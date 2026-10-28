Giá nông sản hôm nay 28/10/2026: Giá cà phê trong nước có thể giảm sâu khi tiến độ thu hoạch tăng tốc? Mỹ cân nhắc thêm dầu Nga vào thị trường

Giá cà phê hôm nay 28/10/2026

Giá cà phê thế giới diễn biến trái chiều, robusta tăng trở lại.

Giá cà phê robusta đảo chiều tăng trở lại, trong khi giá cà phê arabica tiếp tục xu giảm kéo dài.

Giá cà phê arabica tiếp tục giảm khi các yếu tố cung cầu cơ bản quay trở lại chi phối thị trường. Sàn New York đã chứng kiến lực bán áp đảo do áp lực chốt lời của các quỹ đầu cơ, khiến giá arabica sụt giảm mạnh.

Triển vọng nguồn cung cà phê arabica tiếp tục được cải thiện. Giá cà phê arabica cũng chịu sức ép khi lượng cà phê arabica đưa vào các kho của sàn ICE để bổ sung vào nguồn tồn kho được chứng nhận đã tăng lên. Tuy nhiên, khối lượng này được đánh giá là chưa đáng kể, chỉ hơn 36.000 bao.

Trong khi, về vụ mới, Công ty khí tượng Somar Meteorologia cho biết, thời tiết tại các vùng trồng cà phê chính của Brazil khá thuận lợi, hỗ trợ quá trình ra hoa và phát triển ban đầu của cây cà phê, đồng thời củng cố kỳ vọng về một vụ mùa có thể đạt kỷ lục.

Trước đó, giá cà phê arabica đã giảm mạnh trong phiên liền trước, sau chiến thắng ngược dòng của đương kim Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva trong cuộc bầu cử. Chiến thắng của ông Lula đã khiến đồng Real Brazil lao dốc. Diễn biến này khuyến khích nông dân và nhà xuất khẩu Brazil bán phê thông qua các hợp đồng tương lai được định giá bằng USD, bởi điều đó giúp gia tăng lợi nhuận quy đổi sang đồng nội tệ.

Đồng nội tệ của nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới đã dần ổn định trở lại khi những biến động sau khi kết quả cuộc bầu cử lắng xuống. Theo các nhà phân tích, những lo ngại của thị trường về tác động từ chiến thắng của ông Lula đối với nền kinh tế và đồng tiền Brazil có thể đã bị thổi phồng trong giai đoạn ngay sau cuộc bầu cử.

Trong phiên giao dịch ngày 27/10, đồng Rreal được giao dịch ở khoảng 5,35 Real/USD, thấp hơn khoảng 7% so với mức trước bầu cử, nhưng đã cải thiện so với phiên trước đó (26/10), thời điểm đồng tiền này có lúc mất giá tới 12%.

Đối với robusta, giá cà phê robusta đóng cửa phiên gần nhất trong sắc xanh phục hồi nhẹ. Biên độ dao động trong phiên khá rộng khi giá từng đạt mức cao nhất 3.279 USD/tấn trước khi hạ nhiệt. Mặc dù giá tăng nhưng cà phê robusta vẫn chịu áp lực giảm khi vụ thu hoạch bắt đầu tại Việt Nam, quốc gia sản xuất robusta lớn nhất thế giới, trong khi lượng tồn kho trên các sàn giao dịch tiếp tục tăng.

Giá cà phê trong nước điều chỉnh tăng nhẹ trở lại sau đợt sụt giảm diễn ra đồng đều trên diện rộng tại các “thủ phủ” cà phê khu vực Tây Nguyên.

Động thái điều chỉnh này của thị trường nội địa diễn ra trong bối cảnh giá cà phê trên các sàn giao dịch quốc tế cũng xuất hiện sự phân hóa rõ nét giữa robusta và arabica, trong đó giá cà phê robusta trên sàn London nhích tăng trở lại.

Vùng Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch rộ của vụ mùa mới. Mặc dù nguồn hàng giao ngay của vụ cũ gần như đã cạn kiệt, tạo lực đỡ giúp giá không bị rơi quá sâu, nhưng áp lực nguồn cung vụ mới sắp ra thị trường vẫn khiến các đại lý và doanh nghiệp xuất khẩu giữ tâm lý thận trọng, hạn chế mua đuổi ở mức giá cao.

Đánh giá tổng quan, các nhà giao dịch cho rằng, đà giảm của giá cà phê trong nước hiện nay chịu tác động kép từ cả yếu tố tâm lý quốc tế lẫn nguồn cung nội địa. Việc giá cà phê arabica giảm sâu trên sàn New York đã tạo áp lực kéo mặt bằng giá nông sản chung đi xuống.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê nội địa nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang hoặc xuất hiện các nhịp rung lắc tích lũy quanh dải giá 87.000 – 89.000 đồng/kg. Khi tiến độ thu hoạch tại Việt Nam tăng tốc trong vài tuần tới, áp lực cung ứng thực tế sẽ rõ nét hơn, có thể tạo thêm chấn động nhẹ cho thị trường.

Tuy nhiên, theo giới phân tích trong ngành, đà giảm sâu khó xảy ra do chi phí sản xuất đầu vào tăng cao cùng nhu cầu tiêu thụ robusta toàn cầu vẫn duy trì ở mức tốt. Bà con nông dân và các HTX được khuyến nghị nên theo dõi sát biến động sàn London để lựa chọn thời điểm chốt giá hợp lý, tránh tâm lý xả bán ồ ạt khi mùa thu hoạch đạt đỉnh điểm.

Giá cà phê trong nước hôm nay 28/10 tăng 200 - 300 đồng/kg tại một số địa phương trọng điểm. (Đơn vị tính: VNĐ/kg)

(Nguồn: giacaphe.com)

Ghi nhận của Báo Thế giới và Việt Nam, chốt phiên giao dịch ngày 27/10, giá cà phê robusta tăng trở lại trên sàn ICE Futures Europe London, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2026 tăng 46 USD giao dịch tại 3.240 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2027 tăng 19 USD, giao dịch tại 3.220 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York tiếp tục giảm, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2026 giảm 7,2 Cent giao dịch tại 293,75 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 giảm 4,1 Cent giao dịch tại 281,10 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá nông sản hôm nay 28/10/2026: Giá cà phê trong nước có thể giảm sâu khi tiến độ thu hoạch tăng tốc? Mỹ cân nhắc cho thêm dầu Nga vào thị trường.

Giá tiêu hôm nay 28/10/2026

Giá hồ tiêu trong nước ổn định quanh mốc 137.000–140.000 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước đi ngang. Cụ thể, giao dịch tại các địa phương chủ lực trong ngày 28/10, như sau:

Tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 140.000 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 137.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 139.000 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 137.500 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở 137.000 đồng/kg; khu vực Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua tại 137.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới mới nhất được cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (Nguồn: giacaphe.com).

Theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu thế giới tiếp tục duy trì ổn định, chưa ghi nhận biến động mới.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), vụ thu hoạch hồ tiêu tại Brazil đã kết thúc với kết quả khả quan hơn năm trước nhờ thời tiết thuận lợi và diện tích trồng mới được mở rộng. Trong khi đó, sản lượng của Indonesia kém tích cực hơn kỳ vọng tăng trưởng hồi đầu năm. Mặc dù nguồn hàng được bổ sung trong các tháng, tổng nguồn cung hồ tiêu toàn cầu năm 2026 vẫn được đánh giá giảm nhẹ so với năm trước.

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 28/10/2026

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Jasmine tăng nhẹ 1 USD/tấn, lên mức 519–523 USD/tấn, giá các loại gạo khác vẫn ổn định, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Tại Việt Nam, giá gạo trắng xuất khẩu 5% tấm, dao động423–427 USD/tấn.

Giá gạo Jasmine xuất khẩu lên 519 - 523 USD/tấn, tăng nhẹ 1 USD/tấn.

Giá gạo thơm 5% tấm tăng lên 470 - 475 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm tăng nhẹ 1 USD/tấn, lên mức 475–479 USD/tấn. Đối với Pakistan, giá gạo trắng 5% tấm hiện được chào bán ở mức 408–412 USD/tấn, không ghi nhận biến động so với ngày hôm trước. Tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm tăng nhẹ 1 USD/tấn, lên khoảng 384–388 USD/tấn. Trái lại, giá gạo đồ 5% tấm giảm 2 USD/tấn, xuống còn 378–382 USD/tấn.

Để bảo đảm nguồn cung gạo ổn định, Philippines đã tăng nhập khẩu gạo nhằm bù đắp nguy cơ sụt giảm sản lượng trong nước. Dữ liệu của chính phủ cho thấy, nhập khẩu gạo của nước này tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 4,07 triệu tấn trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, so với mức 3,28 triệu tấn trong cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu gạo của Philippines trong năm nay được dự báo vượt 5 triệu tấn, vượt qua mức kỷ lục 4,81 triệu tấn được thiết lập vào năm 2024.

Câu chuyện thị trường xuất nhập khẩu

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói với CNBC trong cuộc phỏng vấn ngày 27/10 rằng, Mỹ có thể cho phép thêm dầu diesel từ Nga tham gia thị trường toàn cầu, tùy thuộc vào hành động của Moscow.

Ông Wright mô tả việc chính quyền Tổng thống Donald Trump đình chỉ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga hồi đầu tháng này là “một biện pháp khuyến khích” Moskva chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Theo ông, động thái này sẽ góp phần bổ sung nguồn cung nhiên liệu, dù chỉ ở mức hạn chế.

Theo nền tảng theo dõi tàu biển MarineTraffic, tàu chở dầu Talisman mang cờ Nga dự kiến đến bờ Đông nước Mỹ vào ngày 9/11. Một tàu chở dầu khác, mang tên Leruo, đã rời Nga để đi đến “bờ biển Đại Tây Dương” mà không công bố rõ điểm đến là Mỹ.

Ông Wright nói với chương trình “Power Lunch” của CNBC rằng “hoàn toàn có khả năng” sẽ có thêm nhiều tàu chở dầu diesel của Nga khởi hành theo diện được miễn trừ lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo ông, “đây là nỗ lực nhằm đưa ra một lợi ích để Nga hướng tới”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc Nga xuất khẩu 800.000 tấn dầu diesel trong tháng 10 và tháng 11, sau đó xuất khẩu thêm 1 triệu tấn.

Ông Trump đạt được thỏa thuận với ông Putin trong bối cảnh chịu sức ép chính trị phải giảm giá dầu diesel tăng vọt trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3/11. Giá nhiên liệu đã tăng mạnh kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran ngày 28/2.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng lượng dầu diesel trong thỏa thuận Mỹ - Nga sẽ không giúp giá giảm đáng kể, bởi khối lượng các chuyến hàng này khá nhỏ so với tổng nhu cầu toàn cầu, ở mức khoảng 28 triệu thùng mỗi ngày.

Lô hàng đầu tiên từ Nga, với khối lượng 300.000 tấn, tương đương khoảng 75.000 thùng/ngày nếu được phân bổ trong vòng một tháng. Lô hàng thứ hai, với khối lượng 500.000 tấn, tương đương 124.000 thùng/ngày.

Trong năm nay, Ukraine đã liên tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga nhằm cắt giảm nguồn thu mà Điện Kremlin thu được từ xuất khẩu năng lượng. Các cuộc tấn công buộc Moskva áp dụng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel vào tháng 7. Điện Kremlin đã nới lỏng một phần lệnh cấm này để thực hiện thỏa thuận giữa hai bên.