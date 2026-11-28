Giá cà phê Tây Nguyên đồng loạt tăng

Thị trường cà phê trong nước sáng nay ghi nhận tín hiệu phục hồi sau chuỗi phiên giảm sâu. Giá thu mua tại các vùng trồng trọng điểm tăng 500-700 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng giá trở lại khoảng 69.800-70.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê nhân xô cùng được thương lái thu mua ở mức 70.400 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg so với hôm qua. Tại Lâm Đồng, giá cà phê ở khu vực Đắk Nông đạt 70.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg; trong khi các khu vực khác tăng 600 đồng/kg, lên 69.800 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta ghi nhận nhịp phục hồi mạnh trên sàn London sau khi liên tục thiết lập các vùng giá thấp mới.

Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1-2027 tăng 59 USD/tấn, lên 2.857 USD/tấn; tháng 3-2027 tăng 65 USD/tấn, đạt 2.832 USD/tấn.

Trong khi đó, sàn New York nghỉ giao dịch nhân dịp lễ Tạ ơn tại Mỹ. Theo mức giá chốt phiên ngày 26-11, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12-2026 đạt 275,65 US cent/pound, kỳ hạn tháng 3-2027 đạt 270 US cent/pound.

Hồ tiêu đi ngang

Trái ngược với cà phê, thị trường hồ tiêu trong nước ngày 28-11 vẫn chịu áp lực điều chỉnh, giá thu mua tại các vùng trồng trọng điểm đi ngang, dao động khoảng 122.000-126.000 đồng/kg.

Theo đó, tại Gia Lai và Đồng Nai, hồ tiêu được thu mua với giá 122.000 đồng/kg; Đắk Lắk giữ mức cao nhất với 126.000 đồng/kg; Lâm Đồng đạt 124.000 đồng/kg; TP. Hồ Chí Minh ở mức 122.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, theo cập nhật của Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện duy trì ở mức 6.748 USD/tấn.

Tại Brazil, giá tiêu đen loại ASTA 570 được giao dịch ở mức 5.400 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm các quốc gia sản xuất lớn được khảo sát. Trong khi đó, Malaysia tiếp tục dẫn đầu với mức giá 9.100 USD/tấn.

Đối với hồ tiêu Việt Nam, giá chào xuất khẩu tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt duy trì ở mức 5.700 USD/tấn và 5.900 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia giữ ở mức 9.184 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia lần lượt đạt 8.300 USD/tấn và 12.000 USD/tấn.

Trong ngắn hạn, diễn biến giá cà phê sẽ phụ thuộc vào nguồn cung vụ mới và xu hướng giao dịch trên các sàn quốc tế. Với hồ tiêu, nhu cầu xuất khẩu, lượng hàng tồn kho và sức mua của doanh nghiệp sẽ tiếp tục chi phối thị trường. Người trồng cà phê và hồ tiêu cần theo dõi sát diễn biến giá, cân nhắc thời điểm bán phù hợp, tránh tâm lý bán tháo khi thị trường biến động.

Ảnh minh họa: AI