Cà phê Gia Lai trở lại mốc 72.700 đồng/kg

Sau chuỗi phiên giảm giá sâu khiến giá nhiều nơi lùi về dưới 70.000 đồng/kg, cà phê đang lấy lại đà tăng nhờ diễn biến tích cực trên các sàn giao dịch quốc tế.

Theo đó, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm tăng 2.200-2.500 đồng/kg so với hôm qua, đưa mặt bằng thu mua lên 72.000-73.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê nhân xô cùng tăng 2.300 đồng/kg, lên mức 72.700 đồng/kg. Trong khi đó, tại Lâm Đồng, khu vực Đắk Nông có giá cà phê tăng mạnh nhất, thêm 2.500 đồng/kg, lên 73.000 đồng/kg; các khu vực còn lại đạt 72.000 đồng/kg, tăng 2.200 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta tiếp tục tăng mạnh trên sàn London. Cụ thể, hợp đồng Robusta giao tháng 1-2027 tăng 89 USD/tấn, lên 2.946 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3-2027 tăng 91 USD/tấn, đạt 2.923 USD/tấn.

Đây là phiên tăng mạnh thứ hai liên tiếp của Robusta sau chuỗi 13 phiên giảm giá. Tính chung 2 phiên gần nhất, hợp đồng tháng 1-2027 đã phục hồi 148 USD/tấn, tương đương khoảng 5,3%.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12-2026 duy trì ở mức 275,65 US cent/pound, không biến động. Tuy nhiên, hợp đồng giao tháng 3-2027 lại tăng 2,06%, lên 275,55 US cent/pound.

Hồ tiêu Gia Lai giảm mạnh 2.000 đồng/kg

Trái ngược với cà phê, thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục chịu áp lực giảm giá. Ngày 29-11, giá thu mua tại các vùng trồng trọng điểm giảm đồng loạt 2.000 đồng/kg, xuống còn 120.000-124.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đồng Nai, giá hồ tiêu hiện được thu mua với giá 120.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất trong nhóm địa phương được khảo sát. Đắk Lắk hiện có mức thu mua cao nhất, đạt 124.000 đồng/kg; Lâm Đồng còn 122.000 đồng/kg; TP. Hồ Chí Minh giảm xuống 120.500 đồng/kg.

Trái ngược với diễn biến tại thị trường trong nước, giá hồ tiêu thế giới tiếp tục duy trì ổn định tại các quốc gia sản xuất và xuất khẩu chủ chốt.

Theo cập nhật của Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện đứng ở mức 6.748 USD/tấn. Tại Brazil, giá tiêu đen loại ASTA 570 được chào bán ở mức 5.400 USD/tấn. Trong khi đó, Malaysia tiếp tục duy trì mức 9.100 USD/tấn.

Đối với hồ tiêu Việt Nam, giá chào xuất khẩu tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt giữ ở mức 5.700 USD/tấn và 5.900 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia tiếp tục duy trì ở mức 9.184 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia lần lượt đạt 8.300 USD/tấn và 12.000 USD/tấn.

Nhận định thị trường Thị trường nông sản ngày 29-11 cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa cà phê và hồ tiêu. Đối với cà phê, nhịp phục hồi trên các sàn giao dịch quốc tế đang tạo lực đỡ đáng kể cho giá thu mua trong nước. Việc Robusta tăng mạnh 2 phiên liên tiếp, tiến sát mốc 3.000 USD/tấn, là tín hiệu tích cực đối với người trồng cà phê tại Gia Lai và các tỉnh Tây Nguyên. Tuy nhiên, đà phục hồi vẫn cần được theo dõi thận trọng bởi nguồn cung vụ mới đang gia tăng, trong khi thị trường vừa trải qua giai đoạn giảm giá kéo dài. Ở chiều ngược lại, hồ tiêu tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Nhu cầu xuất khẩu, lượng hàng tồn kho và sức mua của doanh nghiệp sẽ tiếp tục quyết định xu hướng giá trong thời gian tới. Nhìn chung, cà phê đang trở thành điểm sáng của thị trường nông sản Tây Nguyên, trong khi hồ tiêu vẫn đối mặt nhiều thách thức. Người trồng cần theo dõi sát diễn biến thị trường, cân nhắc thời điểm bán phù hợp, tránh tâm lý bán tháo khi giá biến động.