15 Cent giao dịch tại 288,75 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 tăng 9,65 Cent giao dịch tại 280,90 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá nông sản hôm nay 29/9/2026: Giá cà phê tăng mạnh mẽ, một đợt điều chỉnh đã bắt đầu? Thương mại Mỹ-Canada trước khả năng leo thang căng thẳng mới.

Giá tiêu hôm nay 29/9/2026

Giá hồ tiêu trong nước dao động từ 136.000 – 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước ổn định, cụ thể giao dịch tại các địa phương chủ lực trong ngày 29/9, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 138.000 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 136.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 140.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 136.000 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 136.000 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 136.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới cập nhật mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Thị trường hồ tiêu toàn cầu vẫn trong trạng thái giằng co. Theo IPC, thị trường toàn cầu duy trì khả năng chống chịu, hỗ trợ bởi nguồn cung cân bằng trong ngắn hạn, nhu cầu ổn định và chi phí logistics tăng cao. Giá tiêu nhìn chung vẫn ở mức ổn định. Cước vận tải dự kiến sẽ tiếp tục thay đổi trong tháng 10, việc lên kế hoạch giao hàng sớm có thể giúp nâng cao hiệu quả logistics đối với đơn hàng giao nhanh.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 29/9/2026

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam ổn định, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động 420 - 424 USD/tấn, giảm nhẹ 2 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu giảm 6 USD/tấn xuống còn 514 - 518 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 526 - 530 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm cũng đi ngang, ở mức 466 – 470 USD/tấn. Giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan dao động 422 – 426 USD/tấn. Trong khi đó, cùng loại gạo này của Ấn Độ được chào bán ở mức 382 – 386 USD/tấn; gạo đồ 5% tấm đạt 378 – 382 USD/tấn.

Theo Philstar, Philippines có thể nhập khẩu tới 5,7 triệu tấn gạo trong năm 2027 để bảo đảm nguồn dự trữ đủ dùng trong bối cảnh sản lượng có khả năng sụt giảm do hiện tượng El Niño.

Trong báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), cơ quan này đã điều chỉnh tăng dự báo nhập khẩu gạo của Philippines trong năm 2027 lên 5,7 triệu tấn, từ mức dự báo ban đầu là 5,6 triệu tấn. Cơ quan này cho biết Philippines có thể cần nhập khẩu tới 5 triệu tấn gạo để đảm bảo nguồn dự trữ trước nguy cơ ảnh hưởng của bão, mưa giá mùa và hiện tượng El Niño đang hình thành.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Quan hệ thương mại giữa Canada và Mỹ đang đứng trước một nấc căng thẳng mới khi lệnh cấm nhập khẩu của Washington đối với một số đồ uống có cồn, sản phẩm sữa và máy móc của Canada sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 29/9. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai nước vẫn chưa tháo gỡ được những bất đồng thương mại, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận trong vài tuần tới.

Theo quy định được chính quyền Mỹ công bố trước đó, lệnh cấm áp dụng đối với một số nhóm hàng Canada từng chịu mức thuế bổ sung 50%, trong đó có nhiều loại đồ uống có cồn, một số sản phẩm sữa và máy móc sử dụng động cơ đốt trong thuộc danh mục quy định. Việc chuyển từ mức thuế cao sang cấm nhập khẩu hoàn toàn đánh dấu bước siết chặt mới của Washington đối với một số mặt hàng của Canada, mặc dù phạm vi hàng hóa bị ảnh hưởng chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thương mại song phương.

Đáng chú ý là chỉ vài giờ trước khi các biện pháp mới có hiệu lực, ông Trump đã tuyên bố rằng một thỏa thuận thương mại với Canada có thể đạt được trong khoảng “3 hoặc 4 tuần tới”. Tuyên bố này cho thấy Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đàm phán, ngay cả khi các biện pháp hạn chế thương mại được triển khai.

Phía Canada đến nay phản ứng tương đối thận trọng. Văn phòng Bộ trưởng phụ trách thương mại Canada-Mỹ Dominic LeBlanc cho biết Ottawa đã ghi nhận việc các biện pháp được Mỹ công bố trước đó sắp có hiệu lực, đồng thời nhấn mạnh rằng Chính phủ Canada tiếp tục tập trung bảo vệ người lao động, nông dân, gia đình và doanh nghiệp trong nước.

Phía Canada cũng nhắc lại chủ trương củng cố sức mạnh kinh tế trong nước và đa dạng hóa quan hệ đối tác thương mại quốc tế.

Lệnh cấm mới nói trên là diễn biến tiếp theo trong chuỗi biện pháp thương mại trả đũa giữa hai nước trong những tuần gần đây. Ngày 22/8, Mỹ đã áp mức thuế 50% đối với lượng hàng hóa của Canada trị giá khoảng 27,6 tỷ CAD (khoảng 19,4 tỷ USD). Đáp lại, từ ngày 8/9, Canada áp thuế trả đũa ở các mức 15%, 25% và 50% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ có tổng trị giá tương đương 27,6 tỷ CAD. Danh mục của Canada trải rộng từ thép, sản phẩm sữa đến thiết bị gia dụng, máy móc nông nghiệp, bột giấy, giấy và một số sản phẩm điện tử.

Theo phía Mỹ, việc áp dụng các biện pháp mới liên quan đến những bất đồng kéo dài về chính sách thương mại của Canada trong các lĩnh vực sữa, đồ uống có cồn và phương tiện cơ giới. Washington cho rằng một số chính sách của Ottawa gây bất lợi cho hàng hóa Mỹ. Trong khi đó, Canada cho rằng những yêu cầu mà Mỹ đưa ra trong quá trình thương lượng là không hợp lý về kinh tế và khẳng định các biện pháp thuế quan của Ottawa mang tính đối ứng.

Trong số những ngành có khả năng chịu tác động trực tiếp, lĩnh vực đồ uống có cồn của Canada đang đặc biệt quan tâm tới thị trường Mỹ. Theo Spirits Canada, ngành rượu mạnh của nước này sản xuất lượng hàng hóa trị giá gần 2 tỷ CAD mỗi năm và Mỹ từ lâu là thị trường xuất khẩu chủ lực. Khoảng một nửa sản lượng được xuất khẩu sang Mỹ và trong năm trước, thị trường này chiếm tới 93% lượng rượu mạnh xuất khẩu của Canada.

Đối với các doanh nghiệp đã xây dựng mạng lưới phân phối tại Mỹ, tác động có thể xuất hiện ngay lập tức. Craig Peters, Giám đốc điều hành Maverick Distillery, cho biết khoảng 20-25% sản phẩm của doanh nghiệp trước đây được bán tại Mỹ. Trước thời điểm lệnh cấm có hiệu lực, công ty đang tìm cách đưa những lô hàng cuối cùng qua biên giới, trong khi doanh số tại Mỹ sau đó về cơ bản sẽ giảm xuống bằng không.

Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng giữa các ngành không giống nhau. Ngành bia Canada chủ yếu phục vụ thị trường nội địa, với hơn 90% lượng bia do người Canada tiêu thụ được sản xuất trong nước. Vì vậy, tác động đối với ngành này không quá lớn, nhưng những doanh nghiệp đã đầu tư nhiều năm để phát triển khách hàng và hệ thống phân phối tại Mỹ sẽ có nguy cơ mất thị trường.

Đối với ngành sữa, Canada xuất khẩu hơn 700 triệu CAD sản phẩm sang Mỹ trong năm 2024. Tuy nhiên, không phải toàn bộ lượng hàng này thuộc phạm vi lệnh cấm mới, bởi biện pháp của Washington chỉ áp dụng với một số nhóm sản phẩm nhất định. Các đại diện ngành sữa Canada cảnh báo việc tiếp tục gia tăng các rào cản thương mại có nguy cơ làm gián đoạn các chuỗi cung ứng vốn có sự liên kết rất chặt chẽ giữa hai nước.

Giới chuyên gia cho rằng tác động kinh tế vĩ mô trực tiếp của lệnh cấm mới có thể tương đối hạn chế do những sản phẩm bị ảnh hưởng chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thương mại Canada-Mỹ.

Giáo sư kinh tế Joseph Steinberg thuộc Đại học Toronto nhận định việc chuyển từ mức thuế 50% sang cấm nhập khẩu hoàn toàn sẽ tạo thêm sức ép, nhưng mức tác động bổ sung nhỏ hơn nhiều so với trường hợp hàng hóa chuyển trực tiếp từ thương mại tự do sang bị cấm nhập khẩu.

Tuy nhiên, diễn biến mới một lần nữa cho thấy mức độ dễ tổn thương của Canada trước những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ. Mỹ vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Canada và tiếp nhận phần lớn hàng hóa xuất khẩu của nước này. Năm 2025, khoảng 71,7% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Canada hướng sang thị trường Mỹ, dù tỷ lệ này đã giảm so với mức 75,9% của năm 2024. Trong khi đó, xuất khẩu của Canada sang các thị trường ngoài Mỹ trong năm 2025 tăng 17,2%, phản ánh xu hướng doanh nghiệp nước này tìm kiếm các thị trường thay thế trong bối cảnh quan hệ thương mại với Washington trở nên khó dự đoán hơn.

Việc lệnh cấm mới có hiệu lực trong khi Mỹ vẫn phát tín hiệu về khả năng đạt thỏa thuận trong vài tuần tới cho thấy quan hệ thương mại Canada-Mỹ đang diễn biến theo hai chiều: sức ép thương mại tiếp tục gia tăng, nhưng cánh cửa đàm phán chưa hoàn toàn khép lại. Đối với Ottawa, những diễn biến này đồng thời làm nổi bật yêu cầu giảm mức độ phụ thuộc vào một thị trường duy nhất và đẩy nhanh chiến lược đa dạng hóa thương mại trong thời gian tới.