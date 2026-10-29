Giá nông sản hôm nay 29/10/2026: Giá cà phê 'rung lắc' trước vụ mới, xuất khẩu tiêu lập kỷ lục; Pháp siết chặt thêm hàng Trung Quốc giá rẻ.

Giá cà phê hôm nay 29/10/2026

Giá cà phê thế giới đồng loạt giảm.

Hợp đồng cà phê kỳ hạn trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 2,5 tuần vào ngày 28/10, trong bối cảnh triển vọng nguồn cung được cải thiện và đồng Real của Brazil nhìn chung vẫn suy yếu sau kết quả bầu cử Tổng thống bất ngờ vào cuối tuần trước.

Giá cà phê robusta lại quay đầu giảm ngay sau chỉ một phiên điều chỉnh tăng nhẹ. Giá cà phê robusta đã giảm khoảng 0,7% xuống còn 3.199 USD/tấn. Trước đó, sau khi giảm 5 phiên liên tiếp, giá cà phê robusta có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ tháng 3/2024. Cà phê robusta nhìn chung vẫn chịu áp lực giảm giá khi vụ thu hoạch mới bắt đầu tại Việt Nam, quốc gia sản xuất robusta hàng đầu thế giới, trong khi lượng tồn kho trên các sàn giao dịch tiếp tục tăng.

Hiệp hội Cà phê Việt Nam mới đây cho biết, sản lượng cà phê của cả nước trong niên vụ 2025-2026 (từ 10/2025 đến 9/2026) ước đạt gần 1,9 triệu tấn, tăng 6–10,5% so với niên vụ trước. Trong niên vụ 2025–2026, xuất khẩu cà phê đạt tổng cộng 1,8 triệu tấn, tăng 21% so với niên vụ trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 8,5 tỷ USD, tăng gần 1% và lập mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Trong khi các thương nhân và thành viên thị trường dự báo sản lượng của niên vụ hiện tại nhìn chung sẽ không thay đổi đáng kể so với niên vụ 2025-2026. Điều kiện thời tiết trong năm nay khá thất thường tại Tây Nguyên, khu vực trồng cà phê chủ lực của Việt Nam. Sản lượng suy giảm tại một số khu vực được bù đắp bởi sản lượng tăng ở những nơi khác.

VICOFA, nhận định niên vụ cà phê 2026–2027 sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cũng mở ra cơ hội để ngành cà phê Việt Nam tái cơ cấu theo hướng bền vững, phát triển thương hiệu và nâng cao giá trị xuất khẩu.

USDA dự báo sản lượng cà phê Việt Nam trong niên vụ 2026-2027 sẽ tăng 2,5% so với niên vụ trước, lên 32,5 triệu bao (loại 60 kg/bao). Trong đó, sản lượng robusta dự kiến tăng 3%, lên 31,4 triệu bao.

Trong khi đó, hợp đồng cà phê arabica giao dịch trên sàn ICE chốt phiên giảm tới 2,4%, trong phiên, có thời điểm chạm mức thấp nhất trong 2,5 tuần, còn 2,8405 USD/lb.

Các nhà giao dịch cho biết, đồng Real suy yếu tiếp tục gây sức ép lên giá cà phê, khi đồng tiền này chưa phục hồi đáng kể sau khi giảm 9% vào ngày đầu tuần. Đồng nội tệ của quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê số 1 thế giới giảm mạnh khuyến khích các nhà máy chế biến, nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu tại nước này, đẩy mạnh bán các hợp đồng hàng hóa định giá bằng USD, bởi điều này giúp tăng doanh thu quy đổi sang đồng nội tệ.

Giá cà phê cũng chịu thêm áp lực giảm sau khi ICE cho biết, lượng cà phê chờ kiểm định đang lớn nhất trong vòng 6 tuần. Tính đến ngày 28/10, có 41.961 bao cà phê Brazil đang chờ phân loại, kiểm định tại các kho của sàn. Theo quy trình, sau khi vượt qua các bước kiểm định chất lượng, cà phê sẽ được ICE bổ sung vào lượng tồn kho được chứng nhận. Nhưng quá trình này cũng thường mất từ 1–2 tuần, thậm chí lâu hơn khi khối lượng hàng hóa lớn.

Kể từ giữa tháng 9, cà phê Brazil liên tục được đưa vào các kho của ICE với tốc độ nhanh. Lượng tồn kho cà phê Brazil tại các kho này đạt mức cao nhất trong 9 tháng, với 80.084 bao vào tuần trước, trước khi giảm nhẹ xuống còn 79.867 bao trong phiên ngày 28/10.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo xuất khẩu cà phê của Brazil đạt kỷ lục 49,1 triệu bao trong niên vụ 2026-2027, với dự báo này Brazil cần xuất khẩu khoảng 37,9 triệu bao trong 9 tháng còn lại của niên vụ. Con số này tương đương mức bình quân 4,2 triệu bao/tháng, cao hơn mức 3,7 triệu bao/tháng ghi nhận trong quý I. Để đạt được mục tiêu này, hoạt động xuất khẩu arabica cần tăng tốc đáng kể, trong bối cảnh nông dân Brazil hiện vẫn đang bán loại cà phê này với tốc độ vừa phải.

Một trong những yếu tố thường có tác động tức thời lên thị trường là lượng tồn kho. Hiện tại dù cà phê Brazil liên tục được đưa đến các kho của ICE, lượng hàng này vẫn chưa được phản ánh đầy đủ vào số liệu tồn kho được chứng nhận.

Tồn kho cà phê arabica được ICE chứng nhận tiếp tục giảm thêm 2.787 bao trong ngày 28/10, xuống còn 222.035 bao, mức thấp nhất trong khoảng 1,5 tháng. Con số này đang tiến gần mức đáy trong 27 năm là 217.646 bao, được ghi nhận vào ngày 15/9. Trong khi đó, tồn kho cà phê robusta của ICE tăng mạnh kể từ đầu tháng 10, đạt mức cao nhất trong 1,25 năm, với 6.755 lô.

Giá cà phê trong nước tiếp tục giảm mạnhsau khi đã giảm 3.100 – 3.500 đồng/kg trong tuần trước, lùi dần về mốc 88.000 đồng/kg.

Sức ép điều chỉnh bao phủ thị trường cà phê nội địa, với tác động kép từ cả yếu tố tâm lý trên sàn quốc tế và nguồn cung nội địa.

Ngành cà phê trong nước đã bước vào niên vụ mới. Vùng Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch rộ. Mặc dù nguồn hàng giao ngay của vụ cũ gần như đã cạn kiệt, tạo lực đỡ giúp giá không bị rơi quá sâu, nhưng áp lực nguồn cung vụ mới sắp ra thị trường vẫn khiến các đại lý và doanh nghiệp xuất khẩu giữ tâm lý thận trọng, hạn chế mua đuổi ở mức giá cao. Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê nội địa nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang hoặc xuất hiện các nhịp rung lắc tích lũy quanh dải giá 87.000 – 89.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay 29/10 giảm 500 - 800 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 28/10, giá cà phê robusta giảm trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 giảm 40 USD giao dịch tại 3.200 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 giảm 21 USD, giao dịch tại 3.199 USD/tấn. Khối lượng giao dịch thấp.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York tiếp tục giảm, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 giảm 7 Cent giao dịch tại 286,75 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 giảm 4,9 Cent giao dịch tại 276,20 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá nông sản hôm nay 29/10/2026: Giá cà phê 'rung lắc' trước vụ mới, xuất khẩu tiêu lập kỷ lục; Pháp siết chặt thêm hàng Trung Quốc giá rẻ.

Giá tiêu hôm nay 29/10/2026

Giá hồ tiêu trong nước vẫn đi ngang trong khoảng 137.000–140.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước ổn định, chưa có thêm biến động mới. Cụ thể, giao dịch tại các địa phương chủ lực trong ngày 29/10, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 140.000 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 139.000 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 137.500 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 137.000 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thị trường hồ tiêu thế giới tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, chưa xuất hiện điều chỉnh về giá tại các quốc gia xuất khẩu chủ chốt.

Theo IPC, thị trường hồ tiêu thế giới trong tuần qua ghi nhận diễn biến tương đối ổn định, dù vẫn xuất hiện một số điều chỉnh nhẹ tại các quốc gia sản xuất. Phần lớn thị trường giữ nguyên mặt bằng giá, trong khi biến động tỷ giá giữa các đồng nội tệ và USD nhìn chung không đáng kể. Một số đồng tiền ghi nhận mức tăng nhẹ so với đồng bạc xanh.

Tại Việt Nam, thị trường hồ tiêu nội địa và xuất khẩu đều ghi nhận sự ổn định. Các loại khác cũng không cho thấy sự thay đổi đáng kể nào, tạo ra môi trường định giá ổn định cho cả các bên tham gia trong nước lẫn người mua quốc tế.

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/10/2026, Việt Nam đã xuất khẩu 228.589 tấn hồ tiêu với kim ngạch thu về 1,5 tỷ USD, tăng 16,7% về lượng và 12,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Với tốc độ tăng trưởng như hiện tại, kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong năm nay có thể đạt mức cao kỷ lục mới, vượt qua con số 1,66 tỷ USD của năm 2025.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 29/10/2026

Giá gạo nhìn chung ổn định, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động423–427 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu lên 519 - 523 USD/tấn, tăng nhẹ 1 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 470 - 475 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm dao động từ 475–479 USD/tấn, cao nhất trong số các nước sản xuất hàng đầu. Giá gạo trắng 5% tấm của Pakistan vẫn duy trì trong khoảng 408–412 USD/tấn. Tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm đứng ở mức 384–388 USD/tấn, gạo đồ 5% tấm có giá 378–382 USD/tấn.

Theo Liên đoàn các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ (IREF), xuất khẩu gạo của Ấn Độ đã tăng 13% về giá trị trong nửa đầu năm tài chính hiện tại. Triển vọng xuất khẩu vẫn tích cực khi nước này có lượng gạo dự trữ dư thừa, đủ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên thị trường toàn cầu.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Các biện pháp đánh thuế và tăng cường kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua những nền tảng thương mại điện tử như Shein, Temu và AliExpress đang bước đầu phát huy hiệu quả tại Pháp. Chỉ trong hai tháng, tổng số thuế giá trị gia tăng (VAT) được kê khai đối với các kiện hàng nhỏ đã giảm 48%.

Theo Les Echos, trước kết quả đó, chính phủ Pháp quyết tâm tiếp tục siết chặt quản lý và thúc đẩy Liên minh châu Âu (EU) có thêm các biện pháp kiểm soát thương mại điện tử xuyên biên giới.

Phát biểu ngày 28/10 tại cuộc họp tổng kết một năm triển khai các biện pháp kiểm soát, Bộ trưởng Thương mại Pháp Serge Papin khẳng định chính phủ sẽ không nhượng bộ trong cuộc đấu tranh chống những hành vi kinh doanh gây ô nhiễm môi trường và cạnh tranh không lành mạnh. Chiến dịch này được đẩy mạnh sau khi nhà chức trách phát hiện các loại búp bê tình dục mô phỏng trẻ em và vũ khí được rao bán trên nền tảng Shein cách đây một năm.

Theo Bộ trưởng Hành động công và Tài chính công David Amiel, tổng số thuế VAT được kê khai đối với các kiện hàng trị giá dưới 150 Euro nhập khẩu vào Pháp đã giảm 48% trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8/2026. Chính phủ coi đây là dấu hiệu cho thấy các biện pháp đánh thuế đã tác động đáng kể đến hoạt động mua sắm hàng giá rẻ từ nước ngoài.

Một trong những biện pháp quan trọng nhất là khoản thuế 3 Euro đối với mỗi nhóm mặt hàng trong các kiện hàng nhỏ, được EU áp dụng từ ngày 1/7/2026. Khoản thuế này chủ yếu tác động đến hàng hóa được bán qua những nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc như Shein, Temu và AliExpress. Theo đánh giá của giới chức Pháp, chính sách mới đã khiến cả số lượng lẫn giá trị các kiện hàng nhỏ từ châu Á gửi đến nước này giảm đáng kể.

Từ 1/11 tới, EU sẽ tiếp tục áp dụng khoản phí xử lý 2 Euro đối với mỗi kiện hàng nhằm bù đắp chi phí kiểm tra và giám sát. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh lượng hàng hóa giá rẻ nhập khẩu vào châu Âu tăng mạnh, gây sức ép ngày càng lớn lên hệ thống hải quan. Riêng năm 2025, gần 5,9 tỷ kiện hàng nhỏ đã được đưa vào EU, trong đó 93% đến từ Trung Quốc.

Song song với việc áp thuế và phí, Pháp cũng tăng cường kiểm tra hàng hóa. Kể từ tháng 3/2026, lực lượng hải quan nước này đã mở rộng hoạt động kiểm soát sang các tuyến vận tải đường bộ trong nội bộ EU, thay vì chỉ tập trung tại những cửa khẩu bên ngoài khối. Cách làm này nhằm ngăn chặn tình trạng hàng hóa không đáp ứng quy định được đưa vào Pháp thông qua các nước thành viên khác.

Theo Bộ Thương mại Pháp, nỗ lực vận động của Paris đã góp phần tạo ra sự đồng thuận trong EU về việc áp thuế và phí xử lý đối với các kiện hàng nhỏ, điều từng được coi là khó có thể thực hiện chỉ cách đây hai năm. Chính phủ Pháp muốn tiếp tục tận dụng kết quả này để thúc đẩy những quy định thống nhất và chặt chẽ hơn, qua đó hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh và bảo đảm các nền tảng thương mại điện tử nước ngoài phải tuân thủ những yêu cầu tương tự các doanh nghiệp hoạt động tại châu Âu.