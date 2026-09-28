Giá nông sản hôm nay 28/9/2026: Giá cà phê trong nước đi ngược thế giới, hàng vụ mới sắp bắt đầu; Mỹ-Trung giảm thuế đối với 60 tỷ USD hàng hóa

Giá cà phê hôm nay 28/9/2026

Giá cà phê thế giới tìm lực đỡ mới trước áp lực nguồn cung.

Trong tuần vừa qua giá cà phê đã đồng loạt giảm. Giá cà phê robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London giảm 0,9% (29 USD/tấn) so với tuần trước, xuống còn 3.367 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 0,9% (31 USD/tấn), đạt 3.342 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 0,7% (1,9 US Cent/pound), đạt 278,60 US Cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 0,3% (0,7 US Cent/pound), đạt 271,25 US Cent/pound.

Dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cho thấy, các nhà đầu cơ đã gia tăng vị thế bán (đặt cược giá giảm) đối với hợp đồng tương lai cà phê arabica trên sàn ICE US trong tuần kết thúc ngày 22/9. Cụ thể, các nhà đầu cơ cà phê ICE đã tăng vị thế bán ròng thêm 4.756 hợp đồng, lên 6.472 hợp đồng.

Đó là lý do, giới phân tích cho rằng, xu hướng giảm trên sàn thế giới hiện chủ yếu mang tính chất điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn chứ chưa tạo thành đà suy thoái dài hạn. Khi áp lực bán chốt lời trên các sàn kỳ hạn qua đi, kết hợp với nhu cầu tiêu thụ toàn cầu vẫn ở mức cao, giá cà phê cả trong nước lẫn quốc tế có thể sẽ sớm tìm lại đà phục hồi trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, triển vọng nguồn cung toàn cầu gia tăng khả năng tạo sức ép lên giá cà phê trong những tháng cuối năm. Theo Hedgepoint Global Markets, cà phê arabica đang chịu áp lực giảm do triển vọng nguồn cung cải thiện, trong khi giá robusta được hỗ trợ bởi khả năng El Niño tác động đến sản lượng tại Việt Nam và Indonesia.

Theo Trung tâm Thông tin và Dịch vụ nông nghiệp và môi trường, xuất khẩu cà phê Việt Nam được dự báo tăng khoảng 8–10% về sản lượng trong năm 2026, nhờ nhu cầu cao đối với cà phê đáp ứng Quy định về chống phá rừng của EU (EUDR) và sự gia tăng của cà phê chế biến sâu, qua đó hỗ trợ mục tiêu kim ngạch 9 tỷ USD. Tuy nhiên, giá cà phê những tháng cuối năm có thể chịu áp lực giảm khi nguồn cung toàn cầu niên vụ 2026/2027 tăng mạnh và vượt nhu cầu tiêu thụ.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2026–2027 được dự báo đạt khoảng 32 triệu bao (loại 60 kg), tăng nhẹ nhờ các diện tích tái canh bước vào giai đoạn cho năng suất ổn định hơn. Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam cũng đánh giá triển vọng sản lượng tích cực, song cảnh báo El Nino và thời tiết cực đoan tại Tây Nguyên vẫn là rủi ro đáng kể đối với vụ cà phê năm nay.

Giá cà phê arabica nhìn chung vẫn chịu áp lực, do kỳ vọng Brazil đã thu hoạch một vụ mùa kỷ lục trong niên vụ 2026/2027, cùng với dấu hiệu cho thấy dòng chảy cà phê từ Brazil tới các khu vực tiêu thụ đang tăng lên. Bên cạnh đó, Công ty môi giới ADMIS, đơn vị trực thuộc tập đoàn nông nghiệp Archer Daniels Midland (ADM) cho biết, niên vụ 2027/2028 của Brazil cũng khởi đầu thuận lợi, khi lượng mưa dồi dào đã thúc đẩy quá trình ra hoa, và các khu vực trồng trọt dường như đang tiếp tục nhận được lượng mưa tốt sau đó.

Nhu cầu tiêu thụ thực tế tốt cũng được xem là yếu tố hỗ trợ phần nào cho giá. Công ty Cazarini Trading Company, công ty môi giới cà phê của Brazil, cho biết trong một báo cáo rằng nếu xu hướng xuất khẩu cao của Brazil tiếp tục, quan điểm bi quan của công ty này về giá cà phê trên thị trường giao ngay có thể thay đổi.

Rủi ro El Niño vẫn có thể ảnh hưởng đến chu kỳ sản xuất niên vụ 2027-2028 tại Việt Nam, đặc biệt khi hiện tượng này có xu hướng kéo dài mùa khô, làm giảm độ ẩm đất và nguồn nước phục vụ tưới tiêu. Indonesia cũng đối mặt với nguy cơ tác động, khi quá trình phát triển vụ mùa tại các vùng trồng robusta của nước này đã bắt đầu. Trong bối cảnh đó, giá cà phê có thể nhận được sự hỗ trợ trong những tháng tới, tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng của El Niño đối với sản lượng tại các quốc gia sản xuất lớn.

Giá cà phê trong nước đã phục hồi vào cuối tuần qua, có thời điểm giảm xuống còn khoảng 92.000 đồng/kg, qua đó chặn đà giảm và trở lại mức 93.000 - 93.800 đồng/kg, tương đương cuối tuần trước.

Giá cà phê trong nước đi ngược với xu hướng chung của thế giới. Đánh giá tổng quan cho thấy, sự lệch pha này phản ánh thực trạng nguồn cung thực tế tại Việt Nam, quốc gia xuất khẩu robusta lớn nhất thế giới vẫn đang rơi vào tình trạng thắt chặt cục bộ. Dù giá thế giới hạ nhiệt theo đà kỹ thuật, các đại lý thu mua trong nước vẫn buộc phải nâng giá để gom đủ hàng cho các đơn hàng xuất khẩu đã ký kết. Nguồn cung dồi dào từ Brazil và xuất khẩu tăng đều đặn từ Việt Nam đang gây áp lực lên giá cà phê robusta.

Niên vụ thu hoạch mới của nhà sản xuất và xuất khẩu Việt Nam dự kiến chính thức bắt đầu vào tuần tới.

Giá cà phê trong nước hôm nay 28/9 đi ngang tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch cuối tuần qua (25/9), giá cà phê robusta tăng mạnh trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 tăng 77 USD giao dịch tại 3.369 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 tăng 70 USD, giao dịch tại 3.342 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York tăng, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 tăng 3,25 Cent giao dịch tại 278,60 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 tăng 3,55 Cent giao dịch tại 271,25 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá nông sản hôm nay 28/9/2026: Giá cà phê trong nước đi ngược thế giới, hàng vụ mới sắp bắt đầu; Mỹ-Trung nhất trí giảm thuế đối với 60 tỷ USD hàng hóa.

Giá tiêu hôm nay 28/9/2026

Giá hồ tiêu trong nước giảm 1.000 đồng tuần qua, dao động ở 136.000-140.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước lặng sóng, cụ thể giao dịch trong ngày 28/9, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 138.000 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 136.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 140.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 136.000 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 136.000 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 136.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới cập nhật mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Giá tiêu thế giới giảm trong tháng 7 nhưng phục hồi nhẹ một phần vào tháng 8. Thị trường nhìn chung tiếp tục chịu áp lực từ những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông, sự cạnh tranh về nguồn cung giữa các nước sản xuất lớn và tâm lý thận trọng của các nhà nhập khẩu.

Số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu 48.812 tấn hồ tiêu, tăng mạnh 55,1% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, cơ cấu nguồn cung có nhiều thay đổi khi nhập khẩu từ Campuchia tăng đột biến, trong khi Brazil và Indonesia có xu hướng giảm.

Ở chiều xuất khẩu, theo số liệu từ Cục Hải quan, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm đạt 168.823 tấn, trị giá 1,1 tỷ USD, tăng 16,7% về lượng và tăng 11,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu hồ tiêu sang các thị trường chủ lực như Mỹ, Trung Quốc đều tăng mạnh.

Tồn kho tiêu của các nước sản xuất đã ở mức mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây với khoảng 170.000 tấn, trong đó Việt Nam khoảng 50.000 - 60.000 tấn, phản ánh nguồn cung xuất khẩu tiếp tục ở trạng thái khá hạn chế và tạo nền tảng hỗ trợ giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, theo ước tính của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA).

Tại thị trường Mỹ, Việt Nam chiếm tới 80,4% thị phần với 38.221 tấn, tăng 24,4%, tiếp tục giữ vị thế nguồn cung chủ lực. Theo Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC), Mỹ đã nhập khẩu 47.564 tấn hồ tiêu trong 6 tháng đầu năm, tăng 4,6% so với cùng kỳ 2025.

Trong nửa đầu năm 2026, Việt Nam đã vượt qua Indonesia, vươn lên dẫn đầu về xuất khẩu hồ tiêu sang Trung Quốc, với khối lượng đạt 1.980 tấn, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ đó, thị phần hồ tiêu Việt Nam tại thị trường Trung Quốc tăng mạnh từ 33,2% lên 54,7%.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 28/9/2026

Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo Việt Nam điều chỉnh giảm ở một số chủng loại.

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động 420 - 424 USD/tấn, giảm nhẹ 2 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu giảm 6 USD/tấn xuống còn 514 - 518 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 526 - 530 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm cũng giảm 4 USD/tấn, xuống còn 466 – 470 USD/tấn, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với các nước xuất khẩu hàng đầu khác. Sản phẩm cùng loại của Pakistan giảm 3 USD/tấn, dao động từ 422 – 426 USD/tấn. Ở chiều ngược lại, gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ tăng nhẹ 1 USD/tấn, đạt 382 – 386 USD/tấn, trong khi gạo đồ 5% tấm tăng 2 USD/tấn, lên 378 – 382 USD/tấn.

Theo Philstar, Philippines có thể nhập khẩu tới 5,7 triệu tấn gạo trong năm 2027 để bảo đảm nguồn dự trữ đủ dùng trong bối cảnh sản lượng có khả năng sụt giảm do hiện tượng El Niño.

Trong báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), cơ quan này đã điều chỉnh tăng dự báo nhập khẩu gạo của Philippines trong năm 2027 lên 5,7 triệu tấn, từ mức dự báo ban đầu là 5,6 triệu tấn. Cơ quan này cho biết Philippines có thể cần nhập khẩu tới 5 triệu tấn gạo để đảm bảo nguồn dự trữ trước nguy cơ ảnh hưởng của bão, mưa giá mùa và hiện tượng El Niño đang hình thành.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí cắt giảm thuế quan áp lên lượng hàng hóa nhập khẩu từ cả hai phía trị giá 60 tỷ USD.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer mới đây cho biết dưới sự điều phối của Hội đồng Thương mại Mỹ - Trung, mỗi quốc gia đã đề xuất danh mục hàng hóa trị giá 30 tỷ USD không thuộc diện nhạy cảm để hưởng mức thuế quan ưu đãi hơn. Ông Greer nhận định việc này giúp phía Mỹ mở ra khả năng tiếp cận thị trường tốt hơn cho khoảng 30% lượng hàng hóa xuất khẩu của nước này sang Trung Quốc.

Việc giảm thuế này cũng như quyết định gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại là những kết quả then chốt đạt được từ hội nghị thượng đỉnh thứ hai trong năm nay giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, diễn ra tại Washington vào tuần trước.

Một trong hai danh sách do Nhà Trắng công bố cho thấy Trung Quốc có kế hoạch giảm thuế đối với nhiều loại nông sản Mỹ như ngô, lúa mì, cao lương, thịt, sản phẩm từ sữa, dầu thực vật và thức ăn chăn nuôi. Đậu nành không nằm trong danh sách này. Chính phủ Trung Quốc cũng sẽ xem xét giảm thuế đối với thủy hải sản, gỗ tròn và các sản phẩm từ gỗ, mỹ phẩm cùng thiết bị y tế của Mỹ.

Ở danh sách còn lại là các khoản cắt giảm thuế tương ứng từ phía Mỹ dành cho các mặt hàng thiết bị gia dụng nhỏ của Trung Quốc như máy pha cà phê, máy nướng bánh mì, đồ dụng bàn ăn, chăn và ga trải giường. Danh sách này cũng bao gồm đồ chơi, pháo hoa, hoa giả, đèn cây thông Noel, các đồ trang trí lễ hội khác và ghế ngồi ô tô cho trẻ em.

Bộ Thương mại Trung Quốc thông tin hai nước sẽ thành lập một nhóm công tác về nông nghiệp. Nhóm này sẽ họp phiên đầu tiên trước khi năm 2026 kết thúc để thảo luận về quy định và khả năng tiếp cận thị trường của hai bên.

Thông cáo từ Nhà Trắng cũng cho thấy hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước đã đạt được thỏa thuận về việc Trung Quốc sẽ nhập khẩu 10 triệu tấn than đá mỗi năm từ Mỹ trong các năm 2027 và 2028. Mức sản lượng này tương đương khoảng 2% lượng than nhập khẩu hàng năm của Trung Quốc. Khí tự nhiên hóa lỏng và dầu mỏ không nằm trong danh sách này.

Về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, hai bên đã thống nhất thiết lập một kênh thông tin liên lạc cho các sự cố và sẽ tổ chức một cuộc đối thoại tiếp theo vào cuối tháng 11.

Trung Quốc cũng sẽ xem xét và phê duyệt cho các tổ chức dịch vụ tài chính nước ngoài, bao gồm cả các tổ chức có vốn đầu tư của Mỹ, được phép kinh doanh và mở chi nhánh tại Trung Quốc.

Thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết thêm hai nước sẽ tiếp tục thảo luận về việc tăng cường các chuyến bay thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ